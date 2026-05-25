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करनाल में कलयुगी पिता ने 3 माह की मासूम को नाले में फेंका, हुई मौत, आरोपी गिरफ्तार

करनाल में शराबी पिता ने घरेलू विवाद में तीन माह की बेटी को नाले में फेंक दिया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया .

Karnal father killed daughter
3 माह की मासूम को नाले में फेंका (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 25, 2026 at 4:52 PM IST

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करनाल: करनाल से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक कलयुगी पिता ने घरेलू विवाद और शराब के नशे में धुत होकर अपनी ही तीन महीने की मासूम बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी. आरोपी ने बच्ची को उसके मां की गोद से छीनकर ले गया और पास के एक नाले में फेंक दिया. सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया.

नशे में ली मासूम की जान: स्थानीय लोगों की मानें तो मृत बच्ची की मां अनीता का अपने पति सोनू के साथ काफी समय से विवाद चल रहा था. विवाद के कारण अनीता पिछले दो महीने से अपने दो बच्चों (तीन वर्षीय बेटा और तीन महीने की बेटी दिव्यांशी) के साथ अपने मायके रह रही थी. ​बीती रात आरोपी सोनू अत्यधिक शराब के नशे में अपनी ससुराल पहुंचा और पत्नी से झगड़ा करने लगा. झगड़ा इतना बढ़ गया कि सोनू ने अनीता की गोद से तीन महीने की मासूम दिव्यांशी को जबरन छीन लिया और उसे लेकर बाहर भाग गया.

करनाल में कलयुगी पिता ने 3 माह की मासूम को नाले में फेंका, हुई मौत (ETV Bharat)

​नाले से बरामद हुआ शव: मृत बच्ची की मां अनीता ने कहा कि, " मेरा पति सोनू देर रात नशे में पहुंचा और मेरी बच्ची को गोद से छीनकर चला गया. जब सोनू कुछ देर बाद अकेले वापस लौटा, तो उसके हाथ खाली थे. पूछने पर उसने बताया कि उसने बच्ची को सब्जी मंडी के पीछे वाले नाले में फेंक दिया है. यह सुनते ही हमारे होश उड़ गए. तुरंत ही हमने इसकी सूचना पुलिस को दी."

आरोपी पिता गिरफ्तार: पूरे मामले में सिविल लाइन ​थाना प्रभारी राम लाल ने कहा कि, "पति-पत्नी के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था. बच्ची की मां की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सर्च अभियान चलाया और बच्ची का शव बरामद किया. पुलिस ने आरोपी पिता सोनू को गिरफ्तार कर लिया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आरोपी को अदालत में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी."

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