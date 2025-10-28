करनाल सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, डंपर ने कई मीटर तक घसीटा, गुस्साए परिजनों ने किया हंगामा
करनाल में दर्दनाक सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई. तेज रफ्तार डंपर चालक ने बाइक सवार को कई मीटर तक घसीटा.
Published : October 28, 2025 at 11:39 AM IST
Updated : October 28, 2025 at 11:51 AM IST
करनाल: हरियाणा के करनाल में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. सोमवार देर रात घरौंडा के आईपूरा रोड पर तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को कुचल दिया. हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई. डंपर ने बाइक को कई मीटर तक घसीटा, जिसके चलते बाइक में आग भी लग गई. मृतक गांव पीर बडौली निवासी सुनील काम से घर लौट रहा था. हादसे के बाद गुस्साए परिजनों ने शव को उठाने से इंकार किया. घटना की सूचना पुलिस को दी गई, मौके पर पहुंची जांच टीम ने कार्रवाई शुरू की.
गुस्साए परिजनों ने शव लेने से किया इंकार: मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि "उन्होंने बाइक सवार को बचाने की कोशिश की, लेकिन हादसा इतना भयानक था कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में बाइक के भी परखच्चे उड़ गए. हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया. हादसे की सूचना के बाद परिजन भी मौके पर पहुंचे. जहां गुस्साए परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया.
घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और डंपर को कब्जे में लिया. पुलिस के आश्वासन के बाद परिजन शांत हुए और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया".
डंपर चालक मौके से फरार: जांच अधिकारी विपिन ने बताया कि "पुलिस को एक हादसे की सूचना मिली थी. जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई. डंपर ने बाइक को कुचला है. आरोपी डंपर चालक मौके से फरार हो गया. डंपर को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है. परिजनों ने बयान दर्ज कर आगामी जांच की जा रही है. वहीं, शव का पोस्टमार्टम करने के लिए कल्पना शाला मेडिकल कॉलेज भेजा गया है".
