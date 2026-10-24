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करनाल में आढ़ती के खिलाफ FIR दर्ज, यूपी से धान लाकर इंद्री मंडी में बेचने के मामले में कड़ा एक्शन

करनाल में आढ़ती के खिलाफ FIR दर्ज ( ETV Bharat )

करनाल : हरियाणा की अनाज मंडियों में धान खरीद प्रक्रिया के दौरान अनियमितताओं पर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है. करनाल की इंद्री अनाज मंडी में उत्तर प्रदेश से धान लाकर बेचने के मामले में आढ़ती मेसर्स तेजेंद्र सिंह सोहन लाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है.

चेकिंग के दौरान ट्रालियां पकड़ी : मार्केट कमेटी के सचिव अमित कुमार ने बताया कि 22 अक्टूबर को इंद्री के एसडीएम रमन गुप्ता ने अनाज मंडी में चेकिंग के दौरान धान से भरी दो ट्रॉलियां पकड़ी थीं. इनमें करीब 160 क्विंटल धान लदा हुआ था. धान के संबंध में पूछताछ करने पर आढ़ती द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर संबंधित फर्म को नोटिस जारी कर एक दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए थे. आढ़ती इस संबंध में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाया कि यह धान कहां से लाई गई थी.