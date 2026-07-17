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करनाल के बॉक्सर गंगा ने एशियन अंडर-19 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड, 55 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान के मुक्केबाज को किया पराजित

करनाल के बॉक्सर गंगा ने एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया.

Karnal boxer Ganga won gold in the Asian Under-19 Boxing Championship.
एशियन अंडर-19 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गंगा ने गोल्ड मेडल जीता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 17, 2026 at 7:46 PM IST

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करनालः हरियाणा के करनाल निवासी युवा बॉक्सर गंगा ने एशियन अंडर-19 एवं अंडर-23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में गोल्ड मेडल जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है. अंडर-19 के 55 किलोग्राम वर्ग में गंगा ने फाइनल मुकाबले में कजाकिस्तान के मुक्केबाज को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया. इस ऐतिहासिक जीत के बाद करनाल में उनके परिवार और क्षेत्र में जश्न का माहौल है.

Karnal boxer Ganga won gold in the Asian Under-19 Boxing Championship.
बॉक्सर गंगा के जीत पर परिवार में जश्न (ETV Bharat)

कजाकिस्तान के बॉक्सर को हराकर जीता गोल्ड: एशियन अंडर-19 चैंपियनशिप के 55 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में गंगा का मुकाबला कजाकिस्तान के बेक्सुलातन बोरानबेक (Bexulatn Boranbek) से हुआ. मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, लेकिन गंगा ने शानदार तकनीक, धैर्य और आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया. इस जीत को परिवार ने देश के लिए गर्व का पल बताया.

Karnal boxer Ganga won gold in the Asian Under-19 Boxing Championship.
बॉक्सर गंगा (ETV Bharat)

चार साल की मेहनत का मिला इनाम: करनाल के रहने वाले गंगा ने बॉक्सिंग की शुरुआत स्थानीय स्टेडियम से की थी. पिछले चार वर्षों से लगातार कड़ी मेहनत और अभ्यास के दम पर उन्होंने जूनियर स्तर से अपनी अलग पहचान बनाई. मेहनत, अनुशासन और लगातार बेहतर प्रदर्शन का ही परिणाम है कि आज वह एशियन चैंपियन बनकर उभरे हैं.

निशांत से मिली प्रेरणा: गंगा भारतीय स्टार बॉक्सर निशांत के चचेरे भाई हैं. परिवार का कहना है कि "गंगा ने बचपन से ही निशांत को देखकर बॉक्सिंग की प्रेरणा ली और उसी राह पर चलते हुए आज एशियन चैंपियन बनने का सपना साकार किया है."

Karnal boxer Ganga won gold in the Asian Under-19 Boxing Championship.
बॉक्सर गंगा ने एशियन अंडर-19 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड (ETV Bharat)

अब ओलंपिक गोल्ड पर नजर: परिवार के अनुसार "गंगा का अगला लक्ष्य ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतना है. एशियन चैंपियनशिप का यह स्वर्ण पदक उनके करियर का बड़ा पड़ाव माना जा रहा है और अब उनसे विश्व चैंपियनशिप तथा ओलंपिक में भी शानदार प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है."

Karnal boxer Ganga won gold in the Asian Under-19 Boxing Championship.
जीत पर जश्न (ETV Bharat)

कल करनाल में होगा भव्य स्वागत: गंगा 18 जुलाई को करनाल पहुंचेंगे, जहां उनके स्वागत की भव्य तैयारियां की गई हैं. परिवार, खेल प्रेमी और स्थानीय लोग अपने इस होनहार खिलाड़ी के स्वागत के लिए उत्साहित हैं. गंगा की इस उपलब्धि ने पूरे करनाल और हरियाणा को गर्व का अवसर दिया है.

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गंगा ने बॉक्सिंग में जीता गोल्ड
GANGA WON GOLD IN BOXING
ASIAN UNDER 19 BOXING CHAMPIONSHIP

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