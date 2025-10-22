करनाल में 3-4 नवंबर को होगा जिला स्तरीय युवा महोत्सव: 15 से 29 वर्ष तक के युवा ले सकेंगे भाग, ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य
करनाल में 3 और 4 नवंबर को जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन होगा, जिसमें ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है.
Published : October 22, 2025 at 12:57 PM IST
करनाल: हरियाणा के युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विकास विभाग द्वारा जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन आगामी 3 और 4 नवंबर 2025 को किया जा रहा है. यह महोत्सव करनाल के पंडित चिरंजी लाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित होगा. इसमें जिले भर के युवा भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकेंगे.
15 से 29 वर्ष तक के युवा कर सकते हैं हिस्सा: करनाल के जिला उपायुक्त उत्तम सिंह ने इस बारे में जानकारी दी कि इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को एक मंच प्रदान करना है, जहां वे अपनी कला, प्रतिभा और रचनात्मकता को प्रदर्शित कर सकें. इस महोत्सव में 15 वर्ष से 29 वर्ष की आयु के युवक-युवतियां भाग ले सकते हैं. आयु की गणना 1 सितंबर 2025 के आधार पर की जाएगी.
माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य: प्रतियोगिताओं में भाग लेने के इच्छुक युवाओं को "माई भारत पोर्टल" पर ऑनलाइन पंजीकरण करना अनिवार्य होगा. बिना पंजीकरण किसी को भी प्रतियोगिता में शामिल नहीं किया जाएगा.
पंजीकरण के लिए ये दस्तावेज जरूरी: पंजीकरण करते समय जिन दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा, उनमें फैमिली आईडी, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, हालिया पासपोर्ट साइज फोटो शामिल है. ये दस्तावेज कंपलसरी है. वहीं, हर प्रतिभागी केवल एक प्रतियोगिता में ही भाग ले सकेगा.
ये प्रतियोगिताएं होंगी आयोजित: युवा महोत्सव के दौरान अलग-अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा. इनमें समूह लोकगीत, लोक नृत्य, कहानी लेखन, भाषण प्रतियोगिता, पोस्टर मेकिंग, कविता लेखन, समूह गायन प्रतियोगिता, लोक वाद्य यंत्र एकल वादन, हरियाणा राज्य की लोक कला एवं लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा.
राज्य स्तरीय महोत्सव के लिए होगा चयन: जिला स्तरीय महोत्सव में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में भाग लेने का अवसर मिलेगा, जहां वे प्रदेश स्तर पर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे. इन प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिए जाएंगे. इनमें प्रथम पुरस्कार पाने वाले प्रतिभागी का 3100 रुपया, द्वितीय पुरस्कार पाने वाले प्रतिभागी को 2100 रुपया और तृतीय पुरस्कार पाने वाले प्रतिभागी को 1100 रुपया दिया जाएगा.
जिला प्रशासन की अपील: जिला प्रशासन ने जिले के युवाओं से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं, समय पर My Bharat पोर्टल पर पंजीकरण करें और अपनी रचनात्मकता से जिला और प्रदेश का नाम रोशन करें.
ये भी पढ़ें:दिवाली के बाद जहरीली हुई फरीदाबाद की हवा, AQI पहुंचा 400 पार, लोगों से मास्क लगाने की अपील