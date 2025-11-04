करनाल में म्यूजिक कंपनी पर 40 राउंड फायरिंग मामले का खुलासा, गैंगस्टर दीपक नांदल से जुड़े तार, फतेह सिंह चहल के कहने पर बरसाई थी गोलियां
करनाल में म्यूजिक कंपनी पर 40 राउंड से ज्यादा फायरिंग मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. मामले में गैंगस्टर का नाम सामने आया.
करनाल: हरियाणा के करनाल में अल्फा सिटी में 29 अक्टूबर को एक म्यूजिक कंपनी पर ताबड़तोड़ 40 राउंड फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस जांच में सामने आया है कि गैंगस्टर दीपक नांदल ने फतेह सिंह चहल के कहने पर फायरिंग करवाई थी. मुख्य आरोपी फतेह सिंह चहर को करनाल पुलिस ने मोहाली से शनिवार को गिरफ्तार कर लिया था. रविवार को उस कोर्ट में पेश कर दो दिन के रिमांड पर लिया गया था.
गुरुग्राम से भी एक शूटर गिरफ्तार: वहीं, करनाल में फायरिंग करने वाले एक शूटर को गुरुग्राम एसटीएफ ने किसी अन्य मामले में गिरफ्तार किया है. वह सात दिन के पुलिस रिमांड पर है. रिमांड पूरा होने पर करनाल पुलिस भी शूटर को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करेगी. ताकि पूरे गैंग और डीलिंग की परतें खुल सकें.
वारदात की वजह: पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि दीपक नांदल और फतेह सिंह चहल का 3.5 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट हुआ था. दोनों ने मिलकर एक वेब सीरीज बनाई थी. जिसे यूनिसिस इंफो सॉल्यूशंस कंपनी ने खरीदा. लेकिन बकाया भुगतान को लेकर विवाद खड़ा हो गया. कोर्ट केस से भी बात नहीं बनी, तो फतेह सिंह ने दीपक नांदल से कंपनी से पैसे निकलवाने की बात कही और फिर करनाल में गोलियां चलवाने की साजिश रच दी गई.
चार शूटरों ने की थी फायरिंग: घटना बुधवार सुबह करीब 4.30 बजे की है. जब चार शूटरों ने कंपनी के ऑफिस पर ताबड़तोड़ 40 राउंड से भी ज्यादा फायर किए. गोलियों से ऑफिस के शीशे चकनाचूर हो गए और दीवारें भी छलनी हो गई. फायरिंग की जिम्मेदारी खुद दीपक नांदल ने सोशल मीडिया पर ली. साथ ही बकाया पैसों का कारण बताते हुए एग्रीमेंट की कॉपी भी वायरल कर दी.
पुलिस करेगी पूछताछ: डीएसपी राजीव कुमार ने बताया कि "गिरफ्तार आरोपी फतेह सिंह चहल की दीपक नांदल के साथ संलिप्तता पक्की हो चुकी है. एक शूटर को एसटीएफ ने पकड़ा है. जबकि तीन की पहचान हो चुकी है. अब यह जांच होगी कि शूटर कहां से हायर किए गए थे और हथियार कैसे पहुंचे. जिस कंपनी पर फायरिंग की गई है, वह जानी मानी कंपनी है".
बादशाह के साथ भी हो चुका है विवाद: अब तक 500 से ज्यादा फिल्में और 10 हजार से ज्यादा म्यूजिक वीडियो रिलीज किए गए हैं. इसके चैनल में करोड़ों फॉलोवर्स है. इस कंपनी के साथ मशहूर रैपर बादशाह भी काम कर चुके हैं. कंपनी और बादशाह के बीच भी 2.88 करोड़ का विवाद रहा है. ये मामला भी कोर्ट तक पहुंचा था. जहां कंपनी की याचिका पर 1.70 करोड़ रुपये की एफडीआर सुरक्षित रखने का आदेश दिया गया था.
