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करनाल में मक्का खरीद से इनकार पर किसानों का फूटा गुस्सा, 4500 रुपये क्विंटल का वादा, अब खरीद से किया मना, अन्नदाताओं ने की FIR की मांग

"महंगे बीज खरीदे, अब फसल लेकर दर-दर भटक रहे": गुस्साए किसान महेंद्र सिंह ने मीडिया से कहा कि, "हमने काछवा रोड स्थित सुपर गोल्ड बीज स्टोर से 10 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दो एकड़ के लिए 20 हजार रुपये का बीज खरीदा. इतनी महंगी कीमत पर खरीदा गया बीज दो एकड़ की बजाय केवल डेढ़ एकड़ में ही लगा. कंपनी ने लिखित रूप से फसल वापस खरीदने का भरोसा दिया था, लेकिन अब खरीद से साफ इनकार कर रही है. पिछले दस दिनों से हम मंडी में ट्रॉली लेकर बैठे हैं, जबकि दूसरी ओर खेतों में खड़ी धान (जीरी) की फसल सूख रही है. परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है और छोटे-छोटे बच्चों का पालन-पोषण भी मुश्किल हो गया है. मेरी प्रशासन से मांग है कि फसल की खरीद सुनिश्चित करें."

करनाल: करनाल की नई अनाज मंडी में उस समय किसानों का गुस्सा फूट पड़ा, जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत तैयार की गई मक्का की फसल खरीदने से कथित तौर पर कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए. गुस्साए किसानों का आरोप है कि पहले उन्हें ऊंचे मुनाफे का सपना दिखाकर महंगे दामों पर बीज बेचे गए और अब फसल तैयार होने के बाद खरीद से इनकार किया जा रहा है. भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने इसे किसानों के साथ सुनियोजित ठगी करार देते हुए प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की.

किसान नेताओं का आरोप: वहीं, भारतीय किसान यूनियन के किसान नेता जगदीप मौलख ने आरोप लगाते हुए कहा कि, "पहले सोशल मीडिया और यूट्यूब के जरिए बड़े स्तर पर प्रचार किया गया. किसानों को भरोसा दिलाया गया कि कंपनी से बीज खरीदकर मक्का की खेती करें और तैयार फसल 4500 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर कंपनी खुद खरीदेगी. किसानों से लिखित कॉन्ट्रैक्ट भी किया गया. जिस बीज की बाजार में कीमत ढाई से तीन हजार रुपये के बीच थी, वही बीज किसानों को पहले 10 हजार रुपये और बाद में 15 हजार रुपये प्रति थैली तक बेचा गया. किसानों को प्रति एकड़ डेढ़ लाख रुपये तक की आमदनी का लालच दिया गया. किसान इस भरोसे में आ गए और महंगा बीज खरीदने के साथ-साथ बुवाई, दवाई, सिंचाई और तुड़ाई पर भी भारी खर्च किया. अब जब फसल तैयार हो चुकी है तो कंपनी फसल में फंगस होने का बहाना बनाकर खरीद से बच रही है, जबकि किसानों के अनुसार उनकी मक्का पूरी तरह साफ और गुणवत्तापूर्ण है."

"किसानों की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा": इसके साथ ही किसान नेता बहादुर मेहला ने कहा कि, "सोशल मीडिया पर झूठे प्रचार के जरिए किसानों को गुमराह किया गया. किसानों को कुछ और दिखाया गया और वास्तविकता बिल्कुल अलग निकली. पहले महंगे दामों पर बीज बेचकर मोटी कमाई की गई और अब फसल खरीदने से इनकार कर किसानों को आर्थिक संकट में धकेल दिया गया है. एक एकड़ मक्का की खेती पर लगभग 40 हजार रुपये तक का खर्च आता है और अधिकतर काम हाथ से करना पड़ता है. ऐसे में यदि तैयार फसल की खरीद नहीं होगी तो किसानों की पूरी मेहनत और पूंजी दोनों बर्बाद हो जाएंगी."

एफआईआर की मांग, आंदोलन की चेतावनी: भारतीय किसान यूनियन ने करनाल प्रशासन से मांग की है कि कथित ठगी करने वाले लोगों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए और किसानों की तैयार फसल की खरीद कराई जाए. किसान नेताओं का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो मक्का की यह फसल किसानों के घर वापस नहीं जाएगी, बल्कि डीडीए कार्यालय या उपायुक्त कार्यालय के बाहर रखी जाएगी और प्रशासन को हर हाल में किसानों को न्याय दिलाना होगा. साथ ही किसान नेताओं ने दावा करते हुए कहा कि, " उनके पास कॉन्ट्रैक्ट, खरीद से जुड़े दस्तावेज और अन्य सभी सबूत मौजूद हैं. काछवा रोड स्थित सुपर गोल्ड बीज स्टोर के माध्यम से किसानों को महंगे दामों पर बीज बेचकर इस पूरे खेल को अंजाम दिया गया. किसान चाहे करनाल का हो या कुरुक्षेत्र का, हर किसान एक जैसा है और किसी के साथ इस तरह की धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी."

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