करनाल सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, डंपर ने कई मीटर तक घसीटा, गुस्साए परिजनों ने किया हंगामा

करनाल: हरियाणा के करनाल में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. सोमवार देर रात घरौंडा के आईपूरा रोड पर तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को कुचल दिया. हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई. डंपर ने बाइक को कई मीटर तक घसीटा, जिसके चलते बाइक में आग भी लग गई. मृतक गांव पीर बडौली निवासी सुनील काम से घर लौट रहा था. हादसे के बाद गुस्साए परिजनों ने शव को उठाने से इंकार किया. घटना की सूचना पुलिस को दी गई, मौके पर पहुंची जांच टीम ने कार्रवाई शुरू की.

गुस्साए परिजनों ने शव लेने से किया इंकार: मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि "उन्होंने बाइक सवार को बचाने की कोशिश की, लेकिन हादसा इतना भयानक था कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में बाइक के भी परखच्चे उड़ गए. हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया. हादसे की सूचना के बाद परिजन भी मौके पर पहुंचे. जहां गुस्साए परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया.