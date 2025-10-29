ETV Bharat / state

करनाल में गोलियों की बरसात, अल्फा सिटी में म्यूजिक कंपनी की ऑफिस पर 50 से ज्यादा राउंड फायरिंग, दफ्तर के शीशे हुए चकनाचूर, हमलावर फरार

ताबड़तोड़ चली गोलियां: इस बारे में एसपी गंगाराम पूनिया ने बताया कि बुधवार सुबह करीब पांच बजे की ये घटना है, जब दो मोटरसाइकिलों पर सवार चार अज्ञात युवक सागा म्यूजिक कंपनी के दफ्तर पहुंचे और देखते ही देखते गोलियां बरसानी शुरू कर दीं. गोलियों की तड़तड़ाहट से आसपास के लोग सहम गए. कंपनी की बिल्डिंग के शीशे चकनाचूर हो गए और दीवारों पर गोलियों के दर्जनों निशान बन गए.

करनाल: शहर की पॉश कॉलोनी अल्फा सिटी बुधवार तड़के गोलियों की गूंज से दहल उठी. एक म्यूजिक कंपनी के ऑफिस पर अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. करीब 50 से अधिक गोलियां चलने से इलाके में अफरातफरी मच गई. घटना के बाद से पुलिस प्रशासन में हड़कंप है और पूरे शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

फायरिंग के समय दफ्तर में कोई नहीं था मौजूद: एसपी गंगाराम पूनिया ने जानकारी दी कि म्यूजिक कंपनी के मालिक सुमित सिंह, पुत्र गुरबख्श सिंह, अल्फा सिटी के मकान नंबर 1244 में मीडिया एंटरटेनमेंट कंपनी चलाते हैं. फायरिंग के समय दफ्तर में कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.

अल्फा सिटी में म्यूजिक कंपनी की ऑफिस पर 50 से ज्यादा राउंड फायरिंग (Etv Bharat)

पुरानी रंजिश का शक: एसपी गंगाराम पूनिया ने आगे बताया कि घटना की सूचना पाकर पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने इलाके को घेर लिया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है. मौके से दर्जनों कारतूस के खोल बरामद हुए हैं, जिन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है. फिलहाल पुलिस को अब तक धमकी या फिरौती जैसी कोई बात सामने नहीं आई है. जांच अधिकारी हर पहलू से मामले की पड़ताल कर रहे हैं. शुरुआती शक किसी पुरानी रंजिश की ओर इशारा कर रहा है.

जांच में जुटी पुलिस: अल्फा सिटी जैसे उच्च सुरक्षा क्षेत्र में इस तरह की वारदात से स्थानीय लोग डरे हुए हैं. कई निवासियों ने पुलिस से गश्त बढ़ाने और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी मजबूत करने की मांग की है. करनाल पुलिस ने शहर में नाकेबंदी कर दी है और हमलावरों की तलाश में कई टीमें गठित कर दी गई हैं. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी.

ये भी पढ़ें:ट्रंप की डिपोर्ट नीति ने तोड़ी हरियाणा के किसान की 'कमर', 35 लाख डूबे, पीएम मोदी से लगाई मदद की गुहार