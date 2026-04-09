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31 जुलाई तक संपत्ति टैक्स भरकर करें पैसों की बचत, करनाल नगर निगम की बड़ी पहल, एकमुश्त राशि पर 10 प्रतिशत की छूट

करनाल नगर निगम ने 31 जुलाई तक संपत्ति टैक्स भरने वालों 10 प्रतिशत छूट की राहत दी. ऑनलाइन पेमेंट करने वालों को भी अतिरिक्त लाभ.

Karnal Municipal Corporation
Karnal Municipal Corporation (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 9, 2026 at 9:38 AM IST

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करनाल: संपत्ति कर को लेकर करनाल नगर निगम ने बड़ी पहल की है. करनाल नगर निगम के अंतर्गत जितने भी संपत्ति कर बकाया हैं. उनको वित्त वर्ष 2026-27 का कर भरने के लिए विशेष छूट दी गई है. 31 जुलाई 2026 तक संपत्ति टैक्स भरकर शहर वासी इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं. इसके अलावा वो पैसों की बचत कर सकते हैं.

प्रॉपर्टी टैक्स भरने वालों को 10 प्रतिशत की छूट: करनाल नगर निगम आयुक्त डॉक्टर वैशाली शर्मा ने बताया कि "हरियाणा सरकार ने संपत्ति धारकों के लिए एक बड़ी राहत दी है. जो भी संपत्ति धारक संपत्ति कर की एकमुश्त राशि एकदम से भर देता है, तो उसको 10% की छूट मिलेगी. जो व्यक्ति ऑनलाइन संपत्ति कर बढ़ता है. उनको एक प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी. ये छूट उन सभी के लिए है जिनके ऊपर बकाया राशि रहती है. ये चालू वित्त वर्ष के लिए ही पहल शुरू की गई है."

ऑनलाइन पेमेंट से भी अतिरिक्त लाभ: उन्होंने शहर के लोगों से अपील की है कि जो भी व्यक्ति अपना संपत्ति कर 31 जुलाई 2026 से पहले भर देता है. वही लोग इसका फायदा उठा सकते हैं. नगर निगम के लिए संपत्ति कर काफी अहम रहता है, क्योंकि इससे शहर में अन्य विकास कार्य किए जाते हैं और जो मूलभूत सुविधाएं वहां पर रहने वाले लोगों को दी जाती है. उन पर इनको खर्च किया जाता है. ऐसे में उन्होंने सभी शहारवासियों से अपील की है कि जिनके भी संपत्ति कर बकाया है. वो जल्द से जल्द इसका भुगतान करें और सरकार के द्वारा दी गई छूट का लाभ उठाएं.

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