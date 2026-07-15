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करनाल में रिश्तों का कत्ल, शराबी पति ने पत्नी की चाकू से हत्या की, बेटी पर भी हमले की कोशिश

हरियाणा के करनाल में एक शराबी पति ने पत्नी का मर्डर कर दिया है. आरोपी फरार हो गया है. पुलिस तलाश में जुटी है.

Karnal drunk husband stabbed his wife to death Police investigating
करनाल में रिश्तों का कत्ल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 15, 2026 at 8:04 PM IST

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Updated : July 15, 2026 at 8:24 PM IST

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करनाल : हरियाणा के करनाल की रामदेव कॉलोनी में देर रात एक ऐसा खूनी घटनाक्रम सामने आया जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. आरोप है कि शराब के नशे में धुत पति भीम ने पहले अपनी पत्नी सीता पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला किया, उस वक्त सीता अपनी बेटियों के साथ गहरी नींद में सो रही थी. हमले में सीता की मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद आरोपी ने अपनी बेटी पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो बाल-बाल बच गई. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जबकि घर में चीख-पुकार मच गई.

"मां को खून से लथपथ पाया" : मृतका की बेटी ने बताया कि पूरी घटना इतनी अचानक हुई कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला. सभी रात में सो रहे थे. बहन पर हमला होने के बाद जब आंख खुली तो देखा कि मां लहूलुहान हालत में पड़ी थीं. उसने बताया कि उनके पिता अक्सर शराब पीकर घर में झगड़ा करते थे. परिवार के लोगों ने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी आदत नहीं बदली. घटना के बाद आरोपी पिता घर से फरार हो गया.

शराबी पति ने पत्नी की चाकू से हत्या की (ETV Bharat)

"घर चलाती थी मां": सूचना मिलते ही मेरठ से भी परिजन करनाल पहुंच गए और परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. मौके पर पहुंचे रिश्तेदारों ने आरोप लगाया कि मृतका ही मेहनत-मजदूरी कर पूरे परिवार का पालन-पोषण करती थी, जबकि उसका पति शराब पीने का आदी था और कोई काम नहीं करता था. परिवार में आए दिन विवाद होता रहता था. रिश्तेदारों ने ये भी आशंका जताई कि हत्या में किसी और की भी भूमिका हो सकती है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.

आरोपी की तलाश जारी : घटना की सूचना मिलते ही करनाल सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस जांच अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पति ने तेजधार हथियार से पत्नी के सिर पर वार कर उसकी हत्या की. परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है. शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है और फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है.

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Last Updated : July 15, 2026 at 8:24 PM IST

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