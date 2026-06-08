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दिल्ली अग्निकांड से सबक: करनाल में कोचिंग सेंटरों और मार्केट में दमकल विभाग की मॉक ड्रिल, दिए सेफ्टी के टिप्स

दिल्ली अग्निकांड के बाद करनाल में दमकल विभाग ने कोचिंग सेंटरों और बाजारों में मॉक ड्रिल कर लोगों को जागरूक किया.

Mock Drill Karnal
दमकल विभाग की मॉक ड्रिल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 8, 2026 at 3:50 PM IST

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करनाल: दिल्ली के एक होटल में हुए भीषण अग्निकांड के बाद करनाल जिला दमकल विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में है. भविष्य में किसी भी संभावित आगजनी की घटना से जान-माल के नुकसान को रोकने के लिए विभाग ने जिलेभर में विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है. इसी कड़ी में सोमवार को सेक्टर-7 मार्केट और वहां संचालित कोचिंग सेंटरों में मॉक ड्रिल आयोजित की गई.

Mock Drill Karnal
करनाल में दमकल विभाग की मॉक ड्रिल (ETV Bharat)

फायर फाइटिंग सिस्टम की जांच: मॉक ड्रिल के दौरान दमकल विभाग की टीम ने कई इमारतों में लगे फायर फाइटिंग सिस्टम की जांच की. अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि आपातकालीन स्थिति में अग्निशमन उपकरण, अलार्म और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाएं सही ढंग से काम कर रही हैं या नहीं.

करनाल में कोचिंग सेंटरों और मार्केट में दमकल विभाग की मॉक ड्रिल (ETV Bharat)

छात्रों और दुकानदारों को दिया प्रशिक्षण: मॉक ड्रिल के दौरान कोचिंग सेंटरों के छात्रों, शिक्षकों और मार्केट के दुकानदारों को आग लगने की स्थिति में अपनाए जाने वाले जरूरी सुरक्षा उपायों की जानकारी दी गई. उन्हें बताया गया कि धुएं और आग के बीच सुरक्षित तरीके से बाहर कैसे निकला जाए . साथ ही शुरुआती दौर में अग्निशमन यंत्रों का प्रभावी उपयोग कैसे किया जाए. अधिकारियों ने मौके पर ही व्यावहारिक प्रदर्शन कर लोगों को प्रशिक्षण भी दिया.

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दमकल विभाग ने दिए सेफ्टी के टिप्स (ETV Bharat)

जागरूकता से टल सकते हैं बड़े हादसे: मामले में उप दमकल अधिकारी सुधीर कुमार ने कहा कि, "इस मॉक ड्रिल और विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य आम जनता और छात्रों को जागरूक करना है. अक्सर घबराहट और जानकारी के अभाव में नुकसान बढ़ जाता है. यदि लोग पहले से प्रशिक्षित और जागरूक हों तो आपातकालीन स्थिति में खुद का बचाव कर सकते हैं और बड़ी जनहानि को रोका जा सकता है."

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दिल्ली अग्निकांड से सबक (ETV Bharat)

संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा को प्राथमिकता: कोचिंग सेंटरों और प्रमुख बाजारों में प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग आते हैं. ऐसे संवेदनशील स्थानों पर दमकल विभाग की यह पहल सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. विभाग का मानना है कि नियमित मॉक ड्रिल और जागरूकता अभियान भविष्य में किसी भी बड़े हादसे के जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं.

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