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करनाल धान घोटाला: 5 अधिकारी बर्खास्त, ₹3.54 करोड़ की हेरफेर में सरकार की बड़ी कार्रवाई

​करनाल: धान खरीद और भंडारण में हुए एक बड़े घोटाले ने प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया है. वर्ष 2025-26 के दौरान हुए इस भ्रष्टाचार के मामले में सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के पांच अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है. जांच में सामने आया है कि इन अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी खजाने को ₹3,54,46,936 की भारी चपत लगी है.

जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे: ​ये पूरा मामला तब प्रकाश में आया जब गांव दादुपुर रोडान निवासी देविन्द्र कुमार की शिकायत पर उपायुक्त ने एसडीएम के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम गठित की. ​स्टॉक में भारी सेंध पाई गई. मैसर्ज बटान फुड्स (सलारु) की फिजिकल जांच के दौरान 33,759 बैग (लगभग 12,500 क्विंटल) धान गायब मिला. घोटाले का सबसे हैरान करने वाला पहलू फर्जी परिवहन रहा. रिकॉर्ड में धान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना दिखाया गया, लेकिन 10 से अधिक ट्रकों की दूरी शून्य किलोमीटर दर्ज की गई. इसका सीधा अर्थ था कि धान मंडियों से बाहर निकला ही नहीं और कागजों में उसकी ढुलाई दिखाकर पैसे हड़प लिए गए.​

इन अधिकारियों पर गिरी गाज: हेडक्वार्टर ​विभागीय कार्रवाई के तहत जिन अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है, उन पर गंभीर आरोप तय किए गए हैं.