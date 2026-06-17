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20 दिन बाद दबोचा गया अस्पताल से फरार बदमाश, करनाल पुलिस ने अंबाला से किया गिरफ्तार

करनाल: करनाल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. करीब 20 दिन पहले सिविल अस्पताल से पुलिस कस्टडी से फरार हुआ शातिर बदमाश गुरजीत आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया है. सीआईए-1 की टीम ने उसे अंबाला से गिरफ्तार किया है. आरोपी पंजाब के खरड़ का रहने वाला है और हरियाणा के कई जिलों में पेट्रोल पंप लूट व अन्य आपराधिक वारदातों में वांटेड चल रहा था. पुलिस अब उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी में है, ताकि उसके नेटवर्क और अन्य वारदातों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके.

फरारी ने बढ़ाई थी पुलिस की परेशानी : 28 और 29 मई की दरम्यानी रात करनाल सिविल अस्पताल के कैदी वार्ड से आरोपी फरार हो गया था. उस समय उसकी सुरक्षा में चार पुलिसकर्मी तैनात थे. एनकाउंटर में घायल होने के कारण उसका इलाज चल रहा था और पुलिस को उम्मीद थी कि जल्द ही उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी. लेकिन आरोपी ने बीमारी और कमजोरी का नाटक करते हुए पुलिस को ऐसा धोखा दिया कि पूरे विभाग में हड़कंप मच गया.

अंबाला से इनामी बदमाश गुरजीत गिरफ्तार (ETV Bharat)

ढाई मिनट के अंधेरे में रची फरारी की साजिश : जांच में सामने आया कि रात के समय आए तूफान के कारण अस्पताल की बिजली कुछ मिनटों के लिए गुल हो गई थी. इसी मौके का फायदा उठाकर आरोपी बेडशीट ओढ़कर वार्ड से निकल गया. सीसीटीवी फुटेज में वह आराम से चलता हुआ दिखाई दिया. हैरानी की बात यह रही कि जो आरोपी दिनभर चलने-फिरने में असमर्थ होने का दिखावा कर रहा था, वही कैमरों में बिना किसी परेशानी के तेज कदमों से निकलता नजर आया. जब बिजली वापस आई तो पुलिसकर्मियों को उसका बेड खाली मिला और फिर उसकी तलाश शुरू हुई.

चौधरी पेट्रोल पंप पर रची थी लूट की वारदात : मामला 2 मई की तड़के का है, जब आरोपी बिना नंबर प्लेट वाली बाइक पर सवार होकर तरावड़ी स्थित चौधरी पेट्रोल पंप पहुंचा. पहले उसने 100 रुपये का पेट्रोल डलवाया और फिर मौके पर मौजूद कर्मचारी पर पिस्टल तानकर कैश लूटने का प्रयास किया. आरोपी ने पूरे घटनाक्रम को बेहद शातिराना तरीके से अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन कर्मचारियों की बहादुरी ने उसकी योजना पर पानी फेर दिया.