करनाल में दिनदहाड़े चोरी, 21 तोला सोना ले भागे चोर, 24 घंटे में पुलिस ने किया तीन चोरों को गिरफ्तार

करनाल पुलिस ने 24 घंटे में नीलोखेड़ी में हुई 21 तोले सोने की चोरी मामले में तीन चोरों को गिरफ्तार किया है.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 18, 2025 at 12:23 PM IST

करनाल: करनाल पुलिस ने नीलोखेड़ी के अस्पताल एरिया में हुई लाखों की चोरी का खुलासा करते हुए महज 24 घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से चोरों को पकड़ा. पुलिस के मुताबिक चोरी किए गए जेवरात की कीमत 25 लाख रुपये से अधिक है.

इस तरह दिया वारदात को अंजाम: इस पूरे मामले में डीएसपी महावीर ने प्रेस वार्ता कर बताया कि, "पीड़ित महिला अपने परिचित के घर किसी कार्यक्रम में गई थी. इसी दौरान उसका पति भी उसे लेने के लिए घर से बाहर गया हुआ था. घर के सूनेपन का फायदा उठाते हुए चोरों ने पूरी योजना के साथ वारदात को अंजाम दिया. करीब आधे घंटे के भीतर एक चोर घर में दाखिल हुआ और 21 तोला सोना सहित लाखों रुपये के जेवरात चोरी कर फरार हो गया, जबकि दो अन्य चोर बाहर रहकर निगरानी करते रहे."

24 घंटे में पुलिस ने किया तीन चोरों को गिरफ्तार (ETV Bharat)

पुलिस की त्वरित कार्रवाई: डीएसपी ने आगे बताया कि, "चोरी की सूचना मिलते ही नीलोखेड़ी थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर तुरंत क्राइम यूनिट के साथ मिलकर जांच शुरू की. साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाली, जिससे पहले एक आरोपी की पहचान हुई और फिर उससे जुड़े अन्य दो आरोपियों तक पुलिस पहुंच गई."

तीनों आरोपी गिरफ्तार: डीएसपी महावीर ने बताया कि, "पुलिस ने इस मामले में पवन, वंश और आकाश नाम के तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. तीनों नीलोखेड़ी क्षेत्र के ही रहने वाले हैं. पूछताछ में सामने आया कि चोरी पूरी प्लानिंग और रेकी के बाद की गई थी."

डीएसपी की जनता से अपील: डीएसपी महावीर ने लोगों से अपील की कि वे अपने घरों में सीसीटीवी कैमरे जरूर लगवाएं, बाहर जाते समय घर की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि या वारदात की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके.

