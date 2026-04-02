करनाल के घरौंडा स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती से मारपीट का आरोप, वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप
करनाल के घरौंडा स्थित स्वास्थ्य केंद्र में जांच के लिए आई गर्भवती महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है.
Published : April 2, 2026 at 9:00 PM IST
करनाल: हरियाणा के करनाल जिले के घरौंडा क्षेत्र में स्थित एक उप-स्वास्थ्य केंद्र में बड़ा विवाद सामने आया है. यहां जांच के लिए आई गर्भवती महिला के साथ मारपीट के आरोप लगे हैं. बताया जा रहा है कि महिला हेल्थ कार्ड (ANC) बनवाने के लिए केंद्र पहुंची थी, लेकिन किसी बात को लेकर स्टाफ के साथ बहस हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया, जिससे मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई.
एएनएम पर डंडे से वार और बदसलूकी के आरोप: पीड़ित पक्ष का आरोप है कि वहां मौजूद महिला स्वास्थ्य कर्मी (एएनएम) ने गुस्से में आकर डंडा उठाया और वार किया. इस दौरान धक्का-मुक्की भी हुई और बीच-बचाव करने आए एक युवक को थप्पड़ मारने की बात भी सामने आई है. परिजनों का कहना है कि गर्भवती महिला के साथ भी बदसलूकी की गई और उसका चेहरा तक नोच लिया गया. उनका आरोप है कि स्टाफ का व्यवहार पहले से ही आक्रामक था और कार्ड बनाने से भी मना कर दिया गया था.
वीडियो सामने आने से बढ़ा विवाद: इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी बहस और हाथापाई करती नजर आ रही है. वीडियो वायरल होने के बाद मामला और तूल पकड़ गया है. परिजनों का कहना है कि जब उन्होंने घटना की रिकॉर्डिंग शुरू की तो एएनएम और ज्यादा भड़क गई, मोबाइल छीनने की कोशिश की और गाली-गलौच भी की. इस घटना ने स्वास्थ्य केंद्र की कार्यप्रणाली और व्यवहार पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
एएनएम ने आरोपों को बताया गलत: वहीं दूसरी तरफ एएनएम ममता रानी ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है. उनका कहना है कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. उनके अनुसार, विवाद की शुरुआत मरीज के परिजनों की तरफ से हुई, जिन्होंने पहले बहस की और फिर धक्का-मुक्की की. उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल अपनी सुरक्षा के लिए डंडा उठाया था, किसी को मारा नहीं. साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें धमकियां दी गईं और उनके साथ मारपीट की गई.
पुलिस और स्वास्थ्य विभाग जांच में जुटा: मामले के सामने आने के बाद पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है. घरौंडा थाना के एसएचओ इंद्र कुमार के मुताबिक, दोनों पक्षों की शिकायतें मिली हैं और उनके आधार पर कार्रवाई की जा रही है. वहीं डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. मुनेश गोयल ने कहा कि वीडियो सामने आया है और पूरे मामले की जांच कर उच्च अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है. फिलहाल इस मामले में जांच के बाद ही सच्चाई पूरी तरह सामने आ पाएगी.
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