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चिप्स-कुरकुरे को टक्कर देगी करनाल की फिश नमकीन, पद्मश्री सुल्तान सिंह ने मछली से तैयार किया अनोखा स्नैक, टेस्टी के साथ हेल्दी भी

सुल्तान की फिश नमकीन ( ETV Bharat )

करनाल: हरियाणा की पहचान अब केवल दूध-दही और पारंपरिक खेती तक सीमित नहीं रहने वाली है. प्रदेश के किसान मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी नए प्रयोग कर रहे हैं. करनाल जिले के नीलोखेड़ी उपमंडल के बुटाना गांव के पद्मश्री सम्मानित प्रगतिशील मत्स्य पालक सुल्तान सिंह ने अपने बेटे नीरज चौधरी के साथ मिलकर मछली से नमकीन तैयार करने का अनूठा प्रयोग किया है. उनका दावा है कि यह देश में अपनी तरह का पहला उत्पाद है, जिसे सामान्य स्नैक्स की तरह पैकेट में रखकर इस्तेमाल किया जा सकता है. ‘फिश नमकीन’ के इस प्रयोग ने मत्स्य पालन में मूल्य संवर्धन, किसानों की आय बढ़ाने और मछली से नए खाद्य उत्पाद तैयार करने की संभावनाओं को बढ़ा दिया है.

पद्मश्री सुल्तान सिंह (ETV Bharat) मछली से नमकीन बनाने का अनोखा प्रयोग: ईटीवी भारत ने सुल्तान सिंह, उनके बेटे नीरज चौधरी सहित अन्य लोगों से इस खास नमकीन के बारे में बातचीत की. बातचीत के दौरान मछली पालक पद्मश्री सुल्तान सिंह ने कहा कि, "आमतौर पर मछली का इस्तेमाल करी, फ्राई, कबाब और अन्य व्यंजन बनाने में किया जाता है. वहीं, बाजार में मिलने वाले अधिकतर मछली उत्पादों को सुरक्षित रखने के लिए विशेष तापमान और भंडारण व्यवस्था की जरूरत पड़ती है. इसी चुनौती को ध्यान में रखते हमने मछली से ऐसी नमकीन तैयार करने की दिशा में काम किया, जिसे सामान्य स्नैक्स की तरह बाजार में बेचा जा सके. इस उत्पाद को विकसित करने का उद्देश्य मछली को पारंपरिक खाद्य पदार्थों से आगे ले जाकर एक नए बाजार से जोड़ना है."

चिप्स-कुरकुरे को टक्कर देगी करनाल की फिश नमकीन (ETV Bharat) मछली से तैयार होती है नमकीन: इस नमकीन की खासियत को लेकर सुल्तान सिंह ने कहा कि, "इसकी खासियत इसके निर्माण में इस्तेमाल होने वाली चीजें है. इसे 500 ग्राम से एक किलोग्राम वजन वाली स्वस्थ तिलापिया मछली से तैयार किया जाता है. इसमें लगभग 90 प्रतिशत मछली का मांस और 10 प्रतिशत अन्य बाइंडिंग सामग्री तथा भारतीय मसाले मिलाए जाते हैं. इस मिश्रण को खास प्रक्रिया से नमकीन का रूप दिया जाता है. इसका उद्देश्य मछली के स्वाद और पोषण संबंधी विशेषताओं को एक कुरकरे स्नैक में उपलब्ध कराना है." पद्मश्री सुल्तान सिंह ने मछली से तैयार किया अनोखा स्नैक (ETV Bharat) सामान्य तापमान पर रखने की सुविधा का दावा: सुल्तान सिंह ने बताया कि, "बाइट ब्रांड के तहत तैयार किए जा रहे कई उत्पाद फ्रोजन श्रेणी में आते हैं, जिन्हें डीप फ्रीजर में रखना पड़ता है. इससे परिवहन, भंडारण और दूर-दराज के बाजारों तक पहुंच बनाने में अतिरिक्त खर्च आता है. फिश नमकीन को इसी समस्या का समाधान तलाशने की कोशिश के तौर पर विकसित किया गया है. इसे सामान्य तापमान पर महीनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है. हालांकि, इसकी वास्तविक शेल्फ लाइफ, पैकेजिंग की शर्तों और भंडारण संबंधी निर्देशों की पुष्टि उत्पाद के परीक्षण और लेबल से की जानी जरूरी है." करनाल की फिश नमकीन (ETV Bharat) पद्मश्री सुल्तान सिंह ने मत्स्य पालन को दिया नया आयाम: सुल्तान सिंह हरियाणा में वैज्ञानिक मत्स्य पालन को बढ़ावा देने वाले प्रगतिशील किसानों में गिने जाते हैं. बुटाना गांव में संचालित सुल्तान फिश सीड फार्म के माध्यम से वह मत्स्य बीज उत्पादन, आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक जलकृषि पद्धतियों को बढ़ावा देते रहे हैं. उनके प्रयासों से अनेक किसानों को मत्स्य पालन से जुड़ी जानकारी और प्रशिक्षण मिला है. पद्मश्री सम्मान से अलंकृत सुल्तान सिंह का नया प्रयोग अब मछली उत्पादन के साथ-साथ उसकी प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग पर भी ध्यान केंद्रित करता है. केवल कच्ची मछली बेचने से आगे बढ़ने की जरूरत: मत्स्य पालन करने वाले किसानों को कई बार बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव, बिचौलियों और जल्दी खराब होने वाली उपज के कारण नुकसान उठाना पड़ता है. कच्ची मछली को सीमित समय में बाजार तक पहुंचाना भी एक चुनौती है. ऐसे में प्रसंस्कृत उत्पाद किसानों को अपनी उपज का इस्तेमाल अलग-अलग रूपों में करने का अवसर देते हैं. सुल्तान सिंह की पहल इसी सोच पर आधारित है कि किसान केवल मछली उत्पादन तक सीमित न रहें, बल्कि उससे तैयार उत्पादों की ब्रांडिंग और बिक्री में भी भागीदारी करें. फिश नमकीन (ETV Bharat) फिश बाइट ब्रांड के तहत 15 से 18 उत्पाद: सुल्तान सिंह के बेटे नीरज चौधरी ने कहा कि, "‘फिश बाइट’ ब्रांड के तहत हम लगभग 15 से 18 तरह के उत्पाद तैयार कर रहे हैं. इस श्रेणी में खाने के लिए तैयार और पकाकर खाने वाले उत्पाद शामिल हैं. फिश नमकीन इस उत्पाद श्रृंखला का नया हिस्सा है. इसका मकसद मछली से बने खाद्य पदार्थों को उन उपभोक्ताओं तक पहुंचाना है, जो सुविधाजनक और अलग स्वाद वाले स्नैक्स पसंद करते हैं. ब्रांड के विस्तार से मत्स्य पालन को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के साथ जोड़ने की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं." पद्मश्री सुल्तान सिंह को मिले अवॉर्ड (ETV Bharat) अंतरराष्ट्रीय मंच पर उत्पाद को पेश करने का दावा: नीरज चौधरी ने बताया कि, "हमने हाल ही में विदेश में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय मत्स्य विज्ञान सेमिनार में भाग लिया, जहां फिश नमकीन की निर्माण प्रक्रिया और उत्पाद की विशेषताओं को प्रस्तुत किया गया. इस प्रयोग को विशेषज्ञों की सराहना मिली और कुछ विदेशी कंपनियों ने इसके व्यावसायिक उत्पादन तथा आयात में रुचि दिखाई. हालांकि, सेमिनार का नाम, आयोजन स्थल और संबंधित कंपनियों का विवरण उपलब्ध नहीं है. इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिली प्रतिक्रिया और निर्यात की संभावनाओं को फिलहाल उत्पादकों की ओर से दी गई जानकारी के रूप में देखा जाना चाहिए." सुल्तान सिंह का बेटा नीरज चौधरी (ETV Bharat) दिल्ली-एनसीआर से पहाड़ी राज्यों तक पहुंचाने की तैयारी: नीरज चौधरी ने कहा कि, "हरियाणा के अलावा दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बाजारों में भी उत्पादों की आपूर्ति बढ़ाई जा रही है. कंपनी की योजना प्रमुख शहरों में विशेष आउटलेट स्थापित करने की है, जहां मछली से बने विभिन्न उत्पाद एक ही जगह उपलब्ध हो सकें. यदि वितरण व्यवस्था, उत्पाद की गुणवत्ता और उपभोक्ताओं की मांग के अनुरूप यह योजना आगे बढ़ती है, तो मत्स्य उत्पादों को नए बाजार मिल सकते हैं." फिश नमकीन टेस्टी के साथ हेल्दी भी (ETV Bharat)