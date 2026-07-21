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करनाल के पश्चिमी यमुना नहर में मिला युवती का अर्धनग्न शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

नहर में मिला युवती का अर्धनग्न शव ( ETV Bharat )

करनाल: करनाल में पश्चिमी यमुना नहर से एक युवती का शव मिला है. दरअसल, रविवार को नहर में अर्धनग्न अवस्था में एक युवती का शव तैरता हुआ दिखाई दिया था. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को बाहर निकालकर कब्जे में लिया और पहचान के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी में रखवा दिया. सोमवार को शव की पहचान 21 वर्षीय मीनाक्षी के रूप में हुई, जो करनाल के गांव झींझड़ी की रहने वाली थी. मीनाक्षी लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर रही थी और सरकारी अस्पताल में ट्रेनिंग ले रही थी. घर से निकली लेकिन वापस नहीं लौटी: मृतका के परिजन ने बताया कि, "12 जुलाई को मीनाक्षी की बड़ी बहन की शादी हुई थी और वह इन दिनों मायके आई हुई थी. रविवार को रिश्तेदारों के घर आने का कार्यक्रम था. इसी सिलसिले में मीनाक्षी अपनी बहन के कपड़े लेने के लिए स्कूटी पर घर से निकली थी. उसने उस समय शर्ट पहन रखी थी और सीएचडी सिटी की ओर गई थी, लेकिन देर शाम तक भी वापस नहीं लौटी. काफी तलाश के बाद हमने ने सदर थाना पुलिस में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई." करनाल के पश्चिमी यमुना नहर में मिला युवती का अर्धनग्न शव (ETV Bharat)