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करनाल में पेट्रोल पंप लूटकांड का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पुलिस पर चलाई गोली, जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल

करनाल : हरियाणा के करनाल में पेट्रोल पंप पर फायरिंग कर लूट की कोशिश करने वाला बदमाश आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया. मेरठ रोड पर शेखपुरा सुहाना गांव के पास सीआईए-1 और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में दोनों तरफ से गोलियां चलीं. बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसमें पुलिस की गाड़ी में भी गोली लगी. जवाबी कार्रवाई में बदमाश की टांग में गोली लगी और पुलिस ने उसे मौके पर ही दबोच लिया. आरोपी के कब्जे से हथियार और बिना नंबर की बाइक बरामद हुई है.

3 - 3 राउंड हुई फायरिंग : मेरठ रोड स्थित आवर्धन नहर की पटरी उस वक्त गोलियों की आवाज से गूंज उठी, जब सीआईए-1 की टीम गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी गुरजीत सिंह की तलाश में पहुंची. पुलिस के मुताबिक आरोपी को रुकने और आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने बाइक मोड़कर भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से करीब 5 से 6 राउंड फायर हुए. बदमाश की गोली पुलिस की गाड़ी के फ्रंट हिस्से में जा लगी. इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के पैर के पास गोली लगी और वो घायल होकर गिर पड़ा. पुलिस ने तुरंत उसे काबू कर अस्पताल पहुंचाया.

पेट्रोल पंप लूटकांड का आरोपी (ETV Bharat)

आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड : गिरफ्तार आरोपी की पहचान गुरजीत सिंह के रूप में हुई है, जो पंजाब के खरड़ का रहने वाला बताया जा रहा है और फिलहाल दिल्ली में रह रहा था. पुलिस के अनुसार आरोपी पर पहले से ही लूट और आपराधिक वारदातों के कई मामले दर्ज हैं. इनमें करनाल, कुरुक्षेत्र, पलवल और सोनीपत के केस शामिल हैं.

पुलिस की जांच : पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी हाल के दिनों में और किन-किन वारदातों में शामिल रहा है. मौके से एक पिस्टल और बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद की गई है. एफएसएल टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए हैं.