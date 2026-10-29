करनाल में 2 साल का मासूम लापता, घर-घर ली जा रही तलाशी, तालाब में सर्च ऑपरेशन, डीएसपी मौके पर पहुंचे
करनाल के सिंगड़ा गांव से दो साल का बच्चा लापता है. पुलिस, ग्रामीण और गोताखोर लगातार बच्चे की तलाश में जुटे हैं.
Published : October 29, 2026 at 11:32 AM IST
करनाल: जिले के सिंगड़ा गांव में दो साल के मासूम बच्चे के लापता होने से हड़कंप मच गया. बुधवार दोपहर बाद से बच्चे का कोई सुराग नहीं मिल पाया है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई और गांव में तलाश अभियान शुरू कर दिया. पुलिस की टीमें आसपास के घरों और संभावित स्थानों पर बच्चे की तलाश कर रही हैं. परिजन परेशान हैं, जबकि ग्रामीण भी मासूम को ढूंढने में जुटे हुए हैं.
पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर चलाया सर्च अभियान: इधर, बच्चे के लापता होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया. घरों के आसपास और उन स्थानों पर तलाश की गई, जहां बच्चे के पहुंचने की संभावना हो सकती है. पुलिस परिजनों और ग्रामीणों से भी जानकारी जुटा रही है, ताकि बच्चे के लापता होने की परिस्थितियों का पता लगाया जा सके. फिलहाल बच्चे के बारे में कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है.
रात 11 बजे पहुंचे गोताखोर: वहीं, बच्चे के घर के पास तालाब में उसके होने की आशंका के चलते पुलिस ने गोताखोर प्रगट सिंह को बुलाया. गोताखोर रात करीब 11 बजे गांव पहुंचे और तालाब में तलाश अभियान चलाया. हालांकि काफी देर तक खोजबीन के बावजूद बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला. तालाब में बच्चे के होने की पुष्टि भी नहीं हुई है. जरूरत पड़ने पर दोबारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा सकता है.
डीएसपी संदीप सिंह ने संभाली जांच की कमान: मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी संदीप सिंह भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने बच्चे के परिजनों और आसपास के लोगों से बातचीत कर घटनाक्रम की जानकारी ली. पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. अधिकारियों का प्रयास है कि बच्चे का जल्द से जल्द पता लगाया जाए. ग्रामीण भी पुलिस के साथ मिलकर उसकी तलाश में सहयोग कर रहे हैं.
कंट्रोल रूम से मिली थी सूचना: इस बारे में निसिंग थाना प्रभारी ईश्वर सिंह ने कहा कि, "बुधवार दोपहर कंट्रोल रूम से बच्चे के लापता होने की सूचना मिली थी. इसके बाद पुलिस टीम गांव पहुंची और तलाश शुरू कर दी. तालाब में बच्चे के होने की आशंका के चलते गोताखोर की मदद ली गई.सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी. आसपास के क्षेत्र में तलाश की जा रही है और बच्चे के लापता होने की परिस्थितियों की जांच की जा रही है." वहीं, डीएसपी संदीप सिंह ने कहा कि, "सर्च अभियान जारी है. जल्द ही बच्चे को खोज लिया जाएगा. "
दोबारा चल सकता है तलाशी अभियान: वहीं, गोताखोर प्रगट सिंह ने बताया कि, "मुझे बच्चे की तलाश के लिए फोन आया था. पुलिस अधिकारियों से बातचीत के बाद हम रात करीब 11 बजे गांव पहुंचे और तालाब में सर्च अभियान चलाया, लेकिन सफलता नहीं मिली. तालाब में बच्चे के होने की पुष्टि नहीं हुई है. जरूरत पड़ने पर सूचना मिलने पर दोबारा पहुंचकर तलाश में सहयोग किया जाएगा." पुलिस फिलहाल बच्चे की तलाश में जुटी हुई है. परिजनों को उसके सुरक्षित मिलने का इंतजार है.
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