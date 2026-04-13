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करनाल में ड्राइविंग सीखते वक्त बेकाबू हुई कार, पेड़ से टकराई, मां-बेटी की गई जान

करनाल : हरियाणा के करनाल से एक दिल को झकझोर देने वाला हादसा सामने आया है, जहां एक छोटी सी चूक ने पूरे परिवार की खुशियां छीन ली. दरअसल ड्राइविंग सीखते समय एक महिला और उसकी मासूम बेटी की दर्दनाक मौत हो गई.

ड्राइविंग सीखने के दौरान हादसा : जानकारी के अनुसार, सीएसएसआरआई कैंपस में तकनीकी अधिकारी बृजेश कुमार की पत्नी आरती नई कार चलाना सीख रही थीं. लेकिन कैंपस ग्राउंड में अचानक हालात बेकाबू हो गए. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, गाड़ी चलाते समय आरती से अनजाने में ब्रेक की बजाय एक्सेलरेटर पर ज्यादा दबाव पड़ गया. तेज रफ्तार में बेकाबू हुई कार सीधे पेड़ से जा टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही दर्दनाक दृश्य बन गया.

5 साल की मासूम ने मौके पर तोड़ा दम : कार में मौजूद 5 वर्षीय अयांशी इस हादसे की सबसे पहली शिकार बनी. मासूम बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. गंभीर रूप से घायल आरती को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन बेटी की मौत के गहरे सदम में वे भी जिंदगी की जंग हार बैठी और इलाज के दौरान उन्होंने भी दम तोड़ दिया.

10 दिन पहले ही खरीदी थी नई कार : परिजनों के अनुसार, ये कार महज 10 दिन पहले ही घर में आई थी. खुशियों के लिए लाई गई नई गाड़ी ही परिवार के लिए काल बन गई. दोनों मां-बेटी के शवों का पोस्टमार्टम कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में कराया गया, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए. रामनगर थाना के जांच अधिकारी प्रदीप के अनुसार, बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि मां ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा है.