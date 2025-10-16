ETV Bharat / state

अब खेतों में किसान नहीं जलाएंगे पराली, प्रदूषण पर होगा कंट्रोल, करनाल के किसानों ने अपनाई ये खास तकनीक

किसानों ने अपनाई ये खास तकनीक: किसान राज सहित अन्य किसानों ने जिले में एक खास तकनीक पराली प्रबंधन को लेकर अपनाई है. किसानों ने एसएमएस वाली मशीनी तकनीक से युक्त कम्बाइन से धान की कटाई करवाई, जिससे पराली बारीक होकर खेत में ही मिल गई. फिर कल्टीवेटर की मदद से मिट्टी में मिला दी गई, जिससे खेत तुरंत अगली फसल के लिए तैयार हो गया. इससे न तो प्रदूषण हुआ और न ही खेतों में उपजाऊ क्षमता में कमी आ रही.

किसान हो रहे जागरूक: किसान राज मराठा ने कहा, “इस बार खेतों में ना आग दिखेगी, ना धुआं..किसान अब जागरूक हो रहे हैं. पहले मजबूरी में पराली जलाते थे, अब आने वाली पीढ़ी को बचाना है."

करनाल: करनाल में इस बार धान कटाई के मौसम में किसान नई तकनीकों को अपनाकर पराली प्रबंधन में मिसाल पेश कर रहे हैं. दरअसल, जिले के झांझड़ी गांव के प्रगतिशील किसान राज कुमार मराठा ने 10 एकड़ फसल में पराली का वैज्ञानिक प्रबंधन कर दिखा दिया है कि अगर किसान ठान ले तो बदलाव मुमकिन है.

कम लागत में ज्यादा फायदा: इस तकनीक से कटाई में करीब 400 रुपया प्रति एकड़ का अतिरिक्त खर्च आता है, लेकिन फायदे कई गुना हैं. इससे पराली पराली जलाने से मुक्ति मिली है. साथ ही मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है. पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है.पराली सड़कर प्राकृतिक खाद बनती है, जिससे पैदावार भी बढ़ती है.

करनाल के किसानों ने अपनाई ये खास तकनीक (ETV Bharat)

कृषि विभाग भी सक्रिय: इस तकनीक के बारे में कृषि उप निदेशक डॉ. वजीर सिंह ने बताया कि, "जिले में अब तक करीब 60% धान की कटाई हो चुकी है और 40% खेतों में पराली प्रबंधन किया गया है. किसानों को जागरूक करने के लिए जिला और खंड स्तर पर 400 से अधिक टीमें काम कर रही हैं. किसानों को पराली जलाने से रोकने और नई तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. इसके दो तरीके हैं, इन सीटू और एक्स सीटू मैनेजमेंट. इन सीटू मैनेजमेंट में पराली को खेत में ही मिलाकर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है. वहीं, एक्स सीटू मैनेजमेंट में पराली को खेत से बाहर निकालकर चारा, बायोफ्यूल या अन्य रूप में उपयोग करना होता है. सरकार इन तकनीकों पर 50% सब्सिडी दे रही है. साथ ही पराली न जलाने वाले किसानों को 1200 रुपया प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है."

किसानों ने अपनाई ये खास तकनीक (ETV Bharat)

किसानों की अपील- “पराली जलाना नहीं, संभालना है”: इस खास तनकीक को अपनाने वाले अन्य किसान सुनील कुमार ने कहा कि, “हम सबको मिलकर जिम्मेदारी लेनी होगी. पराली को जलाना नहीं, संभालना है. यही हमारे खेत, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा."

पराली प्रबंधन के साथ साथ खेत होंगे उपजाऊ:करनाल से शुरू हुई पराली प्रबंधन की यह नई पहल अब प्रदेशभर के किसानों को प्रेरित कर रही है.जो पराली कभी सिरदर्द मानी जाती थी, वही अब खेतों की सोने सी मिट्टी को और उपजाऊ बना रही है. यह पहल न केवल किसानों के लिए फायदेमंद है बल्कि पूरे समाज और पर्यावरण के लिए राहत की बड़ी उम्मीद बनकर उभरी है.

