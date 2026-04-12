विदेश में सपनों के सफर का दर्दनाक अंत, अमेरिका में मर्डर से बुझा करनाल के घर का चिराग
27 मार्च को करनाल जिले के समोरा गांव निवासी युवक की अमेरिका में हत्या कर दी गई थी, उसका आज अंतिम संस्कार किया गया.
Published : April 12, 2026 at 3:22 PM IST|
Updated : April 12, 2026 at 4:28 PM IST
करनाल: जिले के समोरा गांव का 21 वर्षीय युवक चेतक शर्मा उर्फ लाखा बेहतर भविष्य की तलाश में दो साल पहले अमेरिका गया था. परिवार की उम्मीदों का सहारा बना चेतक 27 मार्च 2026 को अज्ञात हमलावरों की गोली का शिकार हो गया. इस दर्दनाक घटना ने न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे गांव को गहरे सदमे में डाल दिया.
जब गांव पहुंचा पार्थिव शरीर, हर आंख हो गई नम: रविवार सुबह करीब 9 बजे जैसे ही चेतक का पार्थिव शरीर गांव समोरा पहुंचा, माहौल गम में डूब गया. हर गली, हर घर से लोग उमड़ पड़े. अंतिम यात्रा में हजारों ग्रामीणों की भीड़ उमड़ी, जहां हर किसी की आंखें नम थीं और दिल भारी. एक होनहार बेटे को अंतिम विदाई देते वक्त पूरा गांव भावुक हो उठा.
चीत्कार और सन्नाटा, टूट गया परिवार का सहारा: अंतिम संस्कार के दौरान परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था. मां-बाप की चीखें और रिश्तेदारों का विलाप माहौल को और भी दर्दनाक बना रहा था. जिस बेटे से घर की तस्वीर बदलने की उम्मीद थी, उसी की अर्थी उठते देख परिवार पूरी तरह बिखर गया.
उम्मीदों का उजाला, मातम में बदल गया: परिजनों ने बताया कि चेतक विदेश जाकर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहता था. उसके सपनों में पूरे परिवार का भविष्य बसता था. लेकिन इस निर्मम हत्या ने उन सभी सपनों को पल भर में खत्म कर दिया.
न्याय की मांग, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की अपील: ग्रामीणों और परिजनों ने सरकार से इस मामले की गंभीरता से जांच कर दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ने और कड़ी सजा देने की मांग की है. उनका कहना है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना बेहद जरूरी है, ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके.