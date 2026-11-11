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करनाल में दुष्कर्म केस में 12 लाख की डील, रकम लेते महिला रंगे हाथों गिरफ्तार

दुष्कर्म के मामले में समझौता करवाने की एवज में 12 लाख की डील में महिला गिरफ्तार ( ETV Bharat )

करनाल: दुष्कर्म के मामले में समझौता करवाने की एवज में 12 लाख रुपये की मोटी रकम लेने पहुंची एक महिला पुलिस के जाल में फंस गई. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जाल बिछाया और योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए महिला को मांगी गई रकम के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. आरोप है कि महिला ने पहले 15 लाख रुपये की मांग की थी, लेकिन बाद में 12 लाख रुपये में सौदा तय हुआ. पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है.

समझौते के नाम पर 15 लाख की मांग, 12 लाख में तय हुआ सौदा: शिकायतकर्ता रविंदर ने पुलिस को बताया कि वह और आरोपी महिला गुजरात में एक ही कंपनी में नौकरी करते थे. इसी दौरान दोनों की जान-पहचान हुई. रविंदर का आरोप है कि किसी कारणवश कंपनी ने महिला को नौकरी से निकाल दिया था. इसके बाद महिला ने उसके खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवा दिया. शिकायतकर्ता का दावा है कि बाद में महिला ने इस मामले में राजीनामा करने के नाम पर उससे 15 लाख रुपये की मांग की. बातचीत के बाद 12 लाख रुपये में समझौते की रकम तय हुई. इसके बाद उसने पुलिस को पूरे मामले की शिकायत दी.