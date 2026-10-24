करनाल में आढ़ती के खिलाफ FIR दर्ज, यूपी से धान लाकर इंद्री मंडी में बेचने के मामले में कड़ा एक्शन
हरियाणा के करनाल की इंद्री मंडी में यूपी से धान लाकर बेचने के मामले में आढ़ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.
Published : October 24, 2026 at 11:01 PM IST
करनाल : हरियाणा की अनाज मंडियों में धान खरीद प्रक्रिया के दौरान अनियमितताओं पर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है. करनाल की इंद्री अनाज मंडी में उत्तर प्रदेश से धान लाकर बेचने के मामले में आढ़ती मेसर्स तेजेंद्र सिंह सोहन लाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है.
चेकिंग के दौरान ट्रालियां पकड़ी : मार्केट कमेटी के सचिव अमित कुमार ने बताया कि 22 अक्टूबर को इंद्री के एसडीएम रमन गुप्ता ने अनाज मंडी में चेकिंग के दौरान धान से भरी दो ट्रॉलियां पकड़ी थीं. इनमें करीब 160 क्विंटल धान लदा हुआ था. धान के संबंध में पूछताछ करने पर आढ़ती द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर संबंधित फर्म को नोटिस जारी कर एक दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए थे. आढ़ती इस संबंध में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाया कि यह धान कहां से लाई गई थी.
एफआईआर दर्ज : उन्होंने बताया कि निर्धारित समय में फर्म की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया. इसके बाद धान की ई-खरीद प्रक्रिया में अनियमितता का मामला पाए जाने पर मार्केट कमेटी सचिव की शिकायत पर इंद्री थाना पुलिस में संबंधित आढ़ती व फर्म के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है.
धान खरीद में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं: मार्केट कमेटी सचिव अमित कुमार ने कहा कि हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश की मंडियों में धान खरीद की प्रक्रिया जारी है. सरकार प्रदेश के किसानों की फसल का एक-एक दाना खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने स्पष्ट किया कि धान खरीद में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि मंडियों में खरीद प्रक्रिया पर प्रशासन की निगरानी जारी रहेगी. भविष्य में भी कहीं अनियमितता सामने आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
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