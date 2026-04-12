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विदेश में सपनों के सफर का दर्दनाक अंत, अमेरिका में मर्डर से बुझा करनाल के घर का चिराग

21 वर्षीय युवक चेतक शर्मा की करनाल में हत्या ( Etv Bharat )