करनाल में सांस के रोगियों की मुश्किलें बढ़ीं, 238 पर पहुंचा AQI, डॉक्टर से जानें कैसे रखें ध्यान
करनाल की हवा ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आने के बाद से सांस रोगियों की मुश्किलें बढ़ गई है. ओपीडी में रोज मरीज बढ़ रहे हैं.
Published : November 22, 2025 at 2:42 PM IST
करनालः हरियाणा में एनसीआर सहित करनाल के कई जिले इन दिनों गंभीर प्रदूषण की चपेट में हैं. इसी बीच करनाल में शुक्रवार शाम तक एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़कर 238 पहुंच गया, जो बहुत खराब श्रेणी में माना जाता है. जहरीली हवा का सीधा असर सांस रोगियों पर पड़ रहा है. नागरिक अस्पताल की ओपीडी में रोजाना 250 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं, जिनमें लगभग 25% मरीज सीओपीडी (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) के हैं. एक सप्ताह पहले तक यह संख्या 150 के आसपास थी.
डॉक्टरों की चेतावनी-बढ़ रहे हैं सीओपीडी और दमे के केस: नागरिक अस्पताल के छाती रोग विशेषज्ञ (chest specialist) डॉ. प्रदीप के अनुसार "सीओपीडी फेफड़ों की गंभीर बीमारी है, जो मुख्यतः धूम्रपान, धुएं, धूल और रसायनों के लंबे संपर्क से होती है. पिछले कुछ दिनों में 40-50 नए सीओपीडी मरीज रोज अस्पताल पहुंच रहे हैं. मरीजों में निम्न लक्षण प्रमुख हैं- सांस फूलना, तेज खांसी ,बलगम में वृद्धि और सीने में जकड़न. इनमें ज्यादातर बुजुर्ग, पुराने अस्थमा रोगी और धूल-धुएं के संपर्क में रहने वाले लोग शामिल हैं.
दिवाली के बाद प्रदूषण का जहर, स्मॉग बना नई मुसीबत: डॉ. प्रदीप बताते हैं कि "पराली से आए कण, दिवाली बाद हवा में फैला धुआं और ठंड के साथ बढ़ती स्मॉग की परत ने वायु गुणवत्ता को बेहद खराब कर दिया है. इसी कारण अस्थमा के दौरे बढ़ रहे हैं. सीओपीडी मरीजों की हालत बिगड़ रही है. ओपीडी लोड 20–25% तक बढ़ चुका है. कई मरीज रात में भी सांस रुकने जैसी शिकायतों के साथ इमरजेंसी में पहुंच रहे हैं."
एक्यूआई 200 पार होते ही बढ़ने लगता है खतरा: डॉ. प्रदीप के अनुसार "AQI 200 पहुंचते ही श्वसन नलियों में सूजन बढ़ने लगती है. ठंडी हवा इन नलियों को संकुचित करती है, वहीं हवा में मौजूद PM 2.5 कण सीधे फेफड़ों तक पहुंचकर सूजन को और बढ़ा देते हैं. पिछले एक हफ्ते में खांसी, सांस फूलना 'सीने में भारीपन और बलगम जैसी समस्याओं वाले मरीजों की संख्या में तेज वृद्धि हुई है."
क्या करें? डॉक्टर की सलाह
- पुराने मरीज अपनी दवाएं नियमित रूप से लें
- सुबह-शाम ठंडी हवा में टहलने से बचें
- बाहर निकलते समय N-95 मास्क का उपयोग करें
- घर में वेंटिलेशन रखें, पर खुद को ठंडी हवा से बचाएं
NCR में GRAP को किया गया सख्तः एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) ने 21.11.2025 को GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) शेड्यूल में बदलाव किया है ताकि इसे और सख्त बनाया जा सके और दिल्ली-NCR में हवा की क्वालिटी को और खराब होने से रोका जा सके. बदले हुए GRAP शेड्यूल (नवंबर, 2025) की पूरी जानकारी कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर लोड कर दिया गया है. बता दें प्रदूषण के स्तर को ध्यान में रखकर किसी खास जिले या इलाके में हवा की गुणवत्ता खराब होने पर नियंत्रण के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) जारी किया जाता है.
CAQM has revised the GRAP schedule on 21.11.2025 to make it more stringent thus preventing further deterioration of air quality in Delhi–NCR;— Commission for Air Quality Management (@CAQM_Official) November 22, 2025
Complete details of revised GRAP schedule (November, 2025) can be accessed from the Commission’s official website. pic.twitter.com/0SYTHhVQlM
एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) एक सरल संख्या है. जो बताता है कि आपके आसपास की हवा कितनी साफ या गंदी है. इसे 0 से 500 तक की स्केल पर मापा जाता है. जितनी कम संख्या, उतनी साफ हवा. जितनी ज्यादा संख्या, उतनी खराब हवा. यह इंडेक्स आम लोगों के लिए बनाया गया है ताकि वे आसानी से समझ सकें कि बाहर निकलना सुरक्षित है या नहीं.
