करनाल में पेट्रोल पंप लूटकांड का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पुलिस पर चलाई गोली, जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल
करनाल में पेट्रोल पंप पर फायरिंग कर लूट की कोशिश करने वाला बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद अरेस्ट कर लिया है.
Published : May 25, 2026 at 10:34 PM IST
करनाल : हरियाणा के करनाल में पेट्रोल पंप पर फायरिंग कर लूट की कोशिश करने वाला बदमाश आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया. मेरठ रोड पर शेखपुरा सुहाना गांव के पास सीआईए-1 और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में दोनों तरफ से गोलियां चलीं. बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसमें पुलिस की गाड़ी में भी गोली लगी. जवाबी कार्रवाई में बदमाश की टांग में गोली लगी और पुलिस ने उसे मौके पर ही दबोच लिया. आरोपी के कब्जे से हथियार और बिना नंबर की बाइक बरामद हुई है.
3 - 3 राउंड हुई फायरिंग : मेरठ रोड स्थित आवर्धन नहर की पटरी उस वक्त गोलियों की आवाज से गूंज उठी, जब सीआईए-1 की टीम गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी गुरजीत सिंह की तलाश में पहुंची. पुलिस के मुताबिक आरोपी को रुकने और आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने बाइक मोड़कर भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से करीब 5 से 6 राउंड फायर हुए. बदमाश की गोली पुलिस की गाड़ी के फ्रंट हिस्से में जा लगी. इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के पैर के पास गोली लगी और वो घायल होकर गिर पड़ा. पुलिस ने तुरंत उसे काबू कर अस्पताल पहुंचाया.
आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड : गिरफ्तार आरोपी की पहचान गुरजीत सिंह के रूप में हुई है, जो पंजाब के खरड़ का रहने वाला बताया जा रहा है और फिलहाल दिल्ली में रह रहा था. पुलिस के अनुसार आरोपी पर पहले से ही लूट और आपराधिक वारदातों के कई मामले दर्ज हैं. इनमें करनाल, कुरुक्षेत्र, पलवल और सोनीपत के केस शामिल हैं.
पुलिस की जांच : पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी हाल के दिनों में और किन-किन वारदातों में शामिल रहा है. मौके से एक पिस्टल और बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद की गई है. एफएसएल टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए हैं.
आखिर क्या था पूरा मामला : दरअसल, 2 मई की तड़के तरावड़ी स्थित चौधरी पेट्रोल पंप पर एक युवक बिना नंबर प्लेट की बाइक पर पहुंचा था. उसने पहले 100 रुपये का पेट्रोल डलवाया और फिर अचानक पिस्तौल निकालकर सेल्समैन से कैश लूटने की कोशिश की. लेकिन पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने हिम्मत दिखाते हुए बदमाश का विरोध किया. धक्का-मुक्की के दौरान आरोपी ने फायर कर दिया, हालांकि गोली किसी को नहीं लगी और बड़ा हादसा टल गया. पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई थी. करीब 23 दिन तक पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी रही और आखिरकार गुप्त सूचना के आधार पर उसे मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया
पुलिस का बयान : सीआईए-1 इंचार्ज संदीप कुमार ने बताया कि आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी, जिसके बाद आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी. पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर अन्य मामलों का खुलासा करने में जुटी है.
हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर ख़बर, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App
ये भी पढ़ें : चरखी दादरी बौंद कलां टीचर मर्डर केस: इनामी बदमाश अमरजीत गिरफ्तार, पुलिस मुठभेड़ में पैर टूटा
ये भी पढ़ें : सोनीपत में मुठभेड़, हत्या का आरोपी 2 सगा भाई घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार
ये भी पढ़ें : कुरुक्षेत्र में STF और बदमाशों के बीच मुठभेड़, भाऊ गैंग के दो शूटर गिरफ्तार, पैर में गोली लगने से घायल