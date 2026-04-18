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करनाल के घरौंडा अनाज मंडी में आ रहा यूपी का गेहूं, लोकल किसानों के नाम पर बेचने का आरोप

घरौंडा अनाज मंडी में आ रहा यूपी का गेहूं ( ETV Bharat )

करनाल : करनाल जिले की घरौंडा अनाज मंडी इन दिनों विवादों में है. आरोप है कि उत्तर प्रदेश से सस्ती दरों पर गेहूं लाकर यहां समर्थन मूल्य पर बेचा जा रहा है, जिससे न केवल सरकारी सिस्टम को नुकसान हो रहा है. बल्कि स्थानीय किसानों के हक पर भी सीधा प्रहार हो रहा है. सस्ती खरीद, महंगी बिक्री का खेल : आरोप है कि व्यापारी उत्तर प्रदेश से करीब 2300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदकर ला रहे हैं. उसे 2585 रुपए प्रति क्विंटल के सरकारी समर्थन मूल्य पर बेच रहे हैं. इस पूरे खेल में भारी मुनाफा कमाया जा रहा है, जबकि असली किसान पीछे छूटता नजर आ रहा है. लोकल किसानों के नाम पर एंट्री का आरोप: सबसे गंभीर आरोप यह है कि यूपी से लाई गई गेहूं को स्थानीय किसानों के नाम पर मंडी पोर्टल में दर्ज किया जा रहा है. यानी जो गेहूं हरियाणा के किसानों की नहीं है, उसे भी उनके नाम से दिखाकर सिस्टम को गुमराह किया जा रहा है. करनाल के घरौंडा अनाज मंडी में आ रहा यूपी का गेहूं (ETV Bharat) मंडी गेट पर हंगामे के दौरान रोकी गई ट्रालियां: मामला तब गरमाया जब मंडी गेट पर दो ट्रालियों को रोक लिया गया. जांच में सामने आया कि ट्रालियां उत्तर प्रदेश से आई थीं. इसके बाद मौके पर विवाद खड़ा हो गया और माहौल तनावपूर्ण हो गया.