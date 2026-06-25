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करनाल में जमीन विवाद में पोते ने कर दी दादा की हत्या, मर्डर के बाद हथियार लहराते हुए हुआ फरार

करनाल के बड़ा गांव में जमीन विवाद के चलते पोते ने दादा की गोली मारकर हत्या कर दी. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Karnal land dispute murder
करनाल में जमीन विवाद में हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 25, 2026 at 4:31 PM IST

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करनाल: जिले के बड़ा गांव में एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. दरअसल, यहां जमीनी विवाद के चलते 70 वर्षीय किसान दर्शन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई. आरोप है कि इस वारदात को उनके ही पोते ने अंजाम दिया. घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है, जबकि गांव में दहशत और चर्चा का माहौल बना हुआ है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी है.

दिनदहाड़े चली गोली, मौके पर मचा हड़कंप : प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह करीब साढ़े 11 बजे गोली चलने की आवाज से पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई. पहले लोगों को लगा कि कहीं पटाखे चल रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर में पता चला कि गांव के बुजुर्ग किसान दर्शन सिंह को गोली मारी गई है. वारदात के बाद आरोपी बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गया. सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए.

Karnal land dispute murder
गांव में शोक का माहौल (ETV Bharat)

बराबर बंटवारे को लेकर चल रहा था विवाद : पुलिस जांच में सामने आया है कि परिवार में लंबे समय से जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था. आरोप है कि पोता जमीन के हिस्से को लेकर नाराज था और इसी रंजिश ने खूनी रूप ले लिया. जांच एजेंसियां परिवार के सदस्यों से पूछताछ कर रही हैं और पूरे विवाद की पृष्ठभूमि को खंगाल रही हैं.

Karnal land dispute murder
मर्डर के बाद रोते परिजन (ETV Bharat)

सीसीटीवी फुटेज ने खोले कई राज : मामले में डीएसपी सतीश गौतम ने कहा कि, "घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में अहम सुराग मिले हैं. फुटेज में कथित तौर पर आरोपी अपने दादा को मोटरसाइकिल पर लेकर आता दिखाई दे रहा है. इसके बाद गोली चलने की घटना सामने आई. वारदात के कई महत्वपूर्ण पहलू कैमरों में कैद हुए हैं, जिन्हें जांच का आधार बनाया जा रहा है."

Karnal land dispute murder
जांच के लिए पहुंची टीम (ETV Bharat)

बेटी बोली-"पिता ने मेहनत से बनाई थी संपत्ति": मृतक की बेटी तारों ने बताया कि, "परिवार में जमीन को लेकर विवाद पहले से चला आ रहा था. मेरे पिता दर्शन सिंह ने अपनी मेहनत से गांव में चार दुकानें, एक कोठी और करीब 12 किले जमीन खरीदी थी. घटना की सूचना मिलते ही वह करनाल से गांव पहुंचीं. परिवार को इस तरह की घटना की उम्मीद नहीं थी."

करनाल में जमीन विवाद में पोते ने कर दी दादा की हत्या (ETV Bharat)

गांव में शोक का माहौल: वहीं, मामले में पड़ोसी नवीन ने कहा कि, "दर्शन सिंह एक शांत स्वभाव के और मेहनती किसान थे. खेती-बाड़ी के काम से जुड़े रहने वाले दर्शन सिंह की गांव में अच्छी छवि थी. उनकी हत्या की खबर से पूरे गांव में शोक की लहर है. किसी ने नहीं सोचा था कि जमीन का विवाद इस हद तक पहुंच जाएगा कि रिश्तों का ही खून हो जाएगा."

पुलिस की जांच तेज, आरोपी की तलाश जारी : पुलिस ने घटनास्थल से गोली के खोल बरामद कर लिए हैं और एफएसएल टीम ने भी वैज्ञानिक साक्ष्य इकट्ठे किए हैं. अधिकारियों का कहना है कि परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि बुजुर्ग को कितनी गोलियां लगीं. फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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