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करनाल में युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या, अचानक हमलावरों ने घेर कर किया वार, साथ खड़ा दोस्त सुरक्षित, जांच में जुटी पुलिस

करनाल में युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या ( ETV Bharat )

करनाल: करनाल के न्यू बहादुर चंद कॉलोनी में 4 से 5 युवकों ने अमन पर चाकुओं से हमला कर दिया. वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हमले के दौरान अमन के साथ मौजूद उसके दोस्त रमन को हमलावरों ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि हमलावरों ने अमन को ही निशाना क्यों बनाया.

कॉलोनी में पहुंचते ही हुआ हमला: मृतक की रिश्तेदार ने बतायाकि, "अमन अपने दोस्त रमन के साथ लाडवा से करनाल आया था. दोनों न्यू बहादुर चंद कॉलोनी में किसी युवक का हाल-चाल जानने के लिए पहुंचे थे. इसी दौरान 4 से 5 युवकों ने अमन पर चाकुओं से हमला कर दिया. अचानक हुए हमले में अमन की मौत हो गई."