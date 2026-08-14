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करनाल 30 लाख लूटकांड में दोस्त निकला गद्दार, बदमाशों को भेजी थी लाइव लोकेशन, CIA-3 ने मास्टरमाइंड सहित 4 आरोपी किए गिरफ्तार

करनाल 30 लाख लूटकांड में दोस्त निकला गद्दार ( ETV Bharat )

करनाल : बसताड़ा टोल के पास बीती रात हुई करीब 30 लाख रुपये की लूट के मामले में करनाल पुलिस ने महज 19 घंटे के भीतर बड़ी कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस जांच में सामने आया है कि लूट की पूरी साजिश किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि शिकायतकर्ता नरेंद्र के साथ मौजूद उसके ही दोस्त अरुण ने रची थी. अरुण ने बदमाशों को गाड़ी में रखी 30 लाख रुपये की नकदी की जानकारी देने के साथ-साथ उनकी लाइव लोकेशन भी भेजी थी. पुलिस ने गठित कीं टीमें, रातभर चला ऑपरेशन: इधर, वारदात की सूचना मिलते ही करनाल पुलिस कप्तान ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कई पुलिस टीमों का गठन किया. CIA-3 को भी जांच में लगाया गया. पुलिस ने वारदात से जुड़े हर पहलू को खंगालना शुरू किया और संदिग्धों से पूछताछ के साथ-साथ तकनीकी इनपुट के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने का अभियान तेज कर दिया. CIA-3 ने मास्टरमाइंड सहित 4 आरोपी किए गिरफ्तार (ETV Bharat) जिसे दोस्त समझकर साथ ले गए, वही निकला मुखबिर: जांच अधिकारी राजीव कुमार ने कहा कि, "शिकायतकर्ता नरेंद्र के साथ कार में तीन अन्य दोस्त मौजूद थे. इनमें अरुण ने ही बदमाशों को नरेंद्र की गाड़ी की लाइव लोकेशन भेजी और यह जानकारी दी कि गाड़ी में करीब 30 लाख रुपये की नकदी मौजूद है. इसके बाद स्कॉर्पियो में सवार बदमाश मौके पर पहुंचे और हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया."