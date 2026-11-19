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चुनाव आयोग पर दीपेंद्र हुड्डा का बड़ा आरोप, कहा -'हरियाणा की 23 विधानसभा सीटों पर शाम 5 बजे के बाद की वोटिंग का रिकॉर्ड चुनाव आयोग के पास नहीं'

Deepender Hooda on Election ( ETV Bharat )

करनाल: फूसगढ़ गांव में आयोजित चौपाल कार्यक्रम के बहाने कांग्रेस ने एक बार फिर हरियाणा की सियासत में बीजेपी सरकार को घेरने का मोर्चा खोल दिया. कार्यक्रम में पहुंचे रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने चौपाल में उमड़ी भीड़ और लोगों के उत्साह को बीजेपी के खिलाफ जनता की नाराजगी का संकेत बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार जनादेश से नहीं, बल्कि वोट चोरी, चुनाव आयोग के दुरुपयोग और काले धन के इस्तेमाल से बनी है. दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रदेश की जनता परेशान है, लेकिन सरकार और बीजेपी के नेता जनता की समस्याओं की परवाह करने की बजाय भ्रष्टाचार में व्यस्त हैं.

सोनिया गांधी की किताब पर दी प्रतिक्रिया: सोनिया गांधी की किताब में कुमारी सैलजा का जिक्र है. इसके अलावा हरियाणा के किसी और नेता का जिक्र नहीं है. इस सवाल पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सोनिया गांधी ने अपनी पुस्तक में अपने जीवन के कई पहलुओं और अनुभवों को पूरी सच्चाई के साथ देश के सामने रखा है. पिछले एक सप्ताह में किताब की रिकॉर्ड संख्या में प्रतियां खरीदी गई हैं. यह गांधी परिवार और सोनिया गांधी के प्रति लोगों के विश्वास और किताब को लेकर उनकी दिलचस्पी को दर्शाता है. सोनिया गांधी ने इस पुस्तक के माध्यम से देश के प्रति अपनी भावनाओं और परिवार से जुड़े कई पहलुओं को साझा किया है, जिसे देशवासियों ने पसंद किया है.