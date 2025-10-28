ETV Bharat / state

करनाल सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, डंपर ने कई मीटर तक घसीटा, गुस्साए परिजनों ने किया हंगामा

करनाल में दर्दनाक सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई. तेज रफ्तार डंपर चालक ने बाइक सवार को कई मीटर तक घसीटा.

करनाल में सड़क हादसा
करनाल में सड़क हादसा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 28, 2025 at 11:39 AM IST

|

Updated : October 28, 2025 at 11:51 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

करनाल: हरियाणा के करनाल में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. सोमवार देर रात घरौंडा के आईपूरा रोड पर तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को कुचल दिया. हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई. डंपर ने बाइक को कई मीटर तक घसीटा, जिसके चलते बाइक में आग भी लग गई. मृतक गांव पीर बडौली निवासी सुनील काम से घर लौट रहा था. हादसे के बाद गुस्साए परिजनों ने शव को उठाने से इंकार किया. घटना की सूचना पुलिस को दी गई, मौके पर पहुंची जांच टीम ने कार्रवाई शुरू की.

गुस्साए परिजनों ने शव लेने से किया इंकार: मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि "उन्होंने बाइक सवार को बचाने की कोशिश की, लेकिन हादसा इतना भयानक था कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में बाइक के भी परखच्चे उड़ गए. हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया. हादसे की सूचना के बाद परिजन भी मौके पर पहुंचे. जहां गुस्साए परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया.

डंपर ने बाइक सवार को कई मीटर तक घसीटा (Etv Bharat)

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और डंपर को कब्जे में लिया. पुलिस के आश्वासन के बाद परिजन शांत हुए और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया".

करनाल में सड़क हादसा
करनाल में सड़क हादसा (Etv Bharat)

डंपर चालक मौके से फरार: जांच अधिकारी विपिन ने बताया कि "पुलिस को एक हादसे की सूचना मिली थी. जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई. डंपर ने बाइक को कुचला है. आरोपी डंपर चालक मौके से फरार हो गया. डंपर को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है. परिजनों ने बयान दर्ज कर आगामी जांच की जा रही है. वहीं, शव का पोस्टमार्टम करने के लिए कल्पना शाला मेडिकल कॉलेज भेजा गया है".

ये भी पढ़ें: रेवाड़ी में ट्रांसपोर्टर से मांगी रंगदारी, पिस्टल दिखाकर दी जान से मारने की धमकी, एक आरोपी गिरफ्तार

ये भी पढ़ें: नूंह में 6 साइबर ठग गिरफ्तार, उत्तर प्रदेश-राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में फैला जाल, फर्जी सिम और मोबाइल बरामद

Last Updated : October 28, 2025 at 11:51 AM IST

TAGGED:

DUMPER HITS BIKE RIDER
KARNAL GHARAUNDA AIPURA ROAD
करनाल में सड़क हादसा
डंपर ने बाइक सवार को कुचला
KARNAL GHARAUNDA ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इंजीनियरिंग से "फिश किंग", मछली के कारोबार से कमा रहे करोड़ों रुपए, 300 से ज्यादा आउटलेट्स पर बेच रहे प्रोडक्ट्स

Explainer: अमेरिका-चीन-ट्रेड वार, आखिर चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स को कंट्रोल क्यों किया, जानें सबकुछ

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.