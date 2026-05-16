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करनाल का बड़ा शहरी विस्तार होगा, 3 नए सेक्टर कटेंगे, 8 गांवों की 1035 एकड़ जमीन खरीदेगा HSVP

करनाल : हरियाणा के करनाल के शहरी विकास को एक नई रफ्तार मिलने जा रही है. हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने शहर के विस्तार के लिए सेक्टर 34, 35 और 36 को विकसित करने का खाका तैयार कर लिया है. इस परियोजना के तहत विभाग द्वारा करनाल के 8 गांवों की लगभग 1035 एकड़ जमीन खरीदी जाएगी.

अधिग्रहण नहीं आपसी सहमति से खरीदा जाएगा : सम्पदा अधिकारी अदिति ने बताया कि शहर को ज्यादा विकसित करने के लिए नए सेक्टर बनाए जा रहे हैं जिनकी शुरुआत तीन नए सेक्टर से हो रही है. ​खास बात ये है कि सरकार इस जमीन का जबरन अधिग्रहण नहीं करेगी बल्कि ई-भूमि पोर्टल (e-Bhoomi Portal) के माध्यम से किसानों की आपसी सहमति और स्वेच्छा से इसे खरीदा जाएगा.

​इन 8 गांवों की जमीन होगी अधिग्रहित : उन्होंने बताया कि ​नए सेक्टर्स के निर्माण के लिए HSVP ने मुख्य रूप से करनाल के बाहरी और विकासशील क्षेत्रों से सटे 8 गांवों की भूमि को चिन्हित किया है जिनमें ​बलडी , ​टिकरी , ​कैलाश , ​बूढ़ाखेड़ा, ​फूसगढ़ , ​मंगलपुर , ​मकरापुर ​और इसके साथ करनाल में आने वाली जमीन शामिल है.

किसान खुद तय कर सकेंगे अपनी जमीन के दाम : उन्होंने बताया कि ​हरियाणा सरकार की इस नीति के तहत किसानों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है. 'ई-भूमि पोर्टल' की मदद से जमीन बेचने की प्रक्रिया को बेहद पारदर्शी और किसान-अनुकूल बनाया गया है. ​इस पोर्टल के जरिए जमीन देने वाले किसान अपनी जमीन के लिए कीमत (प्रति एकड़) खुद पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं, जो वे सरकार से लेना चाहते हैं. जमीन का पैसा बिना किसी बिचौलिए के सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है. यदि किसान सरकार द्वारा दिए जा रहे रेट या शर्तों से सहमत नहीं है, तो वो अपनी जमीन देने से मना भी कर सकता है.

​किसान अपनी जमीन देने के लिए कैसे करें पंजीकरण? : जो भी किसान भाई नए सेक्टर के लिए अपनी जमीन बेचना चाहता है उसके लिए वह 30 जून तक ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकता है.