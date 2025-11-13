करनाल में 6 करोड़ का धान घोटाला: पुलिस ने बढ़ाया जांच दायरा, कई अफसरों पर गिर सकती है गाज
करनाल में 6 करोड़ रुपये के धान घोटाले की जांच तेज कर दी गई है. जांच के घेरे में 8 मंडियां है.
Published : November 13, 2025 at 12:14 PM IST
करनाल: हरियाणा के करनाल जिले में करीब 6 करोड़ रुपये के धान घोटाले ने प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है. अलग-अलग अनाज मंडियों और राइस मिलों में सामने आए इस घोटाले को लेकर किसान संगठनों और विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है. मामले में अब तक कई अधिकारियों पर कार्रवाई की जा चुकी है.
कई अनाज मंडियों में हुआ फर्जीवाड़ा: इस बारे में पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया ने बताया कि, "करनाल जिले की कई अनाज मंडियों में यह फर्जीवाड़ा हुआ है. इस मामले में सदर थाना, सिटी थाना और तरावड़ी थाना में एफआईआर दर्ज की गई है. हम खुद इस जांच की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. संबंधित एजेंसियों से धान का पूरा रिकॉर्ड लिया जा रहा है ताकि हर स्तर पर जांच हो सके और किसी भी दोषी को बख्शा न जाए. पुलिस को जांच में अब तक कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं और कुछ लोगों की संलिप्तता भी सामने आई है. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी और नाम सामने आएंगे. दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी."
गेट पास घोटाले में साइबर पुलिस की एंट्री: धान घोटाले का यह मामला मंडियों से जारी फर्जी गेट पास से जुड़ा हुआ है. एसपी पूनिया ने इस बारे में बताया कि, "अलग-अलग आईपी एड्रेस से गेट पास काटे गए, जिनमें कुछ ऐसे भी हैं जो मंडियों से बाहर के स्थानों से जारी किए गए थे. इस तकनीकी गड़बड़ी की तह तक जाने के लिए साइबर पुलिस की मदद ली गई है, जो अब इन आईपी एड्रेस का पता लगाकर यह जांच रही है कि असली जिम्मेदार कौन हैं."
एसआईटी जांच में 8 मंडियां आईं रडार पर: इस घोटाले की जांच के लिए पुलिस अधीक्षक ने एसआईटी का गठन किया है, जिसका नेतृत्व एक डीएसपी रैंक अधिकारी कर रहे हैं. अब तक 8 अनाज मंडियों को जांच के दायरे में शामिल किया गया है. इस मामले में हैफेड के करनाल जिला प्रबंधक अमित कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है. वहीं, फूड एंड सप्लाई विभाग के 4 इंस्पेक्टर, 1 सब-इंस्पेक्टर, तरावड़ी मार्केट कमेटी के सचिव संजीव सचदेवा, करनाल मंडी की सचिव आशा रानी, 2 मंडी सुपरवाइजर, 1 ऑक्शन रिकॉर्डर और 3 ऑपरेटरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. इसके अलावा कई राइस मिल मालिकों पर भी कार्रवाई की जा रही है.
दो कर्मचारी निलंबित: हाल ही में सीएम फ्लाइंग टीम द्वारा असंध ब्लॉक में की गई फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान दो राइस मिलों में लगभग 25 हजार क्विंटल धान की कमी पाई गई. इनमें अग्रवाल एंड संस राइस मिल और श्री राधे राधे राइस मिल शामिल है. जांच में गड़बड़ी की पुष्टि होने पर हैफेड के फील्ड इंस्पेक्टर अशोक कुमार और सीनियर मैनेजर सुरिंदर कुमार को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है. करनाल जिला हैफेड प्रबंधन ने दोनों राइस मिल मालिकों के खिलाफ भी औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है.
"जांच का दायरा और बढ़ेगा": एसपी गंगाराम पूनिया ने बताया कि, "जांच में कुछ और लोगों के नाम सामने आए हैं, जिनके खिलाफ आने वाले दिनों में कार्रवाई की जाएगी. किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों को उदाहरण पेश करने लायक सजा दी जाएगी."
बता दें कि करनाल का यह 6 करोड़ का धान घोटाला अब एक बड़े नेटवर्क का रूप ले चुका है. पुलिस, एसआईटी और साइबर विभाग की संयुक्त जांच से आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होने की संभावना है.
