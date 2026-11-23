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आज से करनाल में फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर और डिप्टी रेंजर के लिए फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट शुरू, 831 पदों पर होगी भर्ती

वन विभाग में भर्ती ( ETV Bharat )

करनाल: करनाल में आज से तीस नवंबर तक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर और डिप्टी रेंजर के 831 पदों पर भर्ती के लिए फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित किया जा रहा है. इस टेस्ट में 16,424 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं. बायोमेट्रिक से लेकर ट्रैकिंग चिप तक हाईटेक निगरानी की जाएगी.

वन विभाग में होगी नियुक्ति: वन विभाग में नौकरी पाने का सपना देख रहे हजारों युवाओं के लिए अब असली परीक्षा की घड़ी आ गई है. हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर और डिप्टी रेंजर के 831 पदों पर भर्ती के लिए 23 से 30 नवंबर तक फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित किया जा रहा है. करनाल के गांव दादूपुर खुर्द स्थित आउटर रिंग रोड पर होने वाले इस टेस्ट में 16 हजार 424 अभ्यर्थी अपनी शारीरिक क्षमता और सहनशक्ति का प्रदर्शन करेंगे. खास बात यह है कि इस बार पूरी प्रक्रिया को हाईटेक तकनीक से जोड़ा गया है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी, फर्जीवाड़े और दूसरे की जगह परीक्षा देने की गुंजाइश न रहे.

फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी पूरी (ETV Bharat) शारीरिक मानक निर्धारित: इस भर्ती प्रक्रिया में पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए अलग-अलग शारीरिक मानक निर्धारित किए गए हैं. पुरुष अभ्यर्थियों को चार घंटे के भीतर 25 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी, जबकि महिला अभ्यर्थियों को चार घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी. दौड़ के लिए 12.5 किलोमीटर का ट्रैक तैयार किया गया है, जहां से पुरुष अभ्यर्थी यू-टर्न लेकर निर्धारित दूरी पूरी करेंगे. 16,424 अभ्यर्थियों में 12,404 पुरुष और 4,020 महिलाएं शामिल हैं. सख्त रहेगी निगरानी व्यवस्था: इस बार फिजिकल टेस्ट केवल दौड़ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अभ्यर्थियों की पूरी गतिविधि पर तकनीक के जरिए नजर रखी जाएगी. प्रवेश से पहले आधार आधारित सत्यापन, बायोमेट्रिक, फोटो और फिंगरप्रिंट से पहचान सुनिश्चित की जाएगी. इसके बाद प्रत्येक अभ्यर्थी को नंबर और ट्रैकिंग चिप दी जाएगी. ट्रैक पर निर्धारित दूरी पर लगाई गई विशेष स्ट्रिप्स से गुजरते ही अभ्यर्थी की लोकेशन और दौड़ का रिकॉर्ड कंप्यूटर सिस्टम में दर्ज होता रहेगा. इतना ही नहीं, अंतिम छोर पर लगाई गई एलईडी स्क्रीन पर अभ्यर्थी अपना समय और लाइव परिणाम भी देख सकेंगे. यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है, तो उसे फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट केवल एक बार ही देना होगा. सख्त निगरानी व्यवस्था (ETV Bharat) ये भी पढ़ें- HTET Exam 2026: हरियाणा में 26-27 दिसंबर को होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा, बोर्ड चेयरमैन ने किया तारीखों का ऐलान