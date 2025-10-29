ETV Bharat / state

करनाल में गोलियों की बरसात, अल्फा सिटी में म्यूजिक कंपनी की ऑफिस पर 50 से ज्यादा राउंड फायरिंग, दफ्तर के शीशे हुए चकनाचूर, हमलावर फरार

करनाल में बुधवार सुबह एक म्यूजिक कंपनी के ऑफिस में ताबड़तोड़ गोलियां चली है.

KARNAL ALPHA CITY FIRING
करनाल में गोलियों की बरसात (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 29, 2025 at 12:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

करनाल: शहर की पॉश कॉलोनी अल्फा सिटी बुधवार तड़के गोलियों की गूंज से दहल उठी. एक म्यूजिक कंपनी के ऑफिस पर अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. करीब 50 से अधिक गोलियां चलने से इलाके में अफरातफरी मच गई. घटना के बाद से पुलिस प्रशासन में हड़कंप है और पूरे शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

ताबड़तोड़ चली गोलियां: इस बारे में एसपी गंगाराम पूनिया ने बताया कि बुधवार सुबह करीब पांच बजे की ये घटना है, जब दो मोटरसाइकिलों पर सवार चार अज्ञात युवक सागा म्यूजिक कंपनी के दफ्तर पहुंचे और देखते ही देखते गोलियां बरसानी शुरू कर दीं. गोलियों की तड़तड़ाहट से आसपास के लोग सहम गए. कंपनी की बिल्डिंग के शीशे चकनाचूर हो गए और दीवारों पर गोलियों के दर्जनों निशान बन गए.

KARNAL ALPHA CITY FIRING
अल्फा सिटी में म्यूजिक कंपनी की ऑफिस पर फायरिंग (Etv Bharat)

फायरिंग के समय दफ्तर में कोई नहीं था मौजूद: एसपी गंगाराम पूनिया ने जानकारी दी कि म्यूजिक कंपनी के मालिक सुमित सिंह, पुत्र गुरबख्श सिंह, अल्फा सिटी के मकान नंबर 1244 में मीडिया एंटरटेनमेंट कंपनी चलाते हैं. फायरिंग के समय दफ्तर में कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.

अल्फा सिटी में म्यूजिक कंपनी की ऑफिस पर 50 से ज्यादा राउंड फायरिंग (Etv Bharat)

पुरानी रंजिश का शक: एसपी गंगाराम पूनिया ने आगे बताया कि घटना की सूचना पाकर पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने इलाके को घेर लिया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है. मौके से दर्जनों कारतूस के खोल बरामद हुए हैं, जिन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है. फिलहाल पुलिस को अब तक धमकी या फिरौती जैसी कोई बात सामने नहीं आई है. जांच अधिकारी हर पहलू से मामले की पड़ताल कर रहे हैं. शुरुआती शक किसी पुरानी रंजिश की ओर इशारा कर रहा है.

जांच में जुटी पुलिस: अल्फा सिटी जैसे उच्च सुरक्षा क्षेत्र में इस तरह की वारदात से स्थानीय लोग डरे हुए हैं. कई निवासियों ने पुलिस से गश्त बढ़ाने और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी मजबूत करने की मांग की है. करनाल पुलिस ने शहर में नाकेबंदी कर दी है और हमलावरों की तलाश में कई टीमें गठित कर दी गई हैं. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी.

ये भी पढ़ें:ट्रंप की डिपोर्ट नीति ने तोड़ी हरियाणा के किसान की 'कमर', 35 लाख डूबे, पीएम मोदी से लगाई मदद की गुहार

TAGGED:

FIRING IN KARNAL
KARNAL ALPHA CITY FIRING CASE
SAGA MUSIC COMPANY OFFICE FIRING
करनाल में फायरिंग
KARNAL ALPHA CITY FIRING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इंजीनियरिंग से "फिश किंग", मछली के कारोबार से कमा रहे करोड़ों रुपए, 300 से ज्यादा आउटलेट्स पर बेच रहे प्रोडक्ट्स

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

अमेरिका से डिपोर्ट हुए करनाल के रजत की कहानी, 60 लाख रुपए खर्च किए, पनामा का जंगल क्रॉस कर पहुंचे थे USA

Explainer : हरियाणा का "जामताड़ा" बना नूंह, साइबर ठगों की "जन्नत", पुलिस के लिए सिरदर्द

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.