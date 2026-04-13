ETV Bharat / state

करनाल में ड्राइविंग सीखते वक्त बेकाबू हुई कार, पेड़ से टकराई, मां-बेटी की गई जान

हरियाणा के करनाल में ड्राइविंग सीखते वक्त कार बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई जिसके चलते मां-बेटी की मौत हो गई.

Karnal car lost control during a driving lesson and crashed into a tree killing mother and daughter
करनाल में ड्राइविंग सीखते वक्त बेकाबू हुई कार (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 13, 2026 at 7:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

करनाल : हरियाणा के करनाल से एक दिल को झकझोर देने वाला हादसा सामने आया है, जहां एक छोटी सी चूक ने पूरे परिवार की खुशियां छीन ली. दरअसल ड्राइविंग सीखते समय एक महिला और उसकी मासूम बेटी की दर्दनाक मौत हो गई.

ड्राइविंग सीखने के दौरान हादसा : जानकारी के अनुसार, सीएसएसआरआई कैंपस में तकनीकी अधिकारी बृजेश कुमार की पत्नी आरती नई कार चलाना सीख रही थीं. लेकिन कैंपस ग्राउंड में अचानक हालात बेकाबू हो गए. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, गाड़ी चलाते समय आरती से अनजाने में ब्रेक की बजाय एक्सेलरेटर पर ज्यादा दबाव पड़ गया. तेज रफ्तार में बेकाबू हुई कार सीधे पेड़ से जा टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही दर्दनाक दृश्य बन गया.

5 साल की मासूम ने मौके पर तोड़ा दम : कार में मौजूद 5 वर्षीय अयांशी इस हादसे की सबसे पहली शिकार बनी. मासूम बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. गंभीर रूप से घायल आरती को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन बेटी की मौत के गहरे सदम में वे भी जिंदगी की जंग हार बैठी और इलाज के दौरान उन्होंने भी दम तोड़ दिया.

10 दिन पहले ही खरीदी थी नई कार : परिजनों के अनुसार, ये कार महज 10 दिन पहले ही घर में आई थी. खुशियों के लिए लाई गई नई गाड़ी ही परिवार के लिए काल बन गई. दोनों मां-बेटी के शवों का पोस्टमार्टम कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में कराया गया, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए. रामनगर थाना के जांच अधिकारी प्रदीप के अनुसार, बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि मां ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा है.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : फरीदाबाद में थार का डेंजरस स्टंट, घुमा-घुमाकर स्टंटबाज़ी की, पुलिस ने काटा चालान

ये भी पढ़ें : फरीदाबाद में स्टंट के चक्कर में गई जान, खाई में गिरी थार, 15 वर्षीय नाबालिग की मौत, 2 घायल

ये भी पढ़ें : गुरुग्राम में थार ने कार को मारी जोरदार टक्कर, सड़क पर पलटी, सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ हादसा

TAGGED:

KARNAL CAR ACCIDENT
करनाल में हादसा
करनाल में कार पेड़ से टकराई
KARNAL MOTHER DAUGHTER DEATH
KARNAL CAR ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.