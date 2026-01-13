ETV Bharat / state

करनाल में बुजुर्ग दंपति हत्याकांड: पोते ने ही रची खौफनाक साजिश, हाथ-पैर बांध कर दिया था वारदात को अंजाम

जांच हुई तो शक की सूई पोते पर: मामले की गंभीरता को देखते हुए सीआईए-2 और असंध सीआईए को जांच सौंपी गई. लगातार तकनीकी और जमीनी जांच के दौरान पुलिस को मृतक दंपति के पोते रविंद्र पर शक हुआ. रविवार शाम करीब 8 बजे रविंद्र को हिरासत में लिया गया. रविंद्र मृतक के छोटे बेटे बंशी का बेटा है और खुद को बाबा बताता था. नशे की लत के चलते पूछताछ में उसे सामान्य स्थिति में आने में समय लगा, लेकिन होश में आते ही उसने पूरे हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा कर दिया.

करनाल: 12 जनवरी की सुबह करीब 10 बजे असंध थाना क्षेत्र में दंपति की निर्मम हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था. सूचना मिलते ही एसएचओ असंध ने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया. एसपी नरेंद्र बिजराणिया, एएसपी दीपिका अग्रवाल, डीएसपी गौरखपाल राणा, सीआईए और एफएसएल की टीमें मौके पर पहुंचीं. जांच के बाद दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया. शाम करीब 7 बजे दोनों का अंतिम संस्कार किया गया.

पोते ने ही रची खौफनाक साजिश (Etv Bharat)

15 लाख का कर्ज और प्रॉपर्टी बनी हत्या की वजह: पूछताछ में रविंद्र ने बताया कि "उसके परिवार पर दादा द्वारा दिलवाए गए बैंक लोन के 15 लाख रुपये बकाया थे, जिसे दादा ने ही भरा था. दादा बार-बार पैसे लौटाने का दबाव बना रहा थे, लेकिन परिवार असमर्थ था." इसी लालच और डर ने रविंद्र को साजिश रचने पर मजबूर किया. उसका मानना था कि दादा-दादी को रास्ते से हटा देने पर न केवल कर्ज से छुटकारा मिलेगा, बल्कि प्रॉपर्टी पर भी कब्जा हो जाएगा. उसने वहां मंदिर बनाने और आगे कबाड़ी की दुकान चलाने तक की योजना बना रखी थी. हालांकि उसकी साजिश पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाई. पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि इस षड्यंत्र में परिवार का कोई अन्य सदस्य शामिल था या नहीं.

दो साथियों को दिया लालच: रविंद्र ने बताया कि वह कई दिनों से इस वारदात की योजना बना रहा था और इसके लिए टेप तक खरीद ली थी, लेकिन कोई साथ देने को तैयार नहीं था. इसी दौरान उसका संपर्क जयसिंहपुरा गांव के प्रदीप और गुलशन से हुआ. रविंद्र ने दोनों को लालच दिया कि दादा के कबाड़ी गोदाम से तांबा चोरी कर लेना और इस हत्या को लूट की वारदात का रूप दे दिया जाएगा. लालच में आकर दोनों इस साजिश में शामिल हो गए.

आधी रात में अंजाम दी गई वारदात: पुलिस के मुताबिक वारदात की रात प्रदीप और गुलशन रविंद्र के पास पहुंचे. रविंद्र का घर दादा के घर से सटा होने के कारण तीनों दीवार फांदकर अंदर घुस गए. रात 11 बजकर 47 मिनट से सवा एक बजे के बीच इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया. दादा-दादी के मुंह पर टेप लगाकर गला दबाया गया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.

पोते को बचाने की पुकार, वही निकला कातिल : डीएसपी गौरखपाल राणा ने खुलासा किया कि "रविंद्र मंकी कैप पहनकर वारदात को अंजाम दे रहा था. हमले के दौरान दादी लगातार अपने पोते को पुकारती रही -'रविंद्र बचा लो, रविंद्र बचा लो…' लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि जो उसका गला घोंट रहा है, वही उसका पोता है. रविंद्र की योजना थी कि मामला चोरी और लूट जैसा लगे, लेकिन पुलिस जांच में यह कहानी टिक नहीं पाई." नशे की हालत में होने के कारण वह कई बातें स्पष्ट नहीं कर पा रहा था, फिर भी पुलिस ने पूरे मामले की कड़ियां जोड़ ली.