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करनाल सिविल अस्पताल में प्रसव के दौरान मां-बच्चे की मौत, परिजनों का जमकर किया हंगामा, अस्पताल ने बनाई जांच कमेटी

सिविल अस्पताल में प्रसव के दौरान मां-बच्चे की मौत ( ETV Bharat )

करनाल: करनाल स्थित जिला नागरिक अस्पताल में डिलीवरी के लिए भर्ती हुई महिला रजनी और उसके नवजात बच्चे की मौत हो गई. प्रसव के दौरान अचानक महिला को कार्डियक अरेस्ट आ गया. डॉक्टरों ने उसे बचाने के लिए तमाम प्रयास किए, लेकिन उसकी मौत हो गई. इसके बाद गर्भ में पल रहे बच्चे को बचाने के लिए डॉक्टरों ने पेरिमॉर्टम सिजेरियन सेक्शन किया. नवजात को बाहर निकालकर सीपीआर और अन्य चिकित्सकीय प्रयास किए गए, लेकिन उसकी भी जान नहीं बच सकी.

इधर, घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल के लेबर रूम के बाहर जमकर हंगामा किया और कर्मचारियों पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए. अस्पताल प्रबंधन ने मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की है, जबकि पुलिस भी शिकायत और जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की बात कह रही है.

दूसरी डिलीवरी के लिए अस्पताल पहुंची थी रजनी: मृत महिला के परिजनों की मानें तो रजनी को 14 नवंबर की रात करीब 10 बजे प्रसव पीड़ा होने पर जिला नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. यह उसकी दूसरी डिलीवरी थी. परिजन बेहतर इलाज और सुरक्षित प्रसव की उम्मीद लेकर अस्पताल पहुंचे थे. अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक महिला को सामान्य प्रसव पीड़ा हो रही थी. इसके बाद उसे लेबर रूम में डिलीवरी टेबल पर ले जाया गया. उस समय तक प्रसव की प्रक्रिया सामान्य तरीके से आगे बढ़ रही थी और डिलीवरी होने वाली थी. हालांकि, अचानक महिला की तबीयत बिगड़ गई और स्थिति गंभीर हो गई. करनाल सिविल अस्पताल में प्रसव के दौरान मां-बच्चे की मौत (ETV Bharat) डिलीवरी से ठीक पहले आया कार्डियक अरेस्ट: अस्पताल प्रबंधन के अनुसार प्रसव के दौरान अचानक रजनी को कार्डियक अरेस्ट आ गया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ड्यूटी पर मौजूद स्त्री रोग विशेषज्ञ और मेडिकल ऑफिसर ने तत्काल आईसीयू टीम को बुलाया. अस्पताल के इंटेंसिविस्ट और अन्य चिकित्सकों ने महिला को बचाने के लिए प्रयास शुरू किए. डॉक्टरों की टीम ने आपातकालीन स्थिति में जरूरी चिकित्सकीय प्रक्रियाएं अपनाईं, लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद महिला की जान नहीं बचाई जा सकी. अचानक हुई इस घटना से लेबर रूम में अफरा-तफरी मच गई. मां की मौत के बाद नवजात को बचाने के लिए किया ऑपरेशन: महिला की मौत के बाद डॉक्टरों के सामने गर्भ में पल रहे बच्चे को बचाने की चुनौती थी. अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि ऐसी आपातकालीन स्थिति में समय बेहद महत्वपूर्ण होता है. डॉक्टरों ने परिजनों को स्थिति समझाई और मौखिक सहमति लेकर तत्काल पेरिमॉर्टम सिजेरियन सेक्शन की प्रक्रिया शुरू की. इसके तहत मां की मृत्यु के बाद गर्भ से बच्चे को बाहर निकाला गया. मौके पर मौजूद बाल रोग विशेषज्ञों की टीम ने नवजात को बचाने के लिए सीपीआर दिया. बच्चे को इंट्यूबेट भी किया गया और तमाम जरूरी चिकित्सकीय प्रयास किए गए. हालांकि, डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद नवजात को भी नहीं बचाया जा सका. मां-बच्चे की मौत के बाद भड़के परिजन: दोनों की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा. उन्होंने अस्पताल के लेबर रूम के बाहर हंगामा करते हुए कर्मचारियों पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए. परिजनों का कहना है कि अगर समय रहते महिला की उचित देखभाल की जाती और उनकी शिकायतों पर ध्यान दिया जाता तो शायद यह हादसा नहीं होता. अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक हंगामे के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया. उस समय अस्पताल में करीब 70 अन्य मरीज भी भर्ती थे.