चुनाव आयोग पर दीपेंद्र हुड्डा का बड़ा आरोप, कहा -'हरियाणा की 23 विधानसभा सीटों पर शाम 5 बजे के बाद की वोटिंग का रिकॉर्ड चुनाव आयोग के पास नहीं'
Deepender Hooda on Election: करनाल में कांग्रेस की चौपाल कार्यक्रम का आयोजन हुआ. दीपेंद्र हुड्डा ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाना साधा.
Published : November 19, 2026 at 10:51 AM IST|
Updated : November 19, 2026 at 2:15 PM IST
करनाल: फूसगढ़ गांव में आयोजित चौपाल कार्यक्रम के बहाने कांग्रेस ने एक बार फिर हरियाणा की सियासत में बीजेपी सरकार को घेरने का मोर्चा खोल दिया. कार्यक्रम में पहुंचे रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने चौपाल में उमड़ी भीड़ और लोगों के उत्साह को बीजेपी के खिलाफ जनता की नाराजगी का संकेत बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार जनादेश से नहीं, बल्कि वोट चोरी, चुनाव आयोग के दुरुपयोग और काले धन के इस्तेमाल से बनी है. दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रदेश की जनता परेशान है, लेकिन सरकार और बीजेपी के नेता जनता की समस्याओं की परवाह करने की बजाय भ्रष्टाचार में व्यस्त हैं.
सोनिया गांधी की किताब पर दी प्रतिक्रिया: सोनिया गांधी की किताब में कुमारी सैलजा का जिक्र है. इसके अलावा हरियाणा के किसी और नेता का जिक्र नहीं है. इस सवाल पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सोनिया गांधी ने अपनी पुस्तक में अपने जीवन के कई पहलुओं और अनुभवों को पूरी सच्चाई के साथ देश के सामने रखा है. पिछले एक सप्ताह में किताब की रिकॉर्ड संख्या में प्रतियां खरीदी गई हैं. यह गांधी परिवार और सोनिया गांधी के प्रति लोगों के विश्वास और किताब को लेकर उनकी दिलचस्पी को दर्शाता है. सोनिया गांधी ने इस पुस्तक के माध्यम से देश के प्रति अपनी भावनाओं और परिवार से जुड़े कई पहलुओं को साझा किया है, जिसे देशवासियों ने पसंद किया है.
सैलजा को नेतृत्व सौंपने की मांग के सवाल को टाल गए दीपेंद्र हुड्डा: हरियाणा कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन और कुमारी सैलजा को प्रदेश की कमान सौंपने की मांग को लेकर पूछे गए सवाल पर दीपेंद्र हुड्डा ने सीधा जवाब देने से परहेज किया. पूर्व कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी की ओर से नेतृत्व परिवर्तन की मांग किए जाने पर उन्होंने कहा कि शमशेर सिंह गोगी क्या कहते हैं, यह उन्हीं से पूछा जाना चाहिए. इस संक्षिप्त जवाब के साथ उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर चल रही चर्चाओं पर कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं की.
दीपेंद्र हुड्डा ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल: सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने चुनावी प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि हरियाणा समेत तीन राज्यों और लोकसभा चुनाव की कुल 200 सीटों पर शाम पांच बजे के बाद हुई वोटिंग का आंकड़ा चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है. इनमें हरियाणा की 23 विधानसभा सीटें शामिल होने का दावा भी उन्होंने किया. दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान पहले दिन 61 प्रतिशत मतदान का आंकड़ा सामने आया था, जबकि तीन दिन बाद मतदान का आंकड़ा बढ़कर 68 प्रतिशत हो गया. मतदान के आंकड़ों में इस अंतर को लेकर शुरुआत से ही सवाल उठते रहे हैं. अब 23 विधानसभा सीटों पर मतदान का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने की बात सामने आना इन सवालों को और गंभीर बनाता है. उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए.
40 लाख वोट कटने का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरा: दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में वोटर लिस्ट से करीब 40 लाख वोट कटने के मुद्दे को भी उठाया. उन्होंने सवाल किया कि यदि हटाए गए वोट गलत थे, तो फिर इतने बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में ये नाम कैसे शामिल हुए और चुनाव के दौरान मतदान कैसे हुआ? उन्होंने कहा कि जब सरकार महज 14 हजार वोटों के अंतर से बनी है, तो इतने बड़े आंकड़े को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. उन्होंने सॉफ्टवेयर और ईवीएम की जांच को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि चुनावी प्रक्रिया से जुड़े कई ऐसे पहलू हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच जरूरी है.
आचार संहिता के बाद वोट जुड़ने और अब कटने पर उठाए सवाल: दीपेंद्र हुड्डा ने वोटर लिस्ट में बदलाव को लेकर एक और सवाल उठाते हुए कहा कि 2014 में आचार संहिता लागू होने के बाद हरियाणा में करीब 40 लाख नए वोट बने थे, जबकि अब एसआईआर प्रक्रिया के दौरान करीब 40 लाख वोट काटे जाने की बात सामने आई है. उन्होंने इसे चौंकाने वाला आंकड़ा बताते हुए कहा कि चुनाव से जुड़े हर दिन नए तथ्य और खुलासे सामने आ रहे हैं. दीपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाया कि ये तमाम आंकड़े हरियाणा में वोट चोरी की आशंका को मजबूत करते हैं और इस पूरे मामले की सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए.
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