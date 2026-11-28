NDRI के मेले में छा गए राम सिंह, देसी गायों के बदौलत लिख रहे सफलता की कहानी, युवाओं को फ्री दे रहे ट्रेनिंग
Karnal dairy farmer Ram Singh: करनाल के राम सिंह डेयरी कारोबार शुरू करने के लिए युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं. राकेश शर्मा की रिपोर्ट.
Published : November 28, 2026 at 3:40 PM IST
करनाल: आधुनिक डेयरी कारोबार में जहां पशुपालक अधिक दूध उत्पादन के लिए विदेशी नस्लों और महंगे संसाधनों पर निर्भर होते जा रहे हैं... वहीं करनाल के तरावड़ी निवासी राम सिंह ने देसी गायों की ताकत को पहचानकर सफलता की अलग कहानी लिखी है. दरअसल, थारपारकर और साहीवाल जैसी भारतीय नस्लों के दम पर उन्होंने करीब 500 गायों का डेयरी फार्म खड़ा किया और इसे करोड़ों के कारोबार तक पहुंचाया. उनके फार्म में तैयार पारंपरिक बिलोना घी करीब 2500 रुपये प्रति किलो बिकता है. राम सिंह अब राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (एनडीआरआई) के डेयरी मेले में किसानों और युवाओं के लिए प्रेरणा बनकर पहुंचे हैं.
देसी नस्लों को बनाया कामयाबी का आधार: ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान राम सिंह ने बताया कि, "मैंने पशुपालन में विदेशी नस्लों की तरफ बढ़ती दिलचस्पी के बीच भारतीय गायों पर भरोसा कायम रखा. मेरे तरावड़ी स्थित किसान डेयरी फार्म में करीब 500 गायें हैं. इनमें लगभग 50 थारपारकर नस्ल की हैं, जबकि अन्य साहीवाल नस्ल से जुड़ी हैं. मेरा मानना है कि पशुपालन में सिर्फ दूध की मात्रा बढ़ाना ही सफलता का पैमाना नहीं है. पशुओं की सेहत, दूध की गुणवत्ता, नस्ल की क्षमता और लागत का संतुलन भी उतना ही जरूरी है. इसी सोच के साथ मैंने देसी नस्लों को अपने कारोबार की बुनियाद बनाया."
42 डिग्री तापमान में भी कायम रहती है क्षमता: राम सिंह के फार्म की थारपारकर और साहीवाल गायें गर्म मौसम में भी अनुकूलन क्षमता के लिए जानी जाती हैं. इस बारे में राम सिंह कहते हैं कि, "भीषण गर्मी और 42 डिग्री तापमान तक इन नस्लों को संभालना अपेक्षाकृत आसान रहता है. सामान्य चारा-भूसा और चना-जौ जैसे देसी अनाज के आहार पर भी गायें अच्छी क्षमता दिखाती हैं और प्रतिदिन करीब 15 किलो तक दूध देती हैं. देसी गायों की मजबूती और स्थानीय परिस्थितियों में ढलने की क्षमता पशुपालन की लागत और प्रबंधन को बेहतर बनाने में मददगार हो सकती है."
2500 रुपये किलो बिकता है बिलोना विधि से तैयार घी: राम सिंह बताते हैं कि, " मैंने अपने डेयरी कारोबार में दूध की बिक्री के साथ पारंपरिक घी बनाने की प्रक्रिया को भी प्रमुखता दी है. मेरे फार्म में थारपारकर और साहीवाल गायों के दूध से बिलोना विधि के जरिए घी तैयार किया जाता है. इस घी की कीमत लगभग 2500 रुपये प्रति किलो है. दूध जल्दी खराब होने वाला उत्पाद है, जबकि उसे पारंपरिक प्रक्रिया से घी में बदलकर लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है. इससे उत्पाद को बेहतर बाजार मूल्य दिलाने का अवसर मिलता है. पशुपालन में मुनाफे के लिए केवल उत्पादन बढ़ाना जरूरी नहीं, बल्कि दूध का सही प्रसंस्करण और गुणवत्ता के आधार पर बाजार तैयार करना भी अहम है."
लगातार सात बार गोपाल रत्न अवार्ड से सम्मानित: राम सिंह की उपलब्धियां उनके फार्म तक सीमित नहीं हैं. उन्हें लगातार सात बार प्रतिष्ठित गोपाल रत्न अवार्ड मिल चुका है. इसके अलावा यूजीसी और आईसीएआर की ओर से प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की मानद उपाधि भी प्रदान की गई है. उन्होंने एनडीआरआई में भी जॉइनिंग की है. पशुपालन के क्षेत्र में उनके अनुभव और उपलब्धियों ने उन्हें देशभर में पहचान दिलाई है. इस बार डेयरी मेले में उनका उद्देश्य केवल सम्मान या पुरस्कार हासिल करना नहीं, बल्कि अपने अनुभव किसानों, पशुपालकों और नई पीढ़ी के युवाओं तक पहुंचाना है. वे चाहते हैं कि किसान देसी नस्लों की क्षमता को समझें और पशुपालन को व्यावहारिक व टिकाऊ व्यवसाय के रूप में अपनाएं.
युवाओं को 15 दिन की मुफ्त ट्रेनिंग: राम सिंह की सफलता का एक महत्वपूर्ण पक्ष युवाओं और किसानों को प्रशिक्षण देने की पहल है. उन्होंने पशुपालन सीखने के इच्छुक लोगों को अपने फार्म पर 15 दिन तक रहकर काम सीखने का अवसर देने की बात कही है. इस दौरान रहने और खाने-पीने का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. उनका मानना है कि केवल किताबों या वीडियो से पशुपालन नहीं सीखा जा सकता, बल्कि पशुओं की देखभाल, खानपान, नस्ल की पहचान, साफ-सफाई और दैनिक प्रबंधन को नजदीक से समझना जरूरी है. फार्म पर व्यावहारिक अनुभव लेकर युवा स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं.
कम लागत में बेहतर परिणाम के लिए सही प्रबंधन जरूरी: राम सिंह किसानों को पशुओं की खरीद के समय नस्ल और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की सलाह देते हैं. उनका कहना है कि, "डेयरी व्यवसाय शुरू करने से पहले पशुपालक को अपनी जरूरत, उपलब्ध संसाधन, चारे की व्यवस्था और बाजार की संभावनाओं को समझना चाहिए. केवल अधिक दूध देने वाले पशु खरीद लेना पर्याप्त नहीं है. पशुओं के स्वास्थ्य, उनकी देखभाल और प्रजनन से जुड़े फैसले भी कारोबार की सफलता तय करते हैं. पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक समझ के साथ जोड़ने से पशुपालक अपने काम को अधिक प्रभावी बना सकते हैं और अनावश्यक खर्चों से बच सकते हैं."
गांव में भी स्वरोजगार और करोड़ों की संभावनाएं: रोजगार के लिए गांवों से शहरों की ओर युवाओं का पलायन लगातार बढ़ रहा है. ऐसे समय में राम सिंह की कहानी बताती है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी पशुपालन, दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और गुणवत्ता आधारित कारोबार के जरिए अच्छी संभावनाएं बनाई जा सकती हैं. देसी गायों का संरक्षण, शुद्ध उत्पादों की पहचान और बाजार की मांग के अनुसार कारोबार विकसित करना किसानों के लिए आय के नए रास्ते खोल सकता है. तरावड़ी के राम सिंह का मॉडल उन युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो नौकरी की तलाश में हैं, लेकिन अपने गांव में स्वरोजगार की संभावनाओं को तलाशना चाहते हैं. उनकी सफलता का संदेश है कि सही सोच, मेहनत, पशुओं की समझ और अपनी मिट्टी से जुड़ाव हो तो गांव में रहकर भी बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है.
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