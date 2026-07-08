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करनाल के कुचपुरा हत्याकांड में आरोपी को गंजा कर सड़कों पर घुमाया गया, बोला- गुस्से में हुई गलती

करनाल : हरियाणा के करनाल के निसिंग थाना क्षेत्र के गांव कुचपुरा में पारिवारिक विवाद ने ऐसा हिंसक रूप ले लिया कि एक युवक की जान चली गई. अब इस सनसनीखेज हत्याकांड में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसका जुलूस निकालते हुए उसे गंजा कराया. इस दौरान आरोपी ने कैमरों के सामने अपना अपराध स्वीकार करते हुए कहा कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है और कोई भी व्यक्ति गुस्से में ऐसा कदम ना उठाए.

कैमरे पर कबूल किया जुर्म, जताया पछतावा: गिरफ्तार आरोपी ने मीडिया के सामने कहा कि उसने अपने बड़े भाई के साले जसविंद्र पर चाकू से हमला किया था, जिससे उसकी मौत हो गई. आरोपी का कहना था कि जसविंद्र और उसके साथ आए लोगों ने पहले उसके माता-पिता पर हमला किया था. उन्हें घायल होता देखकर वह अपना आपा खो बैठा और गुस्से में वार कर बैठा. अब उसे अपने किए पर गहरा पछतावा है.

करनाल के कुचपुरा हत्याकांड में आरोपी को गंजा कर सड़कों पर घुमाया गया (ETV Bharat)

फोन कॉल के बाद आमने-सामने आए दोनों पक्ष : पूरी वारदात 5 जुलाई की रात की है. जांच के अनुसार रायसन निवासी मंजू की शादी गांव कुचपुरा के मनीष के साथ हुई थी. काफी समय से दोनों परिवारों के बीच विवाद चल रहा था. घटना वाली रात मंजू ने अपने भाइयों को फोन कर ससुराल में मारपीट की सूचना दी. इसके बाद जसविंद्र अपने भाइयों के साथ कुचपुरा पहुंचा, जहां गांव के अड्डे पर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. देखते ही देखते कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई और चाकू से किए गए हमले में जसविंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके दो भाई किसी तरह जान बचाकर वहां से निकल गए.

पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया शव : घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया. 6 जुलाई को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.