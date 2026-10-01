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आतंकवादी हाशिम मूसा की मौत पर शहीद विनय नरवाल के पिता ने सेना को दी बधाई, बोले- 'ये कार्रवाई जारी रहनी चाहिए'

martyr Vinay Narwal Father ( ETV Bharat )

करनाल: कश्मीर के बडगाम जिले में मुठभेड़ के दौरान लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी मोहम्मद आसिफ उर्फ हाशिम मूसा मारा गया. मूसा पाकिस्तान सेना के 'विशेष सेवा समूह' (SSG) का रिटायर्ड हवलदार था. इसके अलावा वो पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के सुरक्षा काफिले में तैनात रहा था. अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि मूसा को मंगलवार देर रात कोराग, यूसमर्ग के ऊंचाई वाले इलाकों में सेना व अन्य सुरक्षा बलों ने एक संयुक्त अभियान में मार गिराया.