करनाल की महिला क्लर्क डिंपल अरोड़ा हत्याकांड में बड़ा खुलासा, ऑस्ट्रेलिया-बैंकॉक में रची गई मर्डर की साज़िश
करनाल में बिजली निगम की क्लर्क डिंपल अरोड़ा हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है. पूरी साज़िश ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड में रची गई थी.
Published : May 26, 2026 at 7:18 PM IST|
Updated : May 26, 2026 at 8:16 PM IST
करनाल : हरियाणा के करनाल के सेक्टर-9 में हुए चर्चित क्लर्क डिंपल अरोड़ा हत्याकांड में पुलिस की जांच लगातार नए खुलासे कर रही है. पुलिस के मुताबिक इस सनसनीखेज हत्या की साजिश विदेश में रची गई, जबकि वारदात को अंजाम देने के लिए पेशेवर शूटर का इस्तेमाल किया गया. मामले में गिरफ्तार आरोपी शूटर विकास को अदालत में पेश कर 6 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है. अब पुलिस इस हत्याकांड से जुड़े हर किरदार और इस्तेमाल किए गए हथियारों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है.
गन पॉइंट पर हुई थी महिला की हत्या : डीएसपी राजीव ने प्रेस कांफ्रेंस के दौरान बताया कि 15 मई को करनाल के सेक्टर-9 इलाके में बिजली निगम की क्लर्क डिंपल अरोड़ा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. वारदात को एक युवक ने गन पॉइंट पर अंजाम दिया था. घटना के बाद सीआईए-1 की टीम ने कार्रवाई करते हुए लाडवा के गांव सलेमपुर निवासी आरोपी शूटर विकास को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था. मुठभेड़ में आरोपी के पैर में दो गोलियां लगी थीं, जिसके बाद उसे इलाज के लिए करनाल के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया.
पार्किंग विवाद से शुरू हुई दुश्मनी : पुलिस ने 25 मई को आरोपी को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया और अब कोर्ट से उसकी 6 दिन की रिमांड हासिल कर ली है. पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतक महिला के पड़ोसी विकास पुत्र इंदर सिंह का परिवार लंबे समय से पार्किंग विवाद को लेकर पीड़ित परिवार से रंजिश रखता था. इस विवाद को लेकर सेक्टर-9 थाने में कई शिकायतें भी दर्ज हुई थीं. डीएसपी राजीव के अनुसार इसी दौरान पड़ोसी इंदरजीत की मौत हो गई थी और आरोपी विकास को ये शक था कि लगातार हो रही शिकायतों के कारण ही उसके पिता की मौत हुई. इसी रंजिश ने धीरे-धीरे हत्या की साजिश का रूप ले लिया.
ऑस्ट्रेलिया और बैंकॉक से जुड़ी साजिश की कड़ियां : पुलिस जांच में ये भी सामने आया कि पड़ोसी विकास कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया गया था. इसके बाद वो बैंकॉक पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात लाडवा के सलेमपुर निवासी विकास से हुई. दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती चली गई. पुलिस के मुताबिक पड़ोसी विकास ने आर्थिक रूप से शूटर विकास की मदद की थी और इसी संबंध के चलते शूटर ने महिला की हत्या को अंजाम दिया. डीएसपी राजीव ने बताया कि अब इस मामले में इंटरपोल और अन्य एजेंसियों के माध्यम से विदेश में बैठे आरोपी तक पहुंचने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. पुलिस का दावा है कि साजिशकर्ता को भी जल्द गिरफ्तार कर भारत लाया जाएगा.
पहले भी हत्या मामले में सजा काट रहा था आरोपी : पुलिस के अनुसार गिरफ्तार शूटर विकास पहले भी हत्या के मामले में दोषी है और सजा काट रहा था. वो पैरोल पर जेल से बाहर आया था. बताया गया कि आरोपी दो बार पहले भी पैरोल पर बाहर आ चुका था, जबकि तीसरी बार पैरोल मिलने के बाद वो फरार हो गया था. उसके खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं.
एक और वारदात की थी तैयारी : डीएसपी राजीव ने खुलासा किया कि महिला हत्याकांड के बाद आरोपी किसी अन्य बड़ी वारदात को भी अंजाम देने की तैयारी में था. पुलिस अब रिमांड के दौरान उससे इस पूरे नेटवर्क और संभावित अगली साजिश के बारे में पूछताछ करेगी.
परिवार की सुरक्षा पर पुलिस का भरोसा : प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों ने सवाल उठाया कि पीड़ित परिवार खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है, क्योंकि जिस व्यक्ति के कहने पर इतनी बड़ी वारदात करवाई गई, वह विदेश में बैठा हुआ है. इस पर डीएसपी राजीव ने कहा कि परिवार को खुद को अकेला समझने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि करनाल पुलिस हर गंभीर अपराध को सुलझाने में सक्षम रही है और इस मामले में भी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. उन्होंने बताया कि संबंधित थाना प्रभारी को सुरक्षा के मद्देनज़र निर्देश दिए गए हैं और परिवार की सुरक्षा पर लगातार नजर रखी जा रही है. पुलिस ने मुख्य शूटर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पूरे षड्यंत्र के मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए भी कार्रवाई तेज कर दी गई है
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