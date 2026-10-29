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करनाल में 2 साल का मासूम लापता, घर-घर ली जा रही तलाशी, तालाब में सर्च ऑपरेशन, डीएसपी मौके पर पहुंचे

करनाल में 2 साल का मासूम लापता ( ETV Bharat )

करनाल: जिले के सिंगड़ा गांव में दो साल के मासूम बच्चे के लापता होने से हड़कंप मच गया. बुधवार दोपहर बाद से बच्चे का कोई सुराग नहीं मिल पाया है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई और गांव में तलाश अभियान शुरू कर दिया. पुलिस की टीमें आसपास के घरों और संभावित स्थानों पर बच्चे की तलाश कर रही हैं. परिजन परेशान हैं, जबकि ग्रामीण भी मासूम को ढूंढने में जुटे हुए हैं.

पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर चलाया सर्च अभियान: इधर, बच्चे के लापता होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया. घरों के आसपास और उन स्थानों पर तलाश की गई, जहां बच्चे के पहुंचने की संभावना हो सकती है. पुलिस परिजनों और ग्रामीणों से भी जानकारी जुटा रही है, ताकि बच्चे के लापता होने की परिस्थितियों का पता लगाया जा सके. फिलहाल बच्चे के बारे में कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है.