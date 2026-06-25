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करनाल में रिश्तों का क़त्ल, नशे के लिए पैसे ना देने पर भाई ने भाई को मार डाला

हरियाणा के करनाल में नशेड़ी भाई ने पैसे ना देने पर सगे भाई के गले पर कांच की बोतल मारकर हत्या कर दी है.

Karnal drug addicted man murdered his own brother after refused to give money
करनाल में रिश्तों का क़त्ल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 25, 2026 at 3:57 PM IST

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Updated : June 25, 2026 at 4:07 PM IST

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करनाल: हरियाणा के करनाल में रिश्तों को तार-तार कर देने वाली एक बेहद खौफनाक वारदात सामने आई है. यहां सेक्टर 32-33 थाना क्षेत्र में एक कलयुगी भाई ने नशे की लत को पूरा करने के लिए अपने ही सगे भाई की बेरहमी से हत्या कर दी. महज कुछ रुपयों के विवाद में आरोपी ने अपने भाई के गले पर कांच की बोतल से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भाई मौके से फरार हो गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

नशे की लत बनी विवाद की वजह : ​पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान कमल के रूप में हुई है. वहीं, हत्या का आरोपी उसका सगा भाई कपिल है, जो नशे का आदी बताया जा रहा है. घटना के वक्त कपिल अपने भाई कमल से नशे के लिए पैसे मांग रहा था. जब कमल ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया, तो कपिल अपना आपा खो बैठा और तैश में आ गया. उसने घर में रखी एक कांच की बोतल उठाई और सीधे कमल के गले पर वार कर दिया. बोतल टूटकर गले में धंसने के कारण अत्यधिक खून बह गया, जिससे कमल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

करनाल में रिश्तों का क़त्ल (ETV Bharat)

वारदात के समय घर में मौजूद थी मां : ​इस दिल दहला देने वाली घटना के वक्त दोनों भाइयों की मां घर में ही मौजूद थी, जिसका रो-रोकर बुरा हाल है. बताया जा रहा है कि आरोपी कपिल शादीशुदा है, लेकिन नशे की लत के कारण उसका स्वभाव बेहद हिंसक हो चुका था.

पिता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज : ​घटना की सूचना मिलते ही सेक्टर 32-33 थाने से पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची. मामले की जांच कर रहे पुलिस जांच अधिकारी जगदीश कुमार ने बताया हमें अस्पताल के माध्यम से सूचना मिली थी कि कमल नाम के एक युवक की कांच की बोतल मारकर हत्या कर दी गई है. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में ले लिया. मृतक के पिता ने अपने ही बेटे कपिल के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर संबंधित धाराओं में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पूछताछ में पिता ने भी स्वीकार किया है कि कपिल नशे का आदी था और अक्सर पैसों के लिए झगड़ा करता था. ​पुलिस ने फोरेंसिक सबूत जुटाने के बाद कमल के शव को पोस्टमार्टम के लिए स्थानीय मॉर्चुरी हाउस में भिजवा दिया है. वारदात के बाद से ही आरोपी कपिल पुलिस को चकमा देकर फरार है. आरोपी को पकड़ने के लिए कई टीमें गठित की गई हैं और संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा.

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Last Updated : June 25, 2026 at 4:07 PM IST

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