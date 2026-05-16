करनाल का बड़ा शहरी विस्तार होगा, 3 नए सेक्टर कटेंगे, 8 गांवों की 1035 एकड़ जमीन खरीदेगा HSVP
हरियाणा के करनाल का बड़ा शहरी विस्तार होने जा रहा है. 3 नए सेक्टर कटेंगे और 8 गांवों की 1035 एकड़ जमीन HSVP खरीदेगी.
Published : May 16, 2026 at 7:25 PM IST
करनाल : हरियाणा के करनाल के शहरी विकास को एक नई रफ्तार मिलने जा रही है. हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने शहर के विस्तार के लिए सेक्टर 34, 35 और 36 को विकसित करने का खाका तैयार कर लिया है. इस परियोजना के तहत विभाग द्वारा करनाल के 8 गांवों की लगभग 1035 एकड़ जमीन खरीदी जाएगी.
अधिग्रहण नहीं आपसी सहमति से खरीदा जाएगा : सम्पदा अधिकारी अदिति ने बताया कि शहर को ज्यादा विकसित करने के लिए नए सेक्टर बनाए जा रहे हैं जिनकी शुरुआत तीन नए सेक्टर से हो रही है. खास बात ये है कि सरकार इस जमीन का जबरन अधिग्रहण नहीं करेगी बल्कि ई-भूमि पोर्टल (e-Bhoomi Portal) के माध्यम से किसानों की आपसी सहमति और स्वेच्छा से इसे खरीदा जाएगा.
इन 8 गांवों की जमीन होगी अधिग्रहित : उन्होंने बताया कि नए सेक्टर्स के निर्माण के लिए HSVP ने मुख्य रूप से करनाल के बाहरी और विकासशील क्षेत्रों से सटे 8 गांवों की भूमि को चिन्हित किया है जिनमें बलडी , टिकरी , कैलाश , बूढ़ाखेड़ा, फूसगढ़ , मंगलपुर , मकरापुर और इसके साथ करनाल में आने वाली जमीन शामिल है.
किसान खुद तय कर सकेंगे अपनी जमीन के दाम : उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की इस नीति के तहत किसानों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है. 'ई-भूमि पोर्टल' की मदद से जमीन बेचने की प्रक्रिया को बेहद पारदर्शी और किसान-अनुकूल बनाया गया है. इस पोर्टल के जरिए जमीन देने वाले किसान अपनी जमीन के लिए कीमत (प्रति एकड़) खुद पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं, जो वे सरकार से लेना चाहते हैं. जमीन का पैसा बिना किसी बिचौलिए के सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है. यदि किसान सरकार द्वारा दिए जा रहे रेट या शर्तों से सहमत नहीं है, तो वो अपनी जमीन देने से मना भी कर सकता है.
किसान अपनी जमीन देने के लिए कैसे करें पंजीकरण? : जो भी किसान भाई नए सेक्टर के लिए अपनी जमीन बेचना चाहता है उसके लिए वह 30 जून तक ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकता है.
ऐसे होगा पंजीकरण : सबसे पहले हरियाणा सरकार के आधिकारिक भूमि पोर्टल ebhoomi.haryana.gov.in पर विजिट करें. पोर्टल पर जाकर अपनी फैमिली आईडी, मोबाइल नंबर और बुनियादी जानकारियों की मदद से लॉगिन/रजिस्ट्रेशन करें. उसके बाद अपनी जमीन का पूरा विवरण दें जैसे जिला (करनाल), तहसील, गांव का नाम, खसरा नंबर, खतौनी और कुल रकबा (जितनी जमीन आप बेचना चाहते हैं) भरें. वो अपेक्षित मूल्य दर्ज करें, जो आप अपनी जमीन के बदले प्रति एकड़ सरकार से चाहते हैं. जमीन की फर्द/जमाबंदी और पहचान पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज अपलोड कर आवेदन को फाइनल सबमिट कर दें. जो किसान भाई ऑनलाइन फॉर्म भरने में असमर्थ हैं, वे अपने नजदीकी अटल सेवा केंद्र पर जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं.
आगे की प्रक्रिया: किसानों द्वारा पंजीकरण किए जाने के बाद, राजस्व विभाग और HSVP के अधिकारी जमीन के रिकॉर्ड की जांच करेंगे. इसके बाद सरकार की हाई-पावर लैंड परचेज कमेटी किसानों के साथ बैठक कर रेट फाइनल करेगी और सहमति बनते ही जमीनों की रजिस्ट्री सरकार के नाम कर दी जाएगी. इस नए प्रोजेक्ट से करनाल में आवासीय और व्यावसायिक गतिविधियों को भारी बढ़ावा मिलेगा, जिससे शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर और अधिक आधुनिक हो जाएगा.
हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App
ये भी पढ़ें : करनाल धान घोटाला: 5 अधिकारी बर्खास्त, ₹3.54 करोड़ की हेरफेर में सरकार की बड़ी कार्रवाई
ये भी पढ़ें : करनाल में हाईकोर्ट आदेश के बाद सख्ती, HSIIDC की जमीन हुई कब्जामुक्त, अवैध पार्टी हॉल पर चला प्रशासन का बुलडोजर