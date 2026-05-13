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NEET-UG पेपर लीक मामला: करनाल में छात्रों का फूटा गुस्सा, अभिभावकों में भी भारी रोष

NEET-UG पेपर लीक मामला ( ETV Bharat )

करनाल: करनाल में NEET-UG परीक्षा पेपर लीक की खबर सामने आने के बाद छात्रों और उनके अभिभावकों में जबरदस्त नाराजगी और मायूसी देखने को मिल रही है. डॉक्टर बनने का सपना लेकर महीनों नहीं बल्कि वर्षों तक दिन-रात मेहनत करने वाले छात्र अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. छात्रों का कहना है कि अगर परीक्षा की गोपनीयता ही सुरक्षित नहीं रह सकती तो उनकी मेहनत और भविष्य का क्या होगा. शहर के कई छात्र मानसिक तनाव में हैं और दोबारा परीक्षा की आशंका उन्हें भीतर तक तोड़ रही है. “हमारी मेहनत का आखिर कसूर क्या”: NEET परीक्षा देकर लौटे छात्रों का कहना है कि उन्होंने पूरे साल अपनी पढ़ाई, नींद, सामाजिक जीवन और हर खुशी को पीछे छोड़कर सिर्फ परीक्षा की तैयारी की थी. अब पेपर लीक की खबर ने उनकी मेहनत पर सवाल खड़े कर दिए हैं. कई छात्रों ने कहा कि एक बार पूरी मानसिक तैयारी के साथ परीक्षा देना ही बेहद कठिन होता है, ऐसे में दोबारा उसी दबाव से गुजरना उनके लिए बेहद मुश्किल साबित होगा. छात्रों का कहना है कि वे मानसिक रूप से प्रभावित हुए हैं. भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं. करनाल में छात्रों का फूटा गुस्सा (ETV Bharat) NTA की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल: पेपर लीक की खबर के बाद परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था NTA की व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं. अभिभावकों और शिक्षकों का कहना है कि देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में यदि पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पा रही, तो यह लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है. लोगों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं मेहनती छात्रों का मनोबल तोड़ देती हैं और शिक्षा व्यवस्था पर विश्वास कमजोर करती हैं.