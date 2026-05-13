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NEET-UG पेपर लीक मामला: करनाल में छात्रों का फूटा गुस्सा, अभिभावकों में भी भारी रोष

करनाल में NEET-UG पेपर लीक पर छात्रों और अभिभावकों में भारी रोष है. स्टूडेंट्स ने NTA व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं.

NEET UG paper leak
NEET-UG पेपर लीक मामला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 13, 2026 at 11:30 AM IST

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करनाल: करनाल में NEET-UG परीक्षा पेपर लीक की खबर सामने आने के बाद छात्रों और उनके अभिभावकों में जबरदस्त नाराजगी और मायूसी देखने को मिल रही है. डॉक्टर बनने का सपना लेकर महीनों नहीं बल्कि वर्षों तक दिन-रात मेहनत करने वाले छात्र अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. छात्रों का कहना है कि अगर परीक्षा की गोपनीयता ही सुरक्षित नहीं रह सकती तो उनकी मेहनत और भविष्य का क्या होगा. शहर के कई छात्र मानसिक तनाव में हैं और दोबारा परीक्षा की आशंका उन्हें भीतर तक तोड़ रही है.

“हमारी मेहनत का आखिर कसूर क्या”: NEET परीक्षा देकर लौटे छात्रों का कहना है कि उन्होंने पूरे साल अपनी पढ़ाई, नींद, सामाजिक जीवन और हर खुशी को पीछे छोड़कर सिर्फ परीक्षा की तैयारी की थी. अब पेपर लीक की खबर ने उनकी मेहनत पर सवाल खड़े कर दिए हैं. कई छात्रों ने कहा कि एक बार पूरी मानसिक तैयारी के साथ परीक्षा देना ही बेहद कठिन होता है, ऐसे में दोबारा उसी दबाव से गुजरना उनके लिए बेहद मुश्किल साबित होगा. छात्रों का कहना है कि वे मानसिक रूप से प्रभावित हुए हैं. भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं.

करनाल में छात्रों का फूटा गुस्सा (ETV Bharat)

NTA की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल: पेपर लीक की खबर के बाद परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था NTA की व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं. अभिभावकों और शिक्षकों का कहना है कि देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में यदि पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पा रही, तो यह लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है. लोगों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं मेहनती छात्रों का मनोबल तोड़ देती हैं और शिक्षा व्यवस्था पर विश्वास कमजोर करती हैं.

कोचिंग संस्थानों पर भी बढ़ा दबाव: जेनेसिस कोचिंग क्लासेज के मैनेजिंग डायरेक्टर जितेंद्र अहलावत ने कहा कि, "पेपर लीक की खबर बेहद चौंकाने वाली है. जैसे ही यह जानकारी सामने आई, अभिभावकों के लगातार फोन आने शुरू हो गए. जो बच्चे परीक्षा देकर घर पहुंचे हैं, वे दोबारा परीक्षा की संभावना से मानसिक रूप से परेशान हैं. दूसरी ओर नए बैच की क्लासेज भी शुरू हो चुकी हैं और सीटें लगभग भर चुकी हैं, ऐसे में स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण बन गई है."

“बच्चों को फिर से तैयार करना आसान नहीं": जितेंद्र अहलावत ने आगे कहा कि, "मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की व्यवस्था को और मजबूत बनाने की जरूरत है. अलग-अलग स्तर की परीक्षाओं की तरह NEET में भी सुरक्षा और संरचना को और प्रभावी बनाया जाना चाहिए. बच्चे दो-दो साल तक लगातार तैयारी करते हैं, सपनों को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं. ऐसे में पेपर लीक जैसी घटनाएं उन्हें भीतर तक तोड़ देती हैं. कई बच्चे इस घटना के बाद भावुक हो गए हैं और लगातार तनाव में हैं. शिक्षक लगातार उन्हें संभालने और दोबारा हिम्मत के साथ तैयारी के लिए प्रेरित करने में जुटे हुए हैं."

“छात्रों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए": जितेंद्र अहलावत ने कहा कि, "यदि पेपर लीक की पुष्टि होती है तो परीक्षा रद्द करना जरूरी कदम था, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ लोगों का सिस्टम में शामिल होना उन लाखों छात्रों के साथ अन्याय है जिन्होंने पूरी ईमानदारी से तैयारी की. अब आगे जो भी फैसला संबंधित एजेंसियां लेंगी, छात्र उसी के अनुसार आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे जरूरी है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो."

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