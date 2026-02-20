ETV Bharat / state

करनाल में मंदिर में एंट्री को लेकर विवाद, घर में घुसकर भाजपा नेता पर जानलेवा हमला, CCTV में कैद वारदात

करनाल के जुंडला गेट मंदिर विवाद ने लिया हिंसक रूप ( Etv Bharat )

करनालः हरियाणा के करनाल में जुंडला गेट स्थित मंदिर में प्रवेश को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसा में बदल गया. घटना में भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता सुखदेव को निशाना बनाया गया, जिसका CCTV फुटेज भी सामने आया है. सुखदेव को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. विवाद की शुरुआत कैसे हुई : मंदिर परिसर में माता मंदिर की सीढ़ियों का निर्माण कार्य चल रहा था. इसी दौरान एक युवक वहां पहुंचा, जिसे काम पूरा होने तक इंतजार करने को कहा गया. कुछ देर बाद युवक अपनी मां के साथ लौटा और इसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई. करनाल में भाजपा नेता के घर में घुसकर किया हमला (Etv Bharat)