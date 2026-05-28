करनाल में बागवानी क्रांति की हुंकार, राष्ट्रीय सम्मेलन में जुटे देशभर के वैज्ञानिक, मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए किए बड़े ऐलान
करनाल के केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान में आयोजित चार दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में देशभर के वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ और प्रगतिशील किसान जुटे हैं.
Published : May 28, 2026 at 7:20 PM IST
करनाल : हरियाणा के करनाल की धरती से एक बार फिर कृषि और बागवानी क्षेत्र में नई क्रांति की गूंज सुनाई दी. केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान में आयोजित चार दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में देशभर के वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ और प्रगतिशील किसान एक मंच पर जुटे. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए किसानों के हित में कई बड़ी घोषणाएं कीं और विकसित भारत के लिए विकसित कृषि को सबसे जरूरी आधार बताया.
करनाल बना राष्ट्रीय कृषि चिंतन का केंद्र : “उद्यानिकी फसलों हेतु गुणवत्तापूर्ण बीज एवं रोपण सामग्री का रणनीतिक प्रतिमान” विषय पर आयोजित इस राष्ट्रीय सम्मेलन में देशभर से आए विशेषज्ञों ने बागवानी क्षेत्र के भविष्य पर मंथन शुरू किया. 28 से 31 मई तक चलने वाले इस सम्मेलन में बीज गुणवत्ता, रोगमुक्त पौध सामग्री, जलवायु परिवर्तन और आधुनिक तकनीकों पर विशेष चर्चा की जा रही है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि ये आयोजन केवल एक सम्मेलन नहीं बल्कि विकसित भारत के कृषि विजन का मजबूत मंच है. उन्होंने लेफ्टिनेंट अमित सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि शहीदों के बलिदान की वजह से ही देश आज सुरक्षित और मजबूत है.
किसानों के लिए मुख्यमंत्री के बड़े ऐलान : मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए कहा कि हरियाणा में 14 नए हॉर्टिकल्चर साइंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे. ये केंद्र किसानों तक गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री, आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक सलाह पहुंचाने का कार्य करेंगे. उन्होंने बागवानी फसलों में नुकसान पर मिलने वाले मुआवजे में भी बड़ी बढ़ोत्तरी की घोषणा की. अब फलों की फसलों के नुकसान पर 50 हजार रुपये प्रति एकड़ और सब्जियों व मसालों पर 40 हजार रुपये प्रति एकड़ तक सहायता दी जाएगी. इसके साथ ही बागवानी क्षेत्र में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, पौध संरक्षण और रोग नियंत्रण जैसे विषयों में मास्टर और पीएचडी कोर्स शुरू करने की घोषणा भी की गई.
आधुनिक तकनीक से बदलेगी खेती की तस्वीर : मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा हरित क्रांति में देश का नेतृत्व कर चुका है और अब बागवानी आधारित खेती किसानों की समृद्धि का नया रास्ता बनेगी. उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण बीज और रोगमुक्त पौध सामग्री से कृषि उत्पादन में 15 से 25 प्रतिशत तक वृद्धि संभव है, जबकि बागवानी फसलों में ये बढ़ोतरी 40 प्रतिशत तक हो सकती है. उन्होंने बताया कि राज्य के किसान अब ड्रिप इरीगेशन, पॉलीहाउस, नेट हाउस, हाई डेंसिटी प्लांटेशन और टिश्यू कल्चर जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाकर बेहतर आमदनी प्राप्त कर रहे हैं.
महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा : महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेश मल्होत्रा ने कहा कि सम्मेलन में गुणवत्तापूर्ण बीज, जलवायु परिवर्तन से बढ़ रही नई बीमारियों, हाइब्रिड बीज विकास और पौध संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा की जाएगी. उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय पिछले चार वर्षों में किसानों को 25 लाख से अधिक गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री उपलब्ध करा चुका है. साथ ही हरियाणा मशरूम उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो चुका है.
वैज्ञानिकों ने बताई गुणवत्ता वाले बीज की जरूरत : कृषि वैज्ञानिक प्रेम नारायण माथुर ने कहा कि किसानों के लिए गुणवत्तापूर्ण बीज और पौध सामग्री बेहद जरूरी है. उन्होंने बताया कि कई किसान स्थानीय बाजार से निम्न गुणवत्ता वाले मिश्रित बीज खरीद लेते हैं, जिससे उत्पादन प्रभावित होता है. उन्होंने सरकार द्वारा गुणवत्ता आधारित प्लांटिंग मटेरियल केंद्र स्थापित करने के प्रयासों को किसानों के लिए लाभकारी बताया.
देशभर के विशेषज्ञों का मंथन : चार दिवसीय इस राष्ट्रीय सम्मेलन में 150 से अधिक वैज्ञानिक, शिक्षाविद, नीति निर्माता, उद्योग प्रतिनिधि और प्रगतिशील किसान भाग ले रहे हैं. सम्मेलन के दौरान तकनीकी सत्र, पैनल चर्चा, पोस्टर प्रस्तुति और विशेष व्याख्यान आयोजित किए जा रहे हैं. इन सत्रों में बीज उत्पादन तकनीक, रोगमुक्त रोपण सामग्री, नर्सरी प्रबंधन और सतत उद्यानिकी विकास जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हो रही है.
प्रगतिशील किसानों का सम्मान : सम्मेलन के दौरान हरियाणा के कई प्रगतिशील किसानों को “उद्यान रत्न पुरस्कार-2026” से सम्मानित किया गया. ये सम्मान उन किसानों को दिया गया जिन्होंने आधुनिक तकनीक और नवाचार के जरिए बागवानी क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है.
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