6 करोड़ रुपए की लागत से बदलेगा करनैल सिंह स्टेडियम का स्वरूप, रेलवे का NBCC से हुआ समझौता

Published : February 3, 2026 at 11:14 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के पहाड़गंज स्थित प्रतिष्ठित करनैल सिंह स्टेडियम के कायाकल्प की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है.
उत्तर रेलवे खेल संघ (NRSA), भारतीय रेलवे वित्त निगम (IRFC) व NBCC सर्विसेज लिमिटेड के बीच मंगलवार को त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए. इस समझौते के साथ 6 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली उच्च-प्रभाव वाली खेल अवसंरचना परियोजना की औपचारिक शुरुआत हो गई.
स्टेडियम का होगा कायाकल्प, साल भर हो सकेगी ट्रेनिंग
यह परियोजना राजधानी में खेल सुविधाओं को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है. MoU के तहत करनैल सिंह स्टेडियम में अत्याधुनिक सुविधाओं का विस्तार होगा. प्रमुख रूप से स्टेडियम में प्रोफेशनल फ्लडलाइट्स लगाई जाएंगी, जिससे खिलाड़ियों को रात के समय भी प्रशिक्षण व प्रतिस्पर्धी मुकाबलों का अवसर मिल सकेगा. इसके अतिरिक्त बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए क्लाइमेट-कंट्रोल हॉल तैयार किया जाएगा, जिसे पूरी तरह वातानुकूलित किया जाएगा, जिससे साल भर उच्च-प्रदर्शन प्रशिक्षण संभव हो सके.
कार्यक्रम की खास बात ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक और प्रख्यात कोच जयदेव बिष्ट की उपस्थिति रही, जिन्होंने इस पहल को खिलाड़ियों के लिए बेहद लाभकारी बताया. इसके साथ ही IRFC, NBCC व NRSA के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी समारोह में भाग लिया.
उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक वर्मा के अनुसार यह परियोजना केवल भौतिक ढांचे का विकास नहीं है, बल्कि खेल संस्कृति को मजबूत करने की दिशा में एक दूरगामी पहल है. आधुनिक सुविधाओं के जुड़ने से खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण का माहौल मिलेगा. घरेलू खेल अवसंरचना को अंतरराष्ट्रीय मानकों के करीब लाने में मदद मिलेगी. उत्तर रेलवे की यह पहल भविष्य के एथलीटों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करती है.
