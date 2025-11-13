ETV Bharat / state

करनाल में 6 करोड़ का धान घोटाला: पुलिस ने बढ़ाया जांच दायरा, कई अफसरों पर गिर सकती है गाज

करनाल: हरियाणा के करनाल जिले में करीब 6 करोड़ रुपये के धान घोटाले ने प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है. अलग-अलग अनाज मंडियों और राइस मिलों में सामने आए इस घोटाले को लेकर किसान संगठनों और विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है. मामले में अब तक कई अधिकारियों पर कार्रवाई की जा चुकी है. कई अनाज मंडियों में हुआ फर्जीवाड़ा: इस बारे में पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया ने बताया कि, "करनाल जिले की कई अनाज मंडियों में यह फर्जीवाड़ा हुआ है. इस मामले में सदर थाना, सिटी थाना और तरावड़ी थाना में एफआईआर दर्ज की गई है. हम खुद इस जांच की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. संबंधित एजेंसियों से धान का पूरा रिकॉर्ड लिया जा रहा है ताकि हर स्तर पर जांच हो सके और किसी भी दोषी को बख्शा न जाए. पुलिस को जांच में अब तक कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं और कुछ लोगों की संलिप्तता भी सामने आई है. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी और नाम सामने आएंगे. दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी." करनाल में 6 करोड़ का धान घोटाला (ETV Bharat) गेट पास घोटाले में साइबर पुलिस की एंट्री: धान घोटाले का यह मामला मंडियों से जारी फर्जी गेट पास से जुड़ा हुआ है. एसपी पूनिया ने इस बारे में बताया कि, "अलग-अलग आईपी एड्रेस से गेट पास काटे गए, जिनमें कुछ ऐसे भी हैं जो मंडियों से बाहर के स्थानों से जारी किए गए थे. इस तकनीकी गड़बड़ी की तह तक जाने के लिए साइबर पुलिस की मदद ली गई है, जो अब इन आईपी एड्रेस का पता लगाकर यह जांच रही है कि असली जिम्मेदार कौन हैं."