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NDRI के मेले में छा गए राम सिंह, देसी गायों के बदौलत लिख रहे सफलता की कहानी, युवाओं को फ्री दे रहे ट्रेनिंग

करनाल के देसी पशुपालक ( ETV Bharat )

करनाल: आधुनिक डेयरी कारोबार में जहां पशुपालक अधिक दूध उत्पादन के लिए विदेशी नस्लों और महंगे संसाधनों पर निर्भर होते जा रहे हैं... वहीं करनाल के तरावड़ी निवासी राम सिंह ने देसी गायों की ताकत को पहचानकर सफलता की अलग कहानी लिखी है. दरअसल, थारपारकर और साहीवाल जैसी भारतीय नस्लों के दम पर उन्होंने करीब 500 गायों का डेयरी फार्म खड़ा किया और इसे करोड़ों के कारोबार तक पहुंचाया. उनके फार्म में तैयार पारंपरिक बिलोना घी करीब 2500 रुपये प्रति किलो बिकता है. राम सिंह अब राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (एनडीआरआई) के डेयरी मेले में किसानों और युवाओं के लिए प्रेरणा बनकर पहुंचे हैं.

देसी नस्लों को बनाया कामयाबी का आधार: ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान राम सिंह ने बताया कि, "मैंने पशुपालन में विदेशी नस्लों की तरफ बढ़ती दिलचस्पी के बीच भारतीय गायों पर भरोसा कायम रखा. मेरे तरावड़ी स्थित किसान डेयरी फार्म में करीब 500 गायें हैं. इनमें लगभग 50 थारपारकर नस्ल की हैं, जबकि अन्य साहीवाल नस्ल से जुड़ी हैं. मेरा मानना है कि पशुपालन में सिर्फ दूध की मात्रा बढ़ाना ही सफलता का पैमाना नहीं है. पशुओं की सेहत, दूध की गुणवत्ता, नस्ल की क्षमता और लागत का संतुलन भी उतना ही जरूरी है. इसी सोच के साथ मैंने देसी नस्लों को अपने कारोबार की बुनियाद बनाया."