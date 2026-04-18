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करनाल के घरौंडा अनाज मंडी में आ रहा यूपी का गेहूं, लोकल किसानों के नाम पर बेचने का आरोप

घरौंडा मंडी में यूपी से सस्ता गेहूं लाकर MSP पर बेचने और लोकल किसानों के नाम पर फर्जी एंट्री का आरोप लगा है.

Karnal grain market scam
घरौंडा अनाज मंडी में आ रहा यूपी का गेहूं (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 18, 2026 at 4:11 PM IST

3 Min Read
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करनाल : करनाल जिले की घरौंडा अनाज मंडी इन दिनों विवादों में है. आरोप है कि उत्तर प्रदेश से सस्ती दरों पर गेहूं लाकर यहां समर्थन मूल्य पर बेचा जा रहा है, जिससे न केवल सरकारी सिस्टम को नुकसान हो रहा है. बल्कि स्थानीय किसानों के हक पर भी सीधा प्रहार हो रहा है.

सस्ती खरीद, महंगी बिक्री का खेल : आरोप है कि व्यापारी उत्तर प्रदेश से करीब 2300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदकर ला रहे हैं. उसे 2585 रुपए प्रति क्विंटल के सरकारी समर्थन मूल्य पर बेच रहे हैं. इस पूरे खेल में भारी मुनाफा कमाया जा रहा है, जबकि असली किसान पीछे छूटता नजर आ रहा है.

लोकल किसानों के नाम पर एंट्री का आरोप: सबसे गंभीर आरोप यह है कि यूपी से लाई गई गेहूं को स्थानीय किसानों के नाम पर मंडी पोर्टल में दर्ज किया जा रहा है. यानी जो गेहूं हरियाणा के किसानों की नहीं है, उसे भी उनके नाम से दिखाकर सिस्टम को गुमराह किया जा रहा है.

करनाल के घरौंडा अनाज मंडी में आ रहा यूपी का गेहूं (ETV Bharat)

मंडी गेट पर हंगामे के दौरान रोकी गई ट्रालियां: मामला तब गरमाया जब मंडी गेट पर दो ट्रालियों को रोक लिया गया. जांच में सामने आया कि ट्रालियां उत्तर प्रदेश से आई थीं. इसके बाद मौके पर विवाद खड़ा हो गया और माहौल तनावपूर्ण हो गया.

आढ़तियों ने खोली पोल: गुस्साए आढ़ती प्रवीण कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा कि, "मंडी में रोजाना दर्जनों ट्रालियां यूपी से लाई जा रही हैं. मार्केट कमेटी के कुछ कर्मचारी पैसे लेकर इन ट्रालियों की एंट्री करवाते हैं, जिससे यह पूरा खेल बेखौफ जारी है."

अधिकारियों का पक्ष भी आया सामने: वहीं, मंडी सुपरवाइजर नरेश कुमार ने कहा कि, "यूपी से आई दो ट्रालियों और एक जीप को रोका गया था. दो ड्राइवर मौके से फरार हो गए, जबकि एक ट्राली का प्राइवेट गेटपास काटा गया है और मामले की जांच की जा रही है."

स्थानीय किसानों में बढ़ रही नाराजगी : इस पूरी घटना की जानकारी के बाद स्थानीय किसानों में भारी रोष है. उनका कहना है कि अगर बाहरी राज्यों की गेहूं इस तरह मंडी में बेची जाती रही, तो उन्हें अपनी फसल का सही मूल्य मिलना मुश्किल हो जाएगा.

सिस्टम पर सवाल: यह मामला सिर्फ अवैध खरीद-फरोख्त तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे सिस्टम की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है. अगर आरोप सही साबित होते हैं, तो यह साफ है कि बिना मिलीभगत के इतना बड़ा खेल संभव नहीं. अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या सख्त कदम उठाता है.

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