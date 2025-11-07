करनाल में प्रशासनिक सुस्ती पर बवाल, सीईओ दफ्तर पर पार्षदों ने लगाया ताला, बोले- "काम नहीं, तो दफ्तर बंद"
करनाल में भाजपा पार्षदों ने सीईओ दफ्तर पर ताला लगाया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया.
Published : November 7, 2025 at 4:25 PM IST
Updated : November 7, 2025 at 4:31 PM IST
करनाल: करनाल में जिला परिषद के विकास कार्यों में देरी से नाराज भाजपा के जिला पार्षदों ने शुक्रवार को जिला परिषद कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया. नाराज पार्षदों ने चीफ एग्जिक्यूटिव ऑफिसर के कमरे का ताला लगाकर प्रशासनिक सुस्ती के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. पार्षदों का आरोप है कि अधिकारी महीनों दफ्तर नहीं आते, जिससे करोड़ों रुपये के विकास कार्य फाइलों में अटके पड़े हैं और जनता के काम ठप हैं.
पार्षदों का टूटा सब्र: प्रदर्शन के दौरान जिला पार्षद गुरदीप राणा और उनके साथियों ने कहा कि, "सीईओ कार्यालय में मौजूद ही नहीं रहते. कई बार हम समय लेकर मिलने पहुंचे, मगर अधिकारी ने न तो बैठक की और न ही किसी काम पर चर्चा की." नाराज पार्षदों ने कहा कि जब सचिव ही कार्यालय में न हों, तो जिला परिषद का काम कैसे चलेगा? उनकी नाराजगी इस बात को लेकर भी थी कि अधिकारी निर्वाचित प्रतिनिधियों से मिलने तक को समय नहीं निकाल रहे, जबकि उन्हीं के माध्यम से जनता की समस्याएं पहुंचाई जाती हैं.
" टॉप रैंक अधिकारी समझकर लगाया, लेकिन": प्रदर्शनकारी पार्षदों ने कहा कि "आईएएस सोनू भट्ट को टॉप रैंक का अधिकारी बताकर करनाल भेजा गया था, लेकिन उनके रवैये से काम में किसी तरह की गंभीरता नजर नहीं आती. अधिकारी अगर अपने जिले के पार्षदों से नहीं मिल सकते, तो आम नागरिकों की सुनवाई की उम्मीद करना बेमानी है".
विकास योजनाओं पर लगा ब्रेक: प्रदर्शन के दौरान पार्षदों ने कहा कि "आठ महीने पहले जिले के अलग-अलग वार्डों और गांवों में विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपये की योजनाएं पास हो चुकी हैं, मगर तीन महीने से वर्क ऑर्डर तक जारी नहीं हुए. इस कारण फंड वापस जाने की आशंका है और जनता के हित से जुड़े काम अधूरे रह गए हैं".
सरकार से हस्तक्षेप की मांग: नाराज पार्षदों ने कहा कि अगर अधिकारी को काम नहीं करना, तो वे खुद लिखित में चार्ज छोड़ दें. उन्होंने सरकार से मांग की कि इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर कामकाज सामान्य करवाया जाए, ताकि जनता को राहत मिल सके और विकास की गति रुकी न रहे.
