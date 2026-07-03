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मानहानि याचिका पर संज्ञान लेने के मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को करनैल सिंह ने सेशंस कोर्ट मेंं चुनौती दी, सत्येंद्र जैन को नोटिस जारी

मानहानि याचिका पर संज्ञान लेने के मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को करनैल सिंह ने सेशंस कोर्ट मेंं चुनौती दी.

राऊज एवेन्यू कोर्ट
राऊज एवेन्यू कोर्ट (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 3, 2026 at 10:20 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने बीजेपी विधायक करनैल सिंह के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि याचिका पर संज्ञान लेने के मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को नोटिस जारी किया है. स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने अगली सुनवाई 28 जुलाई को करने का आदेश दिया.

करनैल सिंह ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को सेशंस कोर्ट में चुनौती दी है. 29 मई को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की बीजेपी विधायक करनैल सिंह के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि याचिका पर संज्ञान लिया था. एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने करनैल सिंह को 6 जून को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी करने का आदेश दिया था. इसी आदेश को करनैल सिंह ने सेशंस कोर्ट में चुनौती दी है.

बता दें कि, मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष सत्येंद्र जैन ने याचिका दायर कर कहा है कि करनैल सिंह ने 19 जनवरी 2025 को एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में उनके खिलाफ अपमानजनक बयान दिया. करनैल सिंह 2025 के विधानसभा चुनाव में शकूरबस्ती विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार थे. सत्येंद्र जैन की याचिका में कहा गया है कि अपने इंटरव्यू में करनैल सिंह ने कहा था कि ईडी ने जैन के आवास से 37 किलोग्राम सोना बरामद किया था.

इंटरव्यू में करनैल सिंह ने कहा था कि सत्येंद्र जैन के नाम पर 1100 एकड़ जमीन है. करनैल सिंह ने कहा था कि सत्येंद्र जैन ने भ्रष्टाचार के जरिए काफी पैसा बनाया. सत्येंद्र जैन की याचिका में कहा गया है कि करनैल सिंह के बयान मनगढ़ंत और झूठे थे. ऐसा बयान देकर करनैल सिंह ने सत्येंद्र जैन की गरिमा गिराने और लोगों की नजर में बदनाम करने की कोशिश की थी.

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