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करनाल में 4 अगस्त को महा रोजगार मेला, 50 कंपनियां देंगी ऑन-द-स्पॉट नौकरी का मौका

करनाल में 4 अगस्त को महा रोजगार मेले में 50 कंपनियां भर्ती करेंगी. 10वीं से स्नातकोत्तर अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा.

Karnal Mega Job Fair 2026
करनाल में 4 अगस्त को महा रोजगार मेला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 24, 2026 at 5:20 PM IST

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​करनाल: हरियाणा में बेरोजगारी को कम करने और शिक्षित युवाओं को निजी क्षेत्र में बेहतर अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से महा रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है. दरअसल, राज्य सरकार एवं रोजगार विभाग के संयुक्त प्रयास से 4 अगस्त को करनाल में एक विशाल महा रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है. ​इस मेले के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में पढ़ाई कर चुके युवाओं को एक ही मंच पर देश और प्रदेश की नामी कंपनियों से जुड़ने और ऑन-द-स्पॉट नौकरी पाने का अवसर मिलेगा.

50 से अधिक दिग्गज कंपनियां लेंगी हिस्सा: ​मंडल रोजगार अधिकारी कुसुम भारद्वाज ने बताया कि, "यह महा रोजगार मेला 4 अगस्त को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक D.A.V. स्नातकोत्तर महाविद्यालय करनाल के परिसर में आयोजित किया जाएगा. ​रोजगार मेले में लगभग 50 प्रतिष्ठित कंपनियां शिरकत करेंगी, जिनमें मुख्य रूप से ​बेरी उद्योग, ​मॉडर्न डेयरीज, ​करनाल मोटर्स प्रा. लिमिटेड,​ उजाला सिग्रस हेल्थ केयर,​ शाह अस्पताल, ​सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स लिमिटेड,​सुविधा स्टोर जैसी बड़ी कंपनी शामिल है."

योग्यता और चयन प्रक्रिया: ​कुसुम भारद्वाज ने बताया कि, "इस रोजगार मेले में विभिन्न शैक्षणिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं. इसके लिए ​शैक्षणिक योग्यता 10वीं, 12वीं , ITI, डिप्लोमा, मेडिकल (ANM, GNM, लैब तकनीशियन आदि), स्नातक तथा स्नातकोत्तर होनी चाहिए . अभ्यर्थियों का चयन उनकी शैक्षणिक योग्यता और साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा. मौके पर ही उनको नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा."

अभ्यर्थियों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश: ​रोजगार अधिकारी ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे चयन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए अपने साथ ये दस्तावेज अवश्य लाएं.

​बायोडाटा : कम से कम 5 प्रतियां.

​प्रमाण-पत्र: सभी शैक्षणिक योग्यता के मूल व फोटो कॉपी .

​पहचान पत्र: आधार कार्ड एवं परिवार पहचान पत्र .

रोजगार पंजीकरण: यदि अभ्यर्थी रोजगार विभाग, हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट (www.hrex.gov.in) पर पंजीकृत हैं, तो अपना रोजगार पंजीकरण कार्ड साथ लाएं.

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