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31 जुलाई तक संपत्ति टैक्स भरकर करें पैसों की बचत, करनाल नगर निगम की बड़ी पहल, एकमुश्त राशि पर 10 प्रतिशत की छूट

Karnal Municipal Corporation ( Etv Bharat )