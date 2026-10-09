चिप्स-कुरकुरे को टक्कर देगी करनाल की फिश नमकीन, पद्मश्री सुल्तान सिंह ने मछली से तैयार किया अनोखा स्नैक, टेस्टी के साथ हेल्दी भी
करनाल के पद्मश्री सुल्तान सिंह ने फिश नमकीन तैयार की है, जो कि टेस्टी के साथ ही हेल्दी भी है. मुनीश टूरन की रिपोर्ट.
Published : October 9, 2026 at 1:54 PM IST|
Updated : October 9, 2026 at 2:00 PM IST
करनाल: हरियाणा की पहचान अब केवल दूध-दही और पारंपरिक खेती तक सीमित नहीं रहने वाली है. प्रदेश के किसान मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी नए प्रयोग कर रहे हैं. करनाल जिले के नीलोखेड़ी उपमंडल के बुटाना गांव के पद्मश्री सम्मानित प्रगतिशील मत्स्य पालक सुल्तान सिंह ने अपने बेटे नीरज चौधरी के साथ मिलकर मछली से नमकीन तैयार करने का अनूठा प्रयोग किया है. उनका दावा है कि यह देश में अपनी तरह का पहला उत्पाद है, जिसे सामान्य स्नैक्स की तरह पैकेट में रखकर इस्तेमाल किया जा सकता है. ‘फिश नमकीन’ के इस प्रयोग ने मत्स्य पालन में मूल्य संवर्धन, किसानों की आय बढ़ाने और मछली से नए खाद्य उत्पाद तैयार करने की संभावनाओं को बढ़ा दिया है.
मछली से नमकीन बनाने का अनोखा प्रयोग: ईटीवी भारत ने सुल्तान सिंह, उनके बेटे नीरज चौधरी सहित अन्य लोगों से इस खास नमकीन के बारे में बातचीत की. बातचीत के दौरान मछली पालक पद्मश्री सुल्तान सिंह ने कहा कि, "आमतौर पर मछली का इस्तेमाल करी, फ्राई, कबाब और अन्य व्यंजन बनाने में किया जाता है. वहीं, बाजार में मिलने वाले अधिकतर मछली उत्पादों को सुरक्षित रखने के लिए विशेष तापमान और भंडारण व्यवस्था की जरूरत पड़ती है. इसी चुनौती को ध्यान में रखते हमने मछली से ऐसी नमकीन तैयार करने की दिशा में काम किया, जिसे सामान्य स्नैक्स की तरह बाजार में बेचा जा सके. इस उत्पाद को विकसित करने का उद्देश्य मछली को पारंपरिक खाद्य पदार्थों से आगे ले जाकर एक नए बाजार से जोड़ना है."
मछली से तैयार होती है नमकीन: इस नमकीन की खासियत को लेकर सुल्तान सिंह ने कहा कि, "इसकी खासियत इसके निर्माण में इस्तेमाल होने वाली चीजें है. इसे 500 ग्राम से एक किलोग्राम वजन वाली स्वस्थ तिलापिया मछली से तैयार किया जाता है. इसमें लगभग 90 प्रतिशत मछली का मांस और 10 प्रतिशत अन्य बाइंडिंग सामग्री तथा भारतीय मसाले मिलाए जाते हैं. इस मिश्रण को खास प्रक्रिया से नमकीन का रूप दिया जाता है. इसका उद्देश्य मछली के स्वाद और पोषण संबंधी विशेषताओं को एक कुरकरे स्नैक में उपलब्ध कराना है."
सामान्य तापमान पर रखने की सुविधा का दावा: सुल्तान सिंह ने बताया कि, "बाइट ब्रांड के तहत तैयार किए जा रहे कई उत्पाद फ्रोजन श्रेणी में आते हैं, जिन्हें डीप फ्रीजर में रखना पड़ता है. इससे परिवहन, भंडारण और दूर-दराज के बाजारों तक पहुंच बनाने में अतिरिक्त खर्च आता है. फिश नमकीन को इसी समस्या का समाधान तलाशने की कोशिश के तौर पर विकसित किया गया है. इसे सामान्य तापमान पर महीनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है. हालांकि, इसकी वास्तविक शेल्फ लाइफ, पैकेजिंग की शर्तों और भंडारण संबंधी निर्देशों की पुष्टि उत्पाद के परीक्षण और लेबल से की जानी जरूरी है."
पद्मश्री सुल्तान सिंह ने मत्स्य पालन को दिया नया आयाम: सुल्तान सिंह हरियाणा में वैज्ञानिक मत्स्य पालन को बढ़ावा देने वाले प्रगतिशील किसानों में गिने जाते हैं. बुटाना गांव में संचालित सुल्तान फिश सीड फार्म के माध्यम से वह मत्स्य बीज उत्पादन, आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक जलकृषि पद्धतियों को बढ़ावा देते रहे हैं. उनके प्रयासों से अनेक किसानों को मत्स्य पालन से जुड़ी जानकारी और प्रशिक्षण मिला है. पद्मश्री सम्मान से अलंकृत सुल्तान सिंह का नया प्रयोग अब मछली उत्पादन के साथ-साथ उसकी प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग पर भी ध्यान केंद्रित करता है.
केवल कच्ची मछली बेचने से आगे बढ़ने की जरूरत: मत्स्य पालन करने वाले किसानों को कई बार बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव, बिचौलियों और जल्दी खराब होने वाली उपज के कारण नुकसान उठाना पड़ता है. कच्ची मछली को सीमित समय में बाजार तक पहुंचाना भी एक चुनौती है. ऐसे में प्रसंस्कृत उत्पाद किसानों को अपनी उपज का इस्तेमाल अलग-अलग रूपों में करने का अवसर देते हैं. सुल्तान सिंह की पहल इसी सोच पर आधारित है कि किसान केवल मछली उत्पादन तक सीमित न रहें, बल्कि उससे तैयार उत्पादों की ब्रांडिंग और बिक्री में भी भागीदारी करें.
फिश बाइट ब्रांड के तहत 15 से 18 उत्पाद: सुल्तान सिंह के बेटे नीरज चौधरी ने कहा कि, "‘फिश बाइट’ ब्रांड के तहत हम लगभग 15 से 18 तरह के उत्पाद तैयार कर रहे हैं. इस श्रेणी में खाने के लिए तैयार और पकाकर खाने वाले उत्पाद शामिल हैं. फिश नमकीन इस उत्पाद श्रृंखला का नया हिस्सा है. इसका मकसद मछली से बने खाद्य पदार्थों को उन उपभोक्ताओं तक पहुंचाना है, जो सुविधाजनक और अलग स्वाद वाले स्नैक्स पसंद करते हैं. ब्रांड के विस्तार से मत्स्य पालन को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के साथ जोड़ने की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं."
अंतरराष्ट्रीय मंच पर उत्पाद को पेश करने का दावा: नीरज चौधरी ने बताया कि, "हमने हाल ही में विदेश में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय मत्स्य विज्ञान सेमिनार में भाग लिया, जहां फिश नमकीन की निर्माण प्रक्रिया और उत्पाद की विशेषताओं को प्रस्तुत किया गया. इस प्रयोग को विशेषज्ञों की सराहना मिली और कुछ विदेशी कंपनियों ने इसके व्यावसायिक उत्पादन तथा आयात में रुचि दिखाई. हालांकि, सेमिनार का नाम, आयोजन स्थल और संबंधित कंपनियों का विवरण उपलब्ध नहीं है. इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिली प्रतिक्रिया और निर्यात की संभावनाओं को फिलहाल उत्पादकों की ओर से दी गई जानकारी के रूप में देखा जाना चाहिए."
दिल्ली-एनसीआर से पहाड़ी राज्यों तक पहुंचाने की तैयारी: नीरज चौधरी ने कहा कि, "हरियाणा के अलावा दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बाजारों में भी उत्पादों की आपूर्ति बढ़ाई जा रही है. कंपनी की योजना प्रमुख शहरों में विशेष आउटलेट स्थापित करने की है, जहां मछली से बने विभिन्न उत्पाद एक ही जगह उपलब्ध हो सकें. यदि वितरण व्यवस्था, उत्पाद की गुणवत्ता और उपभोक्ताओं की मांग के अनुरूप यह योजना आगे बढ़ती है, तो मत्स्य उत्पादों को नए बाजार मिल सकते हैं."
फार्म पर एग्रो टूरिज्म का मॉडल: बुटाना स्थित अपने फार्म पर सुल्तान सिंह मत्स्य पालन को केवल उत्पादन तक सीमित नहीं रखना चाहते. यहां किसानों, विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और पर्यटकों को मत्स्य पालन की तकनीकों से परिचित कराने की पहल की गई है. फार्म पर मछली पालन की प्रक्रिया को समझने के साथ मछली से बने व्यंजनों का अनुभव भी लिया जा सकता है. इस मॉडल में फिश नमकीन को एक खास आकर्षण के रूप में पेश किया जा रहा है. इससे कृषि पर्यटन, स्थानीय रोजगार और किसानों के लिए वैकल्पिक आय के अवसर विकसित करने की संभावना बनती है.
आंगनवाड़ी कार्यक्रम में शामिल कराने की योजना: सुल्तान सिंह का कहना है कि उनके प्रयास का उद्देश्य केवल व्यावसायिक लाभ कमाना नहीं, बल्कि पोषण संबंधी चुनौतियों के समाधान में योगदान देना भी है. वह चाहते हैं कि हरियाणा सरकार और महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ चर्चा कर इस उत्पाद को बच्चों के पोषण कार्यक्रमों में शामिल करने की संभावना पर विचार किया जाए. उन्होंने अपने बचपन के समय आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों को फिश ऑयल कैप्सूल दिए जाने की व्यवस्था का भी जिक्र किया. हालांकि, फिश नमकीन को आंगनवाड़ी के भोजन में शामिल करने का प्रस्ताव अभी योजना के स्तर पर है, किसी स्वीकृत सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा नहीं.
स्वाद के साथ पोषण पर जोर: वहीं, मत्स्य विभाग की अधिकारी शकुंतला ने कहा कि, "आजकल बच्चे चिप्स, कुरकुरे और अन्य पैकेटबंद स्नैक्स की ओर आकर्षित होते हैं. ऐसे में मछली से बने उत्पादों के माध्यम से उनके भोजन में प्रोटीन उपलब्ध कराने के नए विकल्प तलाशे जा सकते हैं. ये पहल मत्स्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयोग है. किसानों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए. हालांकि, किसी भी स्नैक की पौष्टिकता का आकलन उसकी वास्तविक पोषण संरचना, नमक और वसा की मात्रा तथा परोसने की मात्रा के आधार पर किया जाना चाहिए. सुल्तान सिंह शुरू से ही हरियाणा के प्रगतिशील मत्स्य पालकों में रहे हैं. उनकी मेहनत और नए प्रयोग करने की सोच ने उन्हें अलग पहचान दिलाई है. मछली से नमकीन तैयार करने का विचार किसानों को प्रसंस्करण और ब्रांडिंग की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है. ऐसे प्रयोग मत्स्य पालन के क्षेत्र में नए अवसर पैदा कर सकते हैं."
प्रोटीन की उपलब्धता पर जिला मत्स्य अधिकारी का जोर: इसके अलावा करनाल जिला मत्स्य अधिकारी दिलबाग सिंह ने मछली को प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत बताते हुए कहा कि, "हरियाणा लंबे समय से दूध और दही की पहचान वाला प्रदेश रहा है. बदलती खानपान की आदतों के बीच लोगों को संतुलित और पोषक आहार के प्रति जागरूक करना जरूरी है. मछली से तैयार उत्पाद लोगों तक प्रोटीन पहुंचाने का एक अतिरिक्त विकल्प बन सकते हैं. "
"फिश नमकीन स्वादिष्ट है": वहीं, सुल्तान सिंह के साथ लंबे समय से जुड़े पृथ्वी सिंह ने उत्पाद का अनुभव साझा करते हुए कहा कि, "मैं पिछले 26 वर्षों से सुल्तान सिंह जी के साथ जुड़कर मत्स्य पालन कर रहा हूं. मैंने खुद फिश नमकीन खाई है. यह स्वादिष्ट और करकरी है. सुल्तान सिंह हमेशा हम जैसे किसानों को कुछ नया करने की प्रेरणा देते हैं. अगर किसान अपने उत्पादों की प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग पर ध्यान दें, तो उनकी आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते खुल सकते हैं."
उत्पादन से ब्रांडिंग तक किसानों की भागीदारी: सुल्तान सिंह और नीरज चौधरी की यह पहल मछली को नए खाद्य उत्पाद के रूप में बाजार में स्थापित करने की कोशिश है. फिश नमकीन के माध्यम से वे दिखाना चाहते हैं कि कृषि और मत्स्य पालन में नवाचार के जरिए पारंपरिक उत्पादन से आगे बढ़ा जा सकता है. यदि उत्पाद की गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा, लागत और बाजार की मांग के बीच संतुलन बना रहता है, तो यह मॉडल अन्य मत्स्य पालकों के लिए भी उपयोगी साबित हो सकता है.
नीली क्रांति के साथ वैल्यू एडिशन की नई राह: करनाल के बुटाना गांव से सामने आया यह प्रयोग मत्स्य पालन में मूल्य संवर्धन की अहमियत को रेखांकित करता है. मछली को सीधे बेचने के बजाय उससे टिकाऊ और सुविधाजनक खाद्य उत्पाद तैयार करना किसानों को नए बाजारों से जोड़ सकता है. हालांकि, बड़े स्तर पर सफलता के लिए खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन, उत्पाद की शेल्फ लाइफ का वैज्ञानिक परीक्षण, प्रभावी पैकेजिंग, उचित मूल्य निर्धारण और मजबूत वितरण व्यवस्था जरूरी होगी. फिश नमकीन का भविष्य इन्हीं पहलुओं के साथ उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया पर भी निर्भर करेगा.
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