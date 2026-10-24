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करनाल में युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या, अचानक हमलावरों ने घेर कर किया वार, साथ खड़ा दोस्त सुरक्षित, जांच में जुटी पुलिस

करनाल की न्यू बहादुर चंद कॉलोनी में लाडवा निवासी अमन की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. वहीं, युवक का दोस्त सुरक्षित है.

Karnal Murder Case Aman Stabbed to Death
करनाल में युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 24, 2026 at 11:53 AM IST

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करनाल: करनाल के न्यू बहादुर चंद कॉलोनी में 4 से 5 युवकों ने अमन पर चाकुओं से हमला कर दिया. वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हमले के दौरान अमन के साथ मौजूद उसके दोस्त रमन को हमलावरों ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि हमलावरों ने अमन को ही निशाना क्यों बनाया.

कॉलोनी में पहुंचते ही हुआ हमला: मृतक की रिश्तेदार ने बतायाकि, "अमन अपने दोस्त रमन के साथ लाडवा से करनाल आया था. दोनों न्यू बहादुर चंद कॉलोनी में किसी युवक का हाल-चाल जानने के लिए पहुंचे थे. इसी दौरान 4 से 5 युवकों ने अमन पर चाकुओं से हमला कर दिया. अचानक हुए हमले में अमन की मौत हो गई."

Karnal Murder Case Aman Stabbed to Death
अचानक हमलावरों ने घेर कर किया वार (ETV Bharat)

सिर्फ एक युवक को बनाया निशाना: मामले में हैरत की बात यह है कि अमन के साथ मौजूद रमन को हमलावरों ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया. हमलावरों ने अमन पर ही हमला किया और इसके बाद घटनास्थल से जुड़े मामले की जांच शुरू हो गई. इस घटनाक्रम के कारण पुलिस के सामने कई सवाल हैं. क्या अमन की किसी से पुरानी रंजिश थी या हमले के पीछे कोई अन्य वजह थी? फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है.

युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या (ETV Bharat)

पुलिस खंगाल रही घटनास्थल से जुड़े तथ्य: इस पूरे मामले में जांच अधिकारी शैलेंद्र कुमार ने कहा कि, "सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस टीम घटनास्थल से जुड़े तथ्यों को खंगाल रही है और चश्मदीदों से पूछताछ कर रही है. साथ ही हमलावरों की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं. पुलिस हत्या के पीछे की वजह का भी पता लगा रही है."

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