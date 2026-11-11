करनाल में दुष्कर्म केस में 12 लाख की डील, रकम लेते महिला रंगे हाथों गिरफ्तार
Arresting Rape case settlement Deal: दुष्कर्म केस में समझौते के नाम पर 12 लाख की डील करने वाली महिला गिरफ्तार.
Published : November 11, 2026 at 6:13 PM IST
करनाल: दुष्कर्म के मामले में समझौता करवाने की एवज में 12 लाख रुपये की मोटी रकम लेने पहुंची एक महिला पुलिस के जाल में फंस गई. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जाल बिछाया और योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए महिला को मांगी गई रकम के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. आरोप है कि महिला ने पहले 15 लाख रुपये की मांग की थी, लेकिन बाद में 12 लाख रुपये में सौदा तय हुआ. पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है.
समझौते के नाम पर 15 लाख की मांग, 12 लाख में तय हुआ सौदा: शिकायतकर्ता रविंदर ने पुलिस को बताया कि वह और आरोपी महिला गुजरात में एक ही कंपनी में नौकरी करते थे. इसी दौरान दोनों की जान-पहचान हुई. रविंदर का आरोप है कि किसी कारणवश कंपनी ने महिला को नौकरी से निकाल दिया था. इसके बाद महिला ने उसके खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवा दिया. शिकायतकर्ता का दावा है कि बाद में महिला ने इस मामले में राजीनामा करने के नाम पर उससे 15 लाख रुपये की मांग की. बातचीत के बाद 12 लाख रुपये में समझौते की रकम तय हुई. इसके बाद उसने पुलिस को पूरे मामले की शिकायत दी.
पुलिस ने बिछाया जाल, रकम लेते ही दबोची गई महिलाः शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की योजना बनाई. महिला थाना प्रभारी कनुप्रिया और थाना प्रभारी राजेश कुमार की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया. जैसे ही महिला तय रकम लेने पहुंची, पुलिस टीम ने उसे मौके पर ही दबोच लिया. पुलिस ने उसके कब्जे से मांगी गई रकम भी बरामद की है.
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डीएसपी बोले-'हर पहलू की होगी जांच': डीएसपी गोरखपाल राणा ने बताया कि पुलिस को शिकायत मिली थी कि दुष्कर्म के एक मामले में राजीनामा करवाने के नाम पर एक महिला द्वारा 12 लाख रुपये की मांग की जा रही है. शिकायत के आधार पर महिला थाना प्रभारी कनुप्रिया और थाना प्रभारी राजेश कुमार की टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को रकम लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है. मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जाएगी.