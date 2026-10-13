ETV Bharat / state

करनाल सेक्टर-14 में पुरानी रंजिश का खूनी अंजाम, कमरे में दोस्तों संग बैठा था आर्यन, चाकू-डंडों से हमला कर उतारा मौत के घाट

करनाल सेक्टर-14 में पुरानी रंजिश का खूनी अंजाम ( ETV Bharat )

करनाल: करनाल में सेक्टर-14 की मुख्य मार्केट में दिनदहाड़े हुई चाकूबाजी में 20 वर्षीय आर्यन पंडित की मौत हो गई. आरोप है कि कार सेल्स एंड परचेज ऑफिस के ऊपर बने कमरे में दोस्तों के साथ बैठे आर्यन पर युवकों के एक समूह ने चाकू और लाठी-डंडों से हमला कर दिया. उसे बचाने आए दोस्त साहिब सहित अन्य युवक भी घायल हो गए. गंभीर हालत में आर्यन को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. वारदात के बाद परिवार में मातम पसरा है. पुलिस ने छह नामजद आरोपियों सहित अन्य युवकों की भूमिका की जांच शुरू कर दी है.

दोस्तों के साथ कमरे में बैठा था आर्यन: इस पूरे मामले में सिविल लाइन थाना प्रभारी विक्रांत ने बताया कि, "कंबोपुरा गांव निवासी आर्यन पंडित अपने दोस्तों कर्ण, साहिब, चिराग और अन्य साथियों के साथ सेक्टर-14 की मुख्य मार्केट में कार सेल्स एंड परचेज ऑफिस के ऊपर बने कमरे में बैठा था. सभी दोस्त वहां हुक्का पी रहे थे. इसी दौरान दक्ष जाट, उत्कर्ष जाट, हरदीप, भव्य जाट, काकुन तनेजा और प्रिंस गुज्जर समेत कई अन्य युवक वहां पहुंच गए. आरोप है कि उनके हाथों में चाकू और लाठी-डंडे थे. कमरे में घुसते ही उन्होंने आर्यन पर हमला कर दिया. अचानक हुई वारदात से मौके पर अफरा-तफरी मच गई."

कमरे में दोस्तों संग बैठा था आर्यन, चाकू-डंडों से हमला कर उतारा मौत के घाट (ETV Bharat) आर्यन को बचाने आए दोस्तों पर भी किया हमला: मृतक के दोस्तों ने बताया कि हमलावरों ने आर्यन की छाती और शरीर के अन्य हिस्सों पर चाकू से वार किए. उसके सिर पर भी चोटें मारी गईं. आर्यन को बचाने के लिए दोस्तों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने उनके साथ भी मारपीट की. इस दौरान साहिब समेत अन्य युवक घायल हो गए. वारदात के बाद आरोपी कथित तौर पर हथियार लेकर मौके से फरार हो गए. दिनदहाड़े बाजार में हुई इस घटना ने स्थानीय लोगों में दहशत पैदा कर दी. खून से लथपथ आर्यन को अस्पताल लेकर पहुंचे दोस्त: हमले के बाद दोस्तों ने आर्यन को कमरे से नीचे उतारा और उसे अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की. उसकी गंभीर हालत को देखते हुए नागरिक अस्पताल करनाल के डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया. इसके बाद दोस्त उसे विर्क अस्पताल लेकर पहुंचे. वहां से भी बेहतर इलाज के लिए बड़े अस्पताल में ले जाने की सलाह दी गई. तमाम कोशिशों के बावजूद आर्यन की जान नहीं बच सकी. देर शाम उसकी मौत की खबर मिलते ही परिवार और परिचितों में शोक छा गया.