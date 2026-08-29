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करनाल हर्ष एनकाउंटर मामला, 1 सितंबर तक का समय, 3 मांगें नहीं मानी गई तो रोड़ समाज तेज करेगा आंदोलन

कुरुक्षेत्र में हर्ष एनकाउंटर के मुद्दे पर रोड़ समाज की बैठक में राज्य सरकार को 3 मांगें पूरा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी.

Karnal Harsh encounter case
रोड़ समाज की बैठक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 29, 2026 at 7:16 PM IST

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कुरुक्षेत्रः करनाल में हुए हर्ष एनकाउंटर मामले को लेकर रोड़ समाज में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है. शनिवार को कुरुक्षेत्र की रोड धर्मशाला में रोड समाज के बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए और आगामी रणनीति को लेकर बैठक की. बैठक में सरकार की ओर से बातचीत के लिए मिल रहे संकेतों पर भी चर्चा की गई.

'सीबीआई या सिटिंग जज से जांच हो': रोड़ समाज के मथाना कमेटी के सदस्य प्रवीण मथाना ने कहा कि "समाज ने सरकार के सामने तीन प्रमुख मांगें रखी हैं और इन तीनों मांगों के पूरा होने तक आंदोलन जारी रहेगा. हर्ष एनकाउंटर मामले की सीबीआई जांच या सिटिंग जज से जांच करवाई जानी चाहिए, ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके. यदि सरकार और प्रशासन की मंशा साफ है तो निष्पक्ष जांच करवाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए."

करनाल हर्ष एनकाउंटर मामला, 1 सितंबर तक का समय (ETV Bharat)

गांव-गांव आंदोलन की चेतावनीः प्रवीण मथाना ने कहा कि "समाज की दूसरी मांग मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की है. तीसरी मांग विधायक जगमोहन आनंद के खिलाफ कार्रवाई हो." उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 1 सितंबर तक समाज की मांगों पर सरकार की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. इसके तहत गांव-गांव में राजनीतिक नेताओं के बहिष्कार और धरना-प्रदर्शन की रणनीति अपनाई जाएगी.

ROR Samaj meeting In karnal
करनाल हर्ष एनकाउंटर मामला (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री से अपील, मामले में गंभीरता से विचार होः प्रवीण मथाना ने कहा कि "रोड समाज किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं है. यह आंदोलन सिर्फ एक बिरादरी तक सीमित नहीं रहेगा. अगर मांगें नहीं मानी गईं तो 36 बिरादरियों और अन्य समुदायों को भी आंदोलन से जोड़कर इसे गांव-गांव तक फैलाया जाएगा." उन्होंने मुख्यमंत्री से भी अपील करते हुए कहा कि "रोड़ समाज ने सरकार का समर्थन किया है और अब सरकार को समाज की मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए."

सरकार ने 2 दिन का समय मांगाः फिलहाल रोड समाज ने सरकार को दो दिन का समय देने की बात कही है. अब देखना होगा कि सरकार की ओर से इस मामले में क्या कदम उठाया जाता है. क्या आंदोलन को शांत करने के लिए कोई ठोस फैसला सामने आता है.

ये भी पढ़ें-हर्ष एनकाउंटर को लेकर करनाल में गरजा रोड़ समाज, हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन, CBI जांच की मांग

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हरियाणा में हर्ष एनकाउंटर
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करनाल में रोड़ समाज की बैठक
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