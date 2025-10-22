ETV Bharat / state

करनाल में 3-4 नवंबर को होगा जिला स्तरीय युवा महोत्सव: 15 से 29 वर्ष तक के युवा ले सकेंगे भाग, ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य

करनाल के जिला उपायुक्त उत्तम सिंह ( ETV Bharat )

करनाल: हरियाणा के युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विकास विभाग द्वारा जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन आगामी 3 और 4 नवंबर 2025 को किया जा रहा है. यह महोत्सव करनाल के पंडित चिरंजी लाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित होगा. इसमें जिले भर के युवा भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकेंगे. 15 से 29 वर्ष तक के युवा कर सकते हैं हिस्सा: करनाल के जिला उपायुक्त उत्तम सिंह ने इस बारे में जानकारी दी कि इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को एक मंच प्रदान करना है, जहां वे अपनी कला, प्रतिभा और रचनात्मकता को प्रदर्शित कर सकें. इस महोत्सव में 15 वर्ष से 29 वर्ष की आयु के युवक-युवतियां भाग ले सकते हैं. आयु की गणना 1 सितंबर 2025 के आधार पर की जाएगी. माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य: प्रतियोगिताओं में भाग लेने के इच्छुक युवाओं को "माई भारत पोर्टल" पर ऑनलाइन पंजीकरण करना अनिवार्य होगा. बिना पंजीकरण किसी को भी प्रतियोगिता में शामिल नहीं किया जाएगा. पंजीकरण के लिए ये दस्तावेज जरूरी: पंजीकरण करते समय जिन दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा, उनमें फैमिली आईडी, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, हालिया पासपोर्ट साइज फोटो शामिल है. ये दस्तावेज कंपलसरी है. वहीं, हर प्रतिभागी केवल एक प्रतियोगिता में ही भाग ले सकेगा.