करनाल में धान घोटाला, राइस मिल और अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज, 3 मिल स्टॉक पर की गई तालाबंदी

करनाल में धान में गड़बड़ी को लेकर राइस मिल और अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

करनाल में धान घोटाला
करनाल में धान घोटाला (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 31, 2025 at 1:36 PM IST

करनाल: हरियाणा के करनाल में धान में गड़बड़ी को लेकर राइस मिल और अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. राइस मिलों को दिए गए सरकारी धान के स्टॉक में भारी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है. जिसके बाद मार्केट कमेटी के जिला अधिकारियों की शिकायत पर तरावड़ी मार्केट कमेटी के सचिव संजीव सचदेवा और फूड सप्लाई विभाग के उपनिरीक्षक रामफल के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है. बीते दिनों फिजिकल वेरिफिकेशन करने आए अधिकारियों को बीआरसी राइस मिल, मित्तल राइस मिल और शिनाय राइस मिल के स्टॉक में गड़बड़ी मिलने के बाद मंडी में रखे स्टॉक की तालाबंदी की थी.

मिल स्टॉक पर तालाबंदी: दरअसल, करनाल अनाज मंडी में फर्जी गेट पास काटे जाने का खुलासा होने के बाद गड़बड़ी सामने आई है. खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा तरावड़ी अनाज मंडी से बीआरसी राइस मिल को 24334 क्विंटल, मित्तल राइस मिल को 53538 क्विंटल और शिनाय राइस मिल को 54511 क्विंटल धान दिया जाए. बीआरसी राइस मिल को जिले की दूसरी मंडियों में भी करीब 25 हजार क्विंटल धान दिया गया है. इन मिलों की फिजिकल वेरिफिकेशन करने गई अधिकारियों की टीम को सरकारी धान के स्टॉक में भारी गड़बड़ी मिली. जिसके बाद अधिकारियों के निर्देश पर तीनों मिलों के स्टॉक पर तालाबंदी कर दी गई है.

इससे अलग मामले में जिला उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि "धान की मात्रा कम पाए जाने पर एक राईस मिलर और चार मंडियों के इंस्पेक्टरों की संलिप्तता पाए जाने पर उनके खिलाफ जिला खाद्य आपूर्ति एवं नियंत्रक अनिल कुमार की शिकायत पर थाना सदर करनाल में एफआईआर दर्ज की गई है. आरोपियों में मैसर्ज बटान फूड्स सलारू करनाल के संचालक सतीश कुमार तथा अनाज मंडी घरौंडा के निरीक्षक यशवीर सिंह, अनाज मंडी जुंडला के निरीक्षक संदीप शर्मा, अनाज मंडी करनाल के निरीक्षक समीर वशिष्ठ तथा अनाज मंडी निसिंग के निरीक्षक लोकेश के नाम शामिल हैं. संबंधित ट्रांसपोर्टर एवं आढ़तियों की लापरवाही एवं संलिप्तता प्रतीत होती है। इनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है".

