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करनाल विधायक जगमोहन आनंद ने रोड़ समाज से मांगी माफी, 36 बिरादरी के भाईचारे पर दिया जोर

हरियाणा के करनाल विधायक जगमोहन आनंद ने रोड़ समाज से माफी मांगी है और 36 बिरादरी के भाईचारे पर जोर दिया है.

Karnal MLA Jagmohan Anand apologized to the Ror community
करनाल विधायक जगमोहन आनंद ने रोड़ समाज से मांगी माफी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 30, 2026 at 8:58 PM IST

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Updated : August 30, 2026 at 9:06 PM IST

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करनाल : हरियाणा के करनाल के ​बीरू हत्याकांड से जुड़े हर्ष एनकाउंटर मामले में दिए अपने विवादित बयानों के बाद घिरे करनाल विधायक जगमोहन आनंद रविवार को रोड़ महासभा पहुंचे. समाज के प्रबुद्ध और वरिष्ठ लोगों की मौजूदगी में उन्होंने अपने शब्दों पर खेद व्यक्त करते हुए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी. विधायक ने स्पष्ट किया कि यदि उनकी किसी बात, व्यवहार या भाषा से समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो जनप्रतिनिधि होने के नाते 36 बिरादरी के आपसी सौहार्द और भाईचारे को बनाए रखना उनका पहला कर्तव्य है.

प्रेस नोट या वीडियो के बजाय प्रत्यक्ष संवाद चुना : ​अपने कदम की वजह बताते हुए जगमोहन आनंद ने कहा कि विवाद के बाद वे प्रेस नोट या वीडियो संदेश जारी कर सकते थे, लेकिन लोग अक्सर उनका अपनी सुविधा अनुसार गलत अर्थ निकाल लेते हैं. उन्होंने कहा कि राजनीति की शुरुआत उन्होंने समाज के लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर की है, इसलिए किसी भी मनमुटाव को दूर करने के लिए सामने आकर बात करना ही सही मार्ग है. उन्होंने जोर देकर कहा कि अपनों के बीच माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता. रोड़ समाज द्वारा सरकार के सामने रखी गई तीन मांगों में से दो पर काम जारी है और तीसरी मांग उनसे जुड़ी थी, जिस पर उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी है.

करनाल विधायक जगमोहन आनंद ने रोड़ समाज से मांगी माफी (ETV Bharat)

​मीडिया को निशाना न बनाने की अपील : ​रोड़ महासभा के प्रधान बलकार सिंह ने विधायक के इस कदम की सराहना करते हुए इसे उनका बड़प्पन बताया. इसके साथ ही उन्होंने समाज के लोगों से अपील करते हुए कहा कि निष्पक्ष काम कर रहे मीडिया के किसी भी प्रतिनिधि को टारगेट न किया जाए और न ही कोई भड़काऊ बात कही जाए. बलकार सिंह ने जानकारी दी कि इस पूरे प्रकरण में 1 सितंबर तक का समय तय किया गया है, जिसके बाद ही आगे की स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट होगी.

विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने की कदम की सराहना : ​हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने भी जगमोहन आनंद के इस निर्णय का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि समाज और 36 बिरादरी को जोड़े रखने के लिए जिम्मेदार लोगों को समझदारी का परिचय देना होता है. जगमोहन आनंद ने समाज के बीच जाकर सही भावना व्यक्त की है, जिससे सामाजिक ताने-बाने को मजबूती मिलेगी.

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Last Updated : August 30, 2026 at 9:06 PM IST

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