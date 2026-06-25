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करनाल में रिश्तों का क़त्ल, नशे के लिए पैसे ना देने पर भाई ने भाई को मार डाला

करनाल: हरियाणा के करनाल में रिश्तों को तार-तार कर देने वाली एक बेहद खौफनाक वारदात सामने आई है. यहां सेक्टर 32-33 थाना क्षेत्र में एक कलयुगी भाई ने नशे की लत को पूरा करने के लिए अपने ही सगे भाई की बेरहमी से हत्या कर दी. महज कुछ रुपयों के विवाद में आरोपी ने अपने भाई के गले पर कांच की बोतल से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भाई मौके से फरार हो गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

नशे की लत बनी विवाद की वजह : ​पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान कमल के रूप में हुई है. वहीं, हत्या का आरोपी उसका सगा भाई कपिल है, जो नशे का आदी बताया जा रहा है. घटना के वक्त कपिल अपने भाई कमल से नशे के लिए पैसे मांग रहा था. जब कमल ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया, तो कपिल अपना आपा खो बैठा और तैश में आ गया. उसने घर में रखी एक कांच की बोतल उठाई और सीधे कमल के गले पर वार कर दिया. बोतल टूटकर गले में धंसने के कारण अत्यधिक खून बह गया, जिससे कमल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

करनाल में रिश्तों का क़त्ल (ETV Bharat)

​वारदात के समय घर में मौजूद थी मां : ​इस दिल दहला देने वाली घटना के वक्त दोनों भाइयों की मां घर में ही मौजूद थी, जिसका रो-रोकर बुरा हाल है. बताया जा रहा है कि आरोपी कपिल शादीशुदा है, लेकिन नशे की लत के कारण उसका स्वभाव बेहद हिंसक हो चुका था.